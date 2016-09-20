بالفيديو : ماذا قال أوباما عن النبي محمد خلال كلمته بالأمم المتحدة ؟

صحيفة المرصد:أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، رفض الولايات المتحدة الأمريكية سخرية بعض الصحف من نبي الله محمد “صلي الله عليه وسلم”

وقال أوباما، خلال كلمة أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة بـ “نيويورك” مساء اليوم الثلاثاء، أنه لابد من احترام كل الأديان وعدم السخرية من أي منها، موضحاً أن الجميع لابد أن يرفض العنصرية والتمييز والاعتقاد بالتفوق العرقي.

وأشار الرئيس الامريكي، إلى أن هناك تقدما على مستويات كثيرة في العالم ولابد من المضي قدما من أجل مستقبل أفضل.