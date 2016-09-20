بالفيديو : مصري يضرب زوجته بأحد المطاعم فترد له الصاع صاعين بالضربة القاضية

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد مشاجرة عنيفة بالأيدي بين رجل وزوجته داخل إحدى المطاعم زعموا أنه بالإسكندرية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة المثبتة داخل المطعم، مشاجرة عنيفة بين رجل وزوجته، حيث انهال على زوجته باللكمات والصفعات لترد عليه حتى تدخل عدد من الزبائن والعمال لفض العراك.