العريفي ينتقد الإعلام السعودي خلال الحرب الإعلامية التي تشنها إيران

صحيفة المرصد:تساءل الداعية السعودي ، محمد العريفي، عن موقف الإعلام السعودي من مخاطبة إيران للعرب والعالم بكل اللغات.
وقال “العريفي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “لماذا نخاطب إيران والعالم بإعلام محلي!.. بينما إعلامها يخاطب العرب والعالم بكل اللغات!.. أين قنواتنا المؤثرة باللغات؟.. أين الجهد الإعلامي العالمي؟”.
لماذا نخاطب إيران والعالم بإعلام محلي!
بينما إعلامها يخاطب العرب والعالم بكل اللغات!
أين قنواتنا المؤثرة باللغات؟
أين الجهد الإعلامي العالمي
— د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) September 19, 2016
تعليقات ( 13 )
عدد التعليقات:249
&بدر الصاعدي&صدق العريفي قاهر الليبروجاميه....."
عدد التعليقات:13658
قلم الحقيقهعطنا رأيك عن الدواعش الارهابيين الذين ألقت عليهم القبض أجهزتنا الأمنية منذ أيام قليلة.لماذا صمتك عنهم و*** وعن تركيا وعلاقتها بايران.
الهمدانيمع كل الاحترام للشيخ العرفي لكن ياشيخ اذا اردت اعلام يخاطب العالم يجب اولا ان يكون اعلام حر وصادق ويعرف كيف يخاطب المثقفين والمتنورين هذا ولك الاحترام
٢٠٣٠ابعد بابو شفة عن الناس وخلك في وهمك
شيهانة💤💧جاكم مطر؟
صراحه @الاعلام السعودي قوي ياشيخ لاطن شف حل بلي سواة عبد المجيد وشمه نبي من كلمة كتاب عليهم
سعد بن فهداعلام هش
هنا وبكل صراحةاتفق معاك. فعلاً اعلامنا يقولك المثل شف واحلب والباقي تعرفونه والفديو المتداول!
ابو فارسكلام الشيخ صحيح لدينا شبكات اعلاميه قويه محسوبه على السعوديه بطريقه مباشره وغير مباشره لدينا استخبارات وجواسيس اين دورهم واين الاموال التي تشتري الذمم
مدمراحب هذا الشيخ
عدد التعليقات:1
أنفااس مشتااقكلامهم لا يؤثر مهما كثر نباحهم ،، أما نحن قليلي كلااام و أفعااالنا على أرض الواقع تشهد لها العاالم ، بارك الله فيك يا شيخ 👍
العربية وأم بي سي لاتملك حتى قنوات انجليزيةإعلام صب قهوة