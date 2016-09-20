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إيقاف بخاري عاماً وتغريمه 300 الف ريال

20 سبتمبر, 2016 , 21:22 م
إيقاف بخاري عاماً وتغريمه 300 الف ريال
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صحيفة المرصد:أصدرت لجنة الانضباط قرارها بإيقاف عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عبداللطيف بخاري بالإيقاف عاماً مع غرامة مالية ب ٣٠٠ ألف ريال ، بعد الشكوى التي تقدم بها نادي الهلال ضده على خلفية ما غرد به في حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأنه يشم وجود ترتيبات دنيئة لتتويج الهلال بلقب دوري جميل للمحترفين والتي اعتبرتها الإدارة الهلالية في شكواها بالمسيئة وفقاً لموقع الرياض نت  .



تعليقات ( 20 )

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  1. 20
    20 سبتمبر, 2016 , 22:19 م

    القرار غير قانوني و متأكد سوف يستأنف والذهاب لأبعد من كذا لأخذ حقه لأن المحاكم الدوليه لاهمها الهلال ولا نفوذ الهلال في الكره السعوديه هذه مصادرة رأي
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  2. 19
    20 سبتمبر, 2016 , 22:10 م

    ولد بلادي

    اتمنى الاستاذ خالد البلطان يرأس الاتحاد السعودي لكرة القدم لانه الاجدر بالمنصب من حيث الكفائه والخبره الاداريه ورجل صارم ويخاف الله قبل خوفه من البشر
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  3. 18
    20 سبتمبر, 2016 , 22:03 م

    دراكولا

    ايقافه عن ايش بالضبط ههههههههههههه هو موظف عندكم..طيب ولما يتوقف بيقعد في البيت ومايداوم؟ طيب ويصرف له راتب..؟الحقباني صصصصادوك..
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  4. 17
    20 سبتمبر, 2016 , 21:58 م

    ابوالحمزة

    تعليق 16 الحقباني أشوف تعليقك مظبوط هذه المرة ومافي خربطة علم يعني طول هذي المدة الطويلة كنت تسوقها علينا علم
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  5. 16
    20 سبتمبر, 2016 , 21:48 م

    الحقباني

    علم خافوا من بخاري أن يكشف فضائح اتحاد الكورة فخففوا العقوبة ، بينما لو كان الجو خالي من الغيوم لكان ابعاده من أي نشاط رياضي مدى الحياة مع غرامة كبيرة
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  6. 15
    20 سبتمبر, 2016 , 21:44 م

    خبير

    خافوا من بخاري أن يكشف فضائح اتحاد الكورة فخففوا العقوبة ، بينما لو كان الجو خالي من الغيوم لكان ابعاده من أي نشاط رياضي مدى الحياة مع غرامة كبيرة
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  7. 14
    20 سبتمبر, 2016 , 21:42 م
    عدد التعليقات:3829

    العنيد

    العالمي يبقى عالمي والمحلي يبقى محلي والسنافر لن يتمكنوا من التفريق بين أندية الوطن وطمس الحقائق واستمرارهم في نشر العنصرية المقيتة خابوا وخابو مسعاهم
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  8. 13
    20 سبتمبر, 2016 , 21:41 م

    الهمداني

    ولو اني افضل المندي ولكن البخاري له مذاقه
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  9. 12
    20 سبتمبر, 2016 , 21:40 م
    عدد التعليقات:3829

    العنيد

    الله معاااك يابخاااري ،، علشان تكلمت بالحق والكلام الصحيح واحنا عارفين هذاا من زمان الله يكوووووون في عونك ،،،
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  10. 11
    20 سبتمبر, 2016 , 21:39 م
    عدد التعليقات:13658

    قلم الحقيقه

    مخالف للنشر
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  11. 10
    20 سبتمبر, 2016 , 21:39 م
    عدد التعليقات:3829

    العنيد

    والله العكس ضغط بعض الناس الي من زمان يحتاج لهم قدر ضغط وما قال شي كلنا عارفين وشامين من قبله
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  12. 9
    20 سبتمبر, 2016 , 21:34 م

    رعايه الحروف الابجديه؟

    #كلنا_د_عبداللطيف_بخاري
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  13. 8
    20 سبتمبر, 2016 , 21:33 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    من يحاكم الامير
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  14. 7
    20 سبتمبر, 2016 , 21:33 م

    محق

    ثم لايلتفت لبلاغك إلا إذا المشكلة كبيرة جدا الأمر الآخر لماذا لا يراقب المبلغ عنه حتى يتم اكتشافه حتى لوكانت سرقة بسيطة أو تستر تجاري
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  15. 6
    20 سبتمبر, 2016 , 21:30 م

    محق

    نعاني من مشكلة أيضا وهي انك ترى شخص يعمل خطأ وانت متأكد من ذلك ولكن ليس معك شهود ولا دليل ولا يمكنك التصوير للخوف على نفسك ثم لايلتفت لبلاغك #يتبع
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  16. 5
    20 سبتمبر, 2016 , 21:30 م

    وخير ياطير

    قرار يثبت الدناءه //ممدوح بن عبدالرحمن رد بعبارة عنصرية فتم ايقافه ومنعه من الاعلام وريس الهلال رد على بخاري بعنصرية فتم تغريم بخاري وسلامة الريس
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  17. 4
    20 سبتمبر, 2016 , 21:29 م

    نصراوي شرقاوي

    الله يعوض عليك يا بخاري الهلالاب محميين راعي مقولة الدفع الرباعي قال أكثر من اللي قلته ولازال يقول اللي يبي وماحد قادر يوقفه عند حده لأنه هلالاب
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  18. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 21:28 م

    مربوش

    الرئاسة العامه لرعاية الهلال 😷
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  19. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 21:27 م

    محق

    شوف حتى لوانك حاس بشيء غير مضبوط لاتتهم أحدا إلا بدليل قاطع أو شهود عدول أو سينالك مانال البخاري
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  20. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 21:26 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    الظلم ظلمات يوم القيامه
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