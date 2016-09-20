إيقاف بخاري عاماً وتغريمه 300 الف ريال

صحيفة المرصد:أصدرت لجنة الانضباط قرارها بإيقاف عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عبداللطيف بخاري بالإيقاف عاماً مع غرامة مالية ب ٣٠٠ ألف ريال ، بعد الشكوى التي تقدم بها نادي الهلال ضده على خلفية ما غرد به في حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأنه يشم وجود ترتيبات دنيئة لتتويج الهلال بلقب دوري جميل للمحترفين والتي اعتبرتها الإدارة الهلالية في شكواها بالمسيئة وفقاً لموقع الرياض نت .