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العريفي ينتقد الإعلام السعودي خلال الحرب الإعلامية التي تشنها إيران

20 سبتمبر, 2016 , 22:07 م
العريفي ينتقد الإعلام السعودي خلال الحرب الإعلامية التي تشنها إيران
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صحيفة المرصد:تساءل الداعية السعودي ، محمد العريفي، عن موقف الإعلام السعودي من مخاطبة إيران للعرب والعالم بكل اللغات.

وقال “العريفي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “لماذا نخاطب إيران والعالم بإعلام محلي!.. بينما إعلامها يخاطب العرب والعالم بكل اللغات!.. أين قنواتنا المؤثرة باللغات؟.. أين الجهد الإعلامي العالمي؟”.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    20 سبتمبر, 2016 , 22:24 م
    عدد التعليقات:249

    &بدر الصاعدي&

    صدق العريفي قاهر الليبروجاميه....."
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  2. 12
    20 سبتمبر, 2016 , 22:24 م
    عدد التعليقات:13658

    قلم الحقيقه

    عطنا رأيك عن الدواعش الارهابيين الذين ألقت عليهم القبض أجهزتنا الأمنية منذ أيام قليلة.لماذا صمتك عنهم و*** وعن تركيا وعلاقتها بايران.
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  3. 11
    20 سبتمبر, 2016 , 22:23 م

    الهمداني

    مع كل الاحترام للشيخ العرفي لكن ياشيخ اذا اردت اعلام يخاطب العالم يجب اولا ان يكون اعلام حر وصادق ويعرف كيف يخاطب المثقفين والمتنورين هذا ولك الاحترام
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  4. 10
    20 سبتمبر, 2016 , 22:21 م

    ٢٠٣٠

    ابعد بابو شفة عن الناس وخلك في وهمك
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  5. 9
    20 سبتمبر, 2016 , 22:20 م

    صبوا القهوه ارحبوا
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  6. 8
    20 سبتمبر, 2016 , 22:20 م

    شيهانة💤💧

    جاكم مطر؟
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  7. 7
    20 سبتمبر, 2016 , 22:20 م

    صراحه @

    الاعلام السعودي قوي ياشيخ لاطن شف حل بلي سواة عبد المجيد وشمه نبي من كلمة كتاب عليهم
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  8. 6
    20 سبتمبر, 2016 , 22:19 م

    سعد بن فهد

    اعلام هش
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  9. 5
    20 سبتمبر, 2016 , 22:19 م

    هنا وبكل صراحة

    اتفق معاك. فعلاً اعلامنا يقولك المثل شف واحلب والباقي تعرفونه والفديو المتداول!
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  10. 4
    20 سبتمبر, 2016 , 22:17 م

    ابو فارس

    كلام الشيخ صحيح لدينا شبكات اعلاميه قويه محسوبه على السعوديه بطريقه مباشره وغير مباشره لدينا استخبارات وجواسيس اين دورهم واين الاموال التي تشتري الذمم
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  11. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 22:10 م

    مدمر

    احب هذا الشيخ
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  12. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 22:10 م
    عدد التعليقات:1

    أنفااس مشتااق

    كلامهم لا يؤثر مهما كثر نباحهم ،، أما نحن قليلي كلااام و أفعااالنا على أرض الواقع تشهد لها العاالم ، بارك الله فيك يا شيخ 👍
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  13. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 22:10 م

    العربية وأم بي سي لاتملك حتى قنوات انجليزية

    إعلام صب قهوة
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