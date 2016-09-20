تعرف على المنشآت التي خطط داعش لضربها في المملكة

صحيفة المرصد:بعد أن أعلنت وزارة الداخلية القبض على خلية لداعش تضم 17 إرهابيا بينهم امرأة، ضمن 3 شبكات خططت لعمليات إرهابية عديدة كانت على وشك التنفيذ، لكن ما المنشآت التي استهدفها التنظيم الإرهابي في مخططاته؟
مدينة تدريب الأمن العام
تعد منشآت تدريبية تتبع للأمن العام وهي للطلاب المستجدين المقبلين على الانخراط في العمل العسكري. تقع في شرق مدينة الرياض، وتحيط بها المناطق السكنية، يتخرج منها آلاف الطلاب، وقد خطط التنظيم للتفجير من خلال وضع عبوة ناسفة على البوابة تزامناً مع وقت خروج الطلاب من الكلية لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.
الحرس الوطني بالأحساء
وتضم منشآت الحرس الوطني بالأحساء مباني ووحدات سكنية تقدر بالآلاف، كما تضم كتائب عسكرية تابعة للحرس الوطني في الأحساء، من أهمها لواء الملك عبدالعزيز، وقد تكون هذه العملية مشابهة لعملية طوارئ عسير بالتنفيذ لو حدثت من خلال استهداف رجال الأمن خلال صلاتهم.
أنبوب نفط قرب الداودمي
أخطر تلك الأهداف التي خطط لضربها التنظيم الإرهابي هو أنبوب النفط الذي يقع شمال قريتي لبخه وحويته، ويربط خطوط النفط من شرق المملكة إلى غربها، ويقع شمال غرب الرياض بـ300 كلغ.
وكان مخططاً أن يتم وضع عبوة ناسفة على الأنبوب لتفجيره، وتبلغ الطاقة الاستيعابية تصل لـ 7 ملايين برميل من النفط، وهو ما يعني وقوع كارثة إنسانية واقتصادية وفقاً لموقع العربية نت.
تعليقات ( 9 )
خالد الزهراني********
جنوبية..🌻🌻اليمني أهل حكمة والحوثي الخائن من وين ياتعليق 1 وحسبي الله عليهم الله يفضحهم ويكشفهم للحكومة ويكفينا شرهم
صراحه @اسئلوهم هل السؤال البسيط والعميق طيب ليه ليه ليه ولمصلحت من تخربون وتدمرون ليه لم يستطيع الاعداء علينا سبيلا واتو بكم لتنفذو اجندة فاسدة يافاسدين
سعودي وافتخرالله يلعن هالوجيه الكالحه يااحفاد الخوارج تخربون بيتكم الذي اواكم ورباكم وعلمكم وصرف عليكم وامن لكم الامن والامان ياكلاب النار ياذو السويقات الخوارج
سلفادورالحمد لله الذي رد كيدهم في نحورهم قاتلكم الله ياخونه
أبو مصلفح الرياضداعش كان مرضي عنها وكان يسوق لها مشائخ من الكويت والسعوديةعبر قنوات متطرفة تكفيرية خطأ الدواعش هو استهداف السعودية كانوا ظلوا بإرهابهم في العراق وغيره
أبو مصلفح الرياضماالذي يدفع شباب سعوديين صالحيت لتفجير في السعودية ليه مايروحوا عند الكفار المجوس في اليمن ولا العراق السعوديةبلد الاسلام الصحيح اللي يؤدي لطريق الجنة
أبو مصلفح الرياضالحمد لله ان مابينهم يمني لأن اليمني من أهل الحكمة والإيمان الزبدة لكل ظالم يوم ان ماكان في الدنيا في الآخرة تلاقيها ع بالك ينفعك تسليك فلان ووعلان