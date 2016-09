تعرّف على موعد طرح آيفون7 وأسعاره بالسوق السعودية

صحيفة المرصد: تبدأ شركات الاتصالات بالمملكة في طرح جهاز آيفون 7 عند الساعة 12:01 من صباح السبت، فيما أتاحت بعض المتاجر المتخصصة فرص الحجز المبكر للجهاز إلكترونيًّا لعملائها، على أن يتم توزيعها مع بدء الطرح الرسمي للجهاز صباح السبت.

كما أوضحت شركة اتحاد اتصالات موبايلي عبر حسابها على “تويتر” أنها ستعمل على طرح الجهاز عند الساعة 12:01 من صباح السبت، بالتزامن مع الشركات الأخرى. وتعد “موبايلي” أول مشغل يقوم بطرح أجهزة آيفون في السوق السعودية.

ووفقًا للمعلومات، ستكون أسعار الأجهزة الجديدة للجهاز بالنسبة للباقات مسبقة الدفع في شركات الاتصالات ولدى المتاجر والشركات المهتمة بقطاع الاتصالات على النحو الآتي:

iPhone 7 32g: 2699

3099: iPhone 7 128g

3499: iPhone 7 256g

iPhone 7 plus 32g: 3199

3599: iPhone 7 plus 128g

3999: iPhone 7 plus 256g

ومن أهم ما يتميز به هاتف iPhone الجديد هو مقاومته للغبار والماء، كما أنه مزود بمعالج “فيوجينA10 ” الذي يُعَدُّ الأقوى بين تلك المسـتخدمة في الهواتف الذكية الأخرى، ويضمن تحقيق التوازن بين الأداء العالي والاستهلاك الأقل لعمر البطـارية. يُضاف إلى ذلك نظام سـماعات سـتــيريو متطورة.