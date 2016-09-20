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بالفيديو : ماذا قال أوباما عن النبي محمد خلال كلمته بالأمم المتحدة ؟

20 سبتمبر, 2016 , 22:37 م
بالفيديو : ماذا قال أوباما عن النبي محمد خلال كلمته بالأمم المتحدة ؟
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صحيفة المرصد:أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، رفض الولايات المتحدة الأمريكية سخرية بعض الصحف من نبي الله محمد “صلي الله عليه وسلم”

وقال أوباما، خلال كلمة أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة بـ “نيويورك” مساء اليوم الثلاثاء، أنه لابد من احترام كل الأديان وعدم السخرية من أي منها، موضحاً أن الجميع لابد أن يرفض العنصرية والتمييز والاعتقاد بالتفوق العرقي.

وأشار الرئيس الامريكي، إلى أن هناك تقدما على مستويات كثيرة في العالم ولابد من المضي قدما من أجل مستقبل أفضل.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 17
    20 سبتمبر, 2016 , 23:47 م

    اللهم كما اهلكت عاد الأولى فاهلك عاد الثانيه أمريكا وانصارها الشيعه
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  2. 16
    20 سبتمبر, 2016 , 23:37 م

    يعني السخريه من الأديان بالكلام اهون من قتل اتباعها بالطائرات والصواريخ كما تفعل أمريكا العنصريه ماضيع المسلمين الا النظر لكلام اعدائهم
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  3. 15
    20 سبتمبر, 2016 , 23:29 م

    !!!!

    اشد اعداء الامة عادة مايكونو هم اكثر من يتشدق للدفاع عن الاسلام والمسلمين فلا يغتر احد بكل من يتكلم عن قضايا المسلمين ونصرتهم
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  4. 14
    20 سبتمبر, 2016 , 23:27 م

    راع الجبل

    (ماذا قال أوباما عن النبي محمد خلال كلمته بالأمم المتحدة ؟) ...................القول للإسلام والفعل منح الأسلحة المتطورة للعدو وصرف المليارات لإيران .
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  5. 13
    20 سبتمبر, 2016 , 23:23 م

    سعد

    جزيت خيراً
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  6. 12
    20 سبتمبر, 2016 , 23:15 م

    لا دين إلا دين الإسلام قال تعالى :( ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه ) نحن نؤمن بالله وملاىكته وكتبه ورسله ولا احترام إلا لدين الإسلام .
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  7. 11
    20 سبتمبر, 2016 , 23:14 م

    نوخذه

    اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
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  8. 10
    20 سبتمبر, 2016 , 23:10 م

    الزمن

    هذا من يقال عنه الكذاب الاشر.. فكل ما يقوله غير صحيح ماعدا حديثه عن سيد البشريه عليه افضل الصلاة والسلام.. وغيره ماهو الا تزليف ولايتماشى مع افعاله
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  9. 9
    20 سبتمبر, 2016 , 23:07 م

    اكتشاف خطير جدا

    اكتشفت ان هذا الرجل خبث ومنافق . يتكلم حن الاجئين حول العالم . ويمدح شاب امريكي انه ساعد الطفل عمران . وقبل امس طائراته تقصف السوريين لصالح داعش
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  10. 8
    20 سبتمبر, 2016 , 23:06 م

    زينب...

    الشيطان أصدق منك. ..نعوذ بالله منك ومنه.
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  11. 7
    20 سبتمبر, 2016 , 22:58 م

    زائر70

    واحنانحترام كل الاديان والمعتقدات ونحارب العنصريه والتميزالتي تحدث الكراهيه والنزاعات التي ينشاءعنها حروب مدمره ولافيه افضل من اسلم والتعايش
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  12. 6
    20 سبتمبر, 2016 , 22:50 م

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحين أوباما لازال يتكلم على قناة العربية . ليش كاتبين قبل قليل
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  13. 5
    20 سبتمبر, 2016 , 22:48 م

    ابوعاطي

    نطقت الرويبضه شوف اللي بيعلمنا التسامح الجزمه هذا
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  14. 4
    20 سبتمبر, 2016 , 22:44 م

    سعودي وافتخر

    النبي عليه السلام افضل البشر على وجه البسيطه واتم الرساله لكن من ادعى انه مسلم هو من اساء له داعش الارهابيين المجوس الفرق الضاله الانحراف العقدي
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  15. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 22:43 م

    سلفادور

    غصب عنك وعن اللي تأرسهم ترفض الإساءة إلى نبي جميع البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن يسيء الى النبي واحد يدخل في الأسلام ألف واحد
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  16. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 22:43 م

    ابو زهرة

    لو كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيننا لاتيت يااوباما انت وغيرك مطاطئ براسك تقبل قدميه الشريفتين بأبي هو وامي .. عليك الصلاة والسلام ياسيد البشر
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  17. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 22:41 م
    عدد التعليقات:4223

    أنفااس مشتااق

    كاذب في كلامه ، ما عدا كلامه عن نبي الرحمه صل الله عليه وسلم .
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