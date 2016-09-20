تعرف على المنشآت التي خطط داعش لضربها في المملكة

صحيفة المرصد:بعد أن أعلنت وزارة الداخلية القبض على خلية لداعش تضم 17 إرهابيا بينهم امرأة، ضمن 3 شبكات خططت لعمليات إرهابية عديدة كانت على وشك التنفيذ، لكن ما المنشآت التي استهدفها التنظيم الإرهابي في مخططاته؟

مدينة تدريب الأمن العام

تعد منشآت تدريبية تتبع للأمن العام وهي للطلاب المستجدين المقبلين على الانخراط في العمل العسكري. تقع في شرق مدينة الرياض، وتحيط بها المناطق السكنية، يتخرج منها آلاف الطلاب، وقد خطط التنظيم للتفجير من خلال وضع عبوة ناسفة على البوابة تزامناً مع وقت خروج الطلاب من الكلية لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.

الحرس الوطني بالأحساء

وتضم منشآت الحرس الوطني بالأحساء مباني ووحدات سكنية تقدر بالآلاف، كما تضم كتائب عسكرية تابعة للحرس الوطني في الأحساء، من أهمها لواء الملك عبدالعزيز، وقد تكون هذه العملية مشابهة لعملية طوارئ عسير بالتنفيذ لو حدثت من خلال استهداف رجال الأمن خلال صلاتهم.

أنبوب نفط قرب الداودمي

أخطر تلك الأهداف التي خطط لضربها التنظيم الإرهابي هو أنبوب النفط الذي يقع شمال قريتي لبخه وحويته، ويربط خطوط النفط من شرق المملكة إلى غربها، ويقع شمال غرب الرياض بـ300 كلغ.

وكان مخططاً أن يتم وضع عبوة ناسفة على الأنبوب لتفجيره، وتبلغ الطاقة الاستيعابية تصل لـ 7 ملايين برميل من النفط، وهو ما يعني وقوع كارثة إنسانية واقتصادية وفقاً لموقع العربية نت.