إيقاف بخاري عاماً وتغريمه 300 الف ريال

صحيفة المرصد:أصدرت لجنة الانضباط قرارها بإيقاف عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عبداللطيف بخاري بالإيقاف عاماً مع غرامة مالية ب ٣٠٠ ألف ريال ، بعد الشكوى التي تقدم بها نادي الهلال ضده على خلفية ما غرد به في حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأنه يشم وجود ترتيبات دنيئة لتتويج الهلال بلقب دوري جميل للمحترفين والتي اعتبرتها الإدارة الهلالية في شكواها بالمسيئة وفقاً لموقع الرياض نت .
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تعليقات ( 20 )
ولد بلادياتمنى الاستاذ خالد البلطان يرأس الاتحاد السعودي لكرة القدم لانه الاجدر بالمنصب من حيث الكفائه والخبره الاداريه ورجل صارم ويخاف الله قبل خوفه من البشر
دراكولاايقافه عن ايش بالضبط ههههههههههههه هو موظف عندكم..طيب ولما يتوقف بيقعد في البيت ومايداوم؟ طيب ويصرف له راتب..؟الحقباني صصصصادوك..
ابوالحمزةتعليق 16 الحقباني أشوف تعليقك مظبوط هذه المرة ومافي خربطة علم يعني طول هذي المدة الطويلة كنت تسوقها علينا علم
الحقبانيعلم خافوا من بخاري أن يكشف فضائح اتحاد الكورة فخففوا العقوبة ، بينما لو كان الجو خالي من الغيوم لكان ابعاده من أي نشاط رياضي مدى الحياة مع غرامة كبيرة
خبيرخافوا من بخاري أن يكشف فضائح اتحاد الكورة فخففوا العقوبة ، بينما لو كان الجو خالي من الغيوم لكان ابعاده من أي نشاط رياضي مدى الحياة مع غرامة كبيرة
عدد التعليقات:3829
العنيدالعالمي يبقى عالمي والمحلي يبقى محلي والسنافر لن يتمكنوا من التفريق بين أندية الوطن وطمس الحقائق واستمرارهم في نشر العنصرية المقيتة خابوا وخابو مسعاهم
الهمدانيولو اني افضل المندي ولكن البخاري له مذاقه
عدد التعليقات:3829
العنيدالله معاااك يابخاااري ،، علشان تكلمت بالحق والكلام الصحيح واحنا عارفين هذاا من زمان الله يكوووووون في عونك ،،،
عدد التعليقات:13658
قلم الحقيقهمخالف للنشر
عدد التعليقات:3829
العنيدوالله العكس ضغط بعض الناس الي من زمان يحتاج لهم قدر ضغط وما قال شي كلنا عارفين وشامين من قبله
رعايه الحروف الابجديه؟#كلنا_د_عبداللطيف_بخاري
حسبنا الله ونعم الوكيلمن يحاكم الامير
محقثم لايلتفت لبلاغك إلا إذا المشكلة كبيرة جدا الأمر الآخر لماذا لا يراقب المبلغ عنه حتى يتم اكتشافه حتى لوكانت سرقة بسيطة أو تستر تجاري
محقنعاني من مشكلة أيضا وهي انك ترى شخص يعمل خطأ وانت متأكد من ذلك ولكن ليس معك شهود ولا دليل ولا يمكنك التصوير للخوف على نفسك ثم لايلتفت لبلاغك #يتبع
وخير ياطيرقرار يثبت الدناءه //ممدوح بن عبدالرحمن رد بعبارة عنصرية فتم ايقافه ومنعه من الاعلام وريس الهلال رد على بخاري بعنصرية فتم تغريم بخاري وسلامة الريس
نصراوي شرقاويالله يعوض عليك يا بخاري الهلالاب محميين راعي مقولة الدفع الرباعي قال أكثر من اللي قلته ولازال يقول اللي يبي وماحد قادر يوقفه عند حده لأنه هلالاب
مربوشالرئاسة العامه لرعاية الهلال 😷
محقشوف حتى لوانك حاس بشيء غير مضبوط لاتتهم أحدا إلا بدليل قاطع أو شهود عدول أو سينالك مانال البخاري
حسبنا الله ونعم الوكيلالظلم ظلمات يوم القيامه