بالفيديو : ماذا قال أوباما عن النبي محمد خلال كلمته بالأمم المتحدة ؟

صحيفة المرصد:أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، رفض الولايات المتحدة الأمريكية سخرية بعض الصحف من نبي الله محمد “صلي الله عليه وسلم”
وقال أوباما، خلال كلمة أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة بـ “نيويورك” مساء اليوم الثلاثاء، أنه لابد من احترام كل الأديان وعدم السخرية من أي منها، موضحاً أن الجميع لابد أن يرفض العنصرية والتمييز والاعتقاد بالتفوق العرقي.
وأشار الرئيس الامريكي، إلى أن هناك تقدما على مستويات كثيرة في العالم ولابد من المضي قدما من أجل مستقبل أفضل.
تعليقات ( 17 )
!!!!اشد اعداء الامة عادة مايكونو هم اكثر من يتشدق للدفاع عن الاسلام والمسلمين فلا يغتر احد بكل من يتكلم عن قضايا المسلمين ونصرتهم
راع الجبل(ماذا قال أوباما عن النبي محمد خلال كلمته بالأمم المتحدة ؟) ...................القول للإسلام والفعل منح الأسلحة المتطورة للعدو وصرف المليارات لإيران .
سعدجزيت خيراً
نوخذهاللهم صل على محمد وعلى آل محمد
الزمنهذا من يقال عنه الكذاب الاشر.. فكل ما يقوله غير صحيح ماعدا حديثه عن سيد البشريه عليه افضل الصلاة والسلام.. وغيره ماهو الا تزليف ولايتماشى مع افعاله
اكتشاف خطير جدااكتشفت ان هذا الرجل خبث ومنافق . يتكلم حن الاجئين حول العالم . ويمدح شاب امريكي انه ساعد الطفل عمران . وقبل امس طائراته تقصف السوريين لصالح داعش
زينب...الشيطان أصدق منك. ..نعوذ بالله منك ومنه.
زائر70واحنانحترام كل الاديان والمعتقدات ونحارب العنصريه والتميزالتي تحدث الكراهيه والنزاعات التي ينشاءعنها حروب مدمره ولافيه افضل من اسلم والتعايش
بسم الله الرحمن الرحيمالحين أوباما لازال يتكلم على قناة العربية . ليش كاتبين قبل قليل
ابوعاطينطقت الرويبضه شوف اللي بيعلمنا التسامح الجزمه هذا
سعودي وافتخرالنبي عليه السلام افضل البشر على وجه البسيطه واتم الرساله لكن من ادعى انه مسلم هو من اساء له داعش الارهابيين المجوس الفرق الضاله الانحراف العقدي
سلفادورغصب عنك وعن اللي تأرسهم ترفض الإساءة إلى نبي جميع البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن يسيء الى النبي واحد يدخل في الأسلام ألف واحد
ابو زهرةلو كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيننا لاتيت يااوباما انت وغيرك مطاطئ براسك تقبل قدميه الشريفتين بأبي هو وامي .. عليك الصلاة والسلام ياسيد البشر
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أنفااس مشتااقكاذب في كلامه ، ما عدا كلامه عن نبي الرحمه صل الله عليه وسلم .