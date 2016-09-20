  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو : مصري يضرب زوجته بأحد المطاعم فترد له الصاع صاعين بالضربة القاضية

20 سبتمبر, 2016 , 21:45 م
بالفيديو : مصري يضرب زوجته بأحد المطاعم فترد له الصاع صاعين بالضربة القاضية
  • 2٬500
  • 18
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد مشاجرة عنيفة بالأيدي بين رجل وزوجته داخل إحدى المطاعم زعموا أنه بالإسكندرية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة المثبتة داخل المطعم، مشاجرة عنيفة بين رجل وزوجته، حيث انهال على زوجته باللكمات والصفعات لترد عليه حتى تدخل عدد من الزبائن والعمال لفض العراك.



تعليقات ( 18 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 18
    20 سبتمبر, 2016 , 22:21 م

    فنان شعبي قديم

    قبل اسبوع كنت عائد من الأسكندريه واثناء قطع البوردنق في برج العرب وشوف مصريه تمسح بزوجها الأرض دون مقدمات بعبارات نابيه وبزق بالوجه وهو ساكت شيئ يفجع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 17
    20 سبتمبر, 2016 , 22:19 م

    حقائق

    كل ما كانت المراة ذكية وقوية كل ما كان الرجل يخاف منها ويحسب لها الف حساب . اما اذا كانت ضعيفة وغبية فالرجل يستمتع بإذلالها والتسلط عليها والتحكم بها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 16
    20 سبتمبر, 2016 , 22:10 م

    فنان شعبي قديم

    تصدقون عمري في حياتي ما اذكر ضربت او تضاربت مع احد الشي الوحيد الي اتضارب معاهم اوتار العود والكمان ومشتري دماغي !
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 15
    20 سبتمبر, 2016 , 22:02 م

    بدر

    بأي حق يمد يده ويضرب أم عياله هذا التخلف بس احسن شي انها بقست وجهة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 14
    20 سبتمبر, 2016 , 22:00 م
    عدد التعليقات:13658

    قلم الحقيقه

    مصري صنف متصحر.لكن والله كفو عليها لم تستسلم لصفعاته ولكماته وردت له الصاع صاعين وثلاثة وأربعة بعد.ماينفع مع هذه الأشكال الا السن بالسن والبادي أظلم.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  6. 13
    20 سبتمبر, 2016 , 21:56 م

    ناقد

    كفو بنت رجال شجاعة دافعت عن نفسها ليت بناتنا يتعلمون منها مع المعنف والمتحرش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 12
    20 سبتمبر, 2016 , 21:55 م
    عدد التعليقات:4219

    أنفااس مشتااق

    هوه زئها مرتين وهي بأه زئتوه مره فيه ايه قوزين بيهزرو مع بعز
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 11
    20 سبتمبر, 2016 , 21:54 م
    عدد التعليقات:4219

    أنفااس مشتااق

    اي الصاع صاعين دا بيهزروا مع بعز آه يا قدعاان .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 10
    20 سبتمبر, 2016 , 21:53 م
    عدد التعليقات:13658

    قلم الحقيقه

    مصري صنف متصحر.لكن والله كفو عليها لم تستسلم لصفعاته ولكماته وردت له الصاع صاعين وثلاثة وأربعة بعد.ماينفع مع هذه الأشكال الا السن بالسن والبادي أظلم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 9
    20 سبتمبر, 2016 , 21:53 م

    سما..

    انصح كل زوجه أن تدافع عن نفسها بكل قوة فمن لايحترم انوثتك ليس أهلا لأن تحترمي ذكورته..زمن الظلم والقهر ولى وانتهى. +
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 8
    20 سبتمبر, 2016 , 21:52 م

    الحقباني

    علم مصريه اكيد ماكل فول علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 7
    20 سبتمبر, 2016 , 21:52 م

    فيصل

    ياناس ايش التخلف هذا بأي حق يحق له مد يده ويضرب زوجتة وداخل المطعم واخرتها تاكلها انت
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 6
    20 سبتمبر, 2016 , 21:51 م

    شيهانة💤💧

    عادي حبيبتي خذي راحتك وبقسيه الين يتغيرديكور وجهه الرجال ماينفع معاهم إلاالعين الحمراء ـ والبادي أظلم😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 5
    20 سبتمبر, 2016 , 21:50 م

    أحسنت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 4
    20 سبتمبر, 2016 , 21:50 م

    المهلب

    الفواكه والخضار المصريه تسقى بمياه المجاري ورفض نقيب الفلاحين تسويقها داخل البلد فصدروها للبلدان الاخرى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 21:50 م

    محمد

    ماشاء الله عليها أخذت حقها من هالدكتاتور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 21:50 م

    المهلب

    الفواكه والخضار المصريه تسقى بمياه المجاري ورفض نقيب الفلاحين تسويقها داخل البلد فصدروها للبلدان الاخرى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 21:48 م

    ترامب

    من ابسط حقوقها الدفاع عن نفسها في مجتمع يرى النساء ناقصات عقل ودين .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم