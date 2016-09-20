بالفيديو : مصري يضرب زوجته بأحد المطاعم فترد له الصاع صاعين بالضربة القاضية

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد مشاجرة عنيفة بالأيدي بين رجل وزوجته داخل إحدى المطاعم زعموا أنه بالإسكندرية.
وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة المثبتة داخل المطعم، مشاجرة عنيفة بين رجل وزوجته، حيث انهال على زوجته باللكمات والصفعات لترد عليه حتى تدخل عدد من الزبائن والعمال لفض العراك.
تعليقات ( 18 )
فنان شعبي قديمقبل اسبوع كنت عائد من الأسكندريه واثناء قطع البوردنق في برج العرب وشوف مصريه تمسح بزوجها الأرض دون مقدمات بعبارات نابيه وبزق بالوجه وهو ساكت شيئ يفجع
حقائقكل ما كانت المراة ذكية وقوية كل ما كان الرجل يخاف منها ويحسب لها الف حساب . اما اذا كانت ضعيفة وغبية فالرجل يستمتع بإذلالها والتسلط عليها والتحكم بها
فنان شعبي قديمتصدقون عمري في حياتي ما اذكر ضربت او تضاربت مع احد الشي الوحيد الي اتضارب معاهم اوتار العود والكمان ومشتري دماغي !
بدربأي حق يمد يده ويضرب أم عياله هذا التخلف بس احسن شي انها بقست وجهة
عدد التعليقات:13658
قلم الحقيقهمصري صنف متصحر.لكن والله كفو عليها لم تستسلم لصفعاته ولكماته وردت له الصاع صاعين وثلاثة وأربعة بعد.ماينفع مع هذه الأشكال الا السن بالسن والبادي أظلم.
ناقدكفو بنت رجال شجاعة دافعت عن نفسها ليت بناتنا يتعلمون منها مع المعنف والمتحرش
عدد التعليقات:4219
أنفااس مشتااقهوه زئها مرتين وهي بأه زئتوه مره فيه ايه قوزين بيهزرو مع بعز
عدد التعليقات:4219
أنفااس مشتااقاي الصاع صاعين دا بيهزروا مع بعز آه يا قدعاان .
عدد التعليقات:13658
قلم الحقيقهمصري صنف متصحر.لكن والله كفو عليها لم تستسلم لصفعاته ولكماته وردت له الصاع صاعين وثلاثة وأربعة بعد.ماينفع مع هذه الأشكال الا السن بالسن والبادي أظلم.
سما..انصح كل زوجه أن تدافع عن نفسها بكل قوة فمن لايحترم انوثتك ليس أهلا لأن تحترمي ذكورته..زمن الظلم والقهر ولى وانتهى. +
الحقبانيعلم مصريه اكيد ماكل فول علم
فيصلياناس ايش التخلف هذا بأي حق يحق له مد يده ويضرب زوجتة وداخل المطعم واخرتها تاكلها انت
شيهانة💤💧عادي حبيبتي خذي راحتك وبقسيه الين يتغيرديكور وجهه الرجال ماينفع معاهم إلاالعين الحمراء ـ والبادي أظلم😂😂
المهلبالفواكه والخضار المصريه تسقى بمياه المجاري ورفض نقيب الفلاحين تسويقها داخل البلد فصدروها للبلدان الاخرى
محمدماشاء الله عليها أخذت حقها من هالدكتاتور
المهلبالفواكه والخضار المصريه تسقى بمياه المجاري ورفض نقيب الفلاحين تسويقها داخل البلد فصدروها للبلدان الاخرى
ترامبمن ابسط حقوقها الدفاع عن نفسها في مجتمع يرى النساء ناقصات عقل ودين .