العريفي ينتقد الإعلام السعودي خلال الحرب الإعلامية التي تشنها إيران

صحيفة المرصد:تساءل الداعية السعودي ، محمد العريفي، عن موقف الإعلام السعودي من مخاطبة إيران للعرب والعالم بكل اللغات.

وقال “العريفي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “لماذا نخاطب إيران والعالم بإعلام محلي!.. بينما إعلامها يخاطب العرب والعالم بكل اللغات!.. أين قنواتنا المؤثرة باللغات؟.. أين الجهد الإعلامي العالمي؟”.