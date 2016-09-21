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البغدادي يظهر من جديد في الموصل بعد سنتين من الاختفاء

21 سبتمبر, 2016 , 1:30 ص
البغدادي يظهر من جديد في الموصل بعد سنتين من الاختفاء
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صحيفة المرصد-وكالات:عاد زعيم داعش أبوبكر البغدادي إلى الظهور العلني بشكل مفاجئ ولأول مرة منذ أكثر من سنتين، في محاولة منه للسيطرة على الاضطرابات التي عصفت بالتنظيم على ما يبدو.

والاضطرابات التي شهدتها الموصل أجبرت البغدادي على الخروج من ملاذه الآمن في أحد أحياء المدينة، ولكن إعلام التنظيم في مدينة الموصل، قال إن ظهوره يأتي في إطار “تمرين تعبوي لمواجهة حالات الطوارئ”.

وأكدت المصادر أن البغدادي اضطر للخروج في حي الرسالة في ظل حماية مشددة بعد الأحداث الخطيرة التي عصفت بالمدينة الثلاثاء، بعد سلسلة من الحوادث ما اضطر التنظيم إلى فرض ما يشبه الحظر على الحركة فيها، وأغلق مداخلها، وأقام الحواجز ونشر نقاط التفتيش في مناطق مختلفة من المدينة، على يد ما يعرف بجيش العسرة، نخبة قوات داعش.

من جهتها قالت صحيفة لاستامبا الإيطالية، إن مدينة الموصل تشهد منذ أسابيع اضطرابات متزايدة، واستفحال الانفلات الأمني فيها، بما يهدد جدياً سيطرة التنظيم عليها، خاصة بعد إطلاق القوات العراقية الثلاثاء، أول عملياتها العسكرية لتحرير الموصل، انطلاقاً من الشرقاط، الواقعة على بعد 100 كيلومتراً جنوب معقل داعش، الموصل.

ولا يستغرب أيضاً أن يكون ظهور البغدادي المفاجئ، رسالةً مفادها أنه لا يزال يسيطر على الوضع في المدينة، وأنه على قيد الحياة، بعد تقارير كثيرة عن إصابته، وموته، أوعجزه عن إدارة التنظيم بسبب الإصابات الخطيرة التي لحقت به.



تعليقات ( 71 )

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  1. 71
    21 سبتمبر, 2016 , 2:27 ص
    عدد التعليقات:13683

    قلم الحقيقه

    الدواعش ليس لهم هم الا الاستيلاء على بلادنا في الوقت الحاضر لاسمح الله مثل الايرانيين مع الحوثيين ومساعدتهم لهم من أجل احتلال بلادنا لاقدر الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 70
    21 سبتمبر, 2016 , 2:26 ص

    ياقلم الحقيقة نمر النمر لمن يتبع

    التقيه لاتفيد الارهابيون ولا تخدعنا تقيتهم فالارهاب خرج من ايران وبدعم العجوز خامئني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 69
    21 سبتمبر, 2016 , 2:26 ص

    عبدالرحمن الشهري

    داعش عبارة عن عقول صغيرة جاهلة بالدين قيدت الى موتها بايدي اعداء الدين للاضرار بالدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 68
    21 سبتمبر, 2016 , 2:25 ص

    سعودي

    ممتاز يا قلم الحقيقة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 67
    21 سبتمبر, 2016 , 2:25 ص

    الزمن

    وايضاً سيدكي بوتين يشكل ارهاب على المسلمين اجمعين يا خنبقه وقتله وسفكه لدم الابرياء بالمناطق السنيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 66
    21 سبتمبر, 2016 , 2:24 ص
    عدد التعليقات:13683

    قلم الحقيقه

    لاأدافع عن ايران مثل ماتعتقدون بل ايران عدو شيعي لي مثل الدواعش عدو سني لي لافرق بينهم يجتمعون في العداءللوطن وأنا عدولهم .لكنني لاأغطي الدواعش بايران
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 65
    21 سبتمبر, 2016 , 2:23 ص

    ياقلم الحقيقة هل ايران دولة ارهابيه جاوب بدون دوران

    السؤال واضح هل ايران دولة ارهابيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 64
    21 سبتمبر, 2016 , 2:22 ص

    سعودي وافتخر

    ياقلم لو كانو سنه داعش لغضبو وانتقمو من المجوس لانهم يطعنون في عرض النبي ويسبون صحابته ويدعون بتحريف القران انما يقتلون من يقول لاإله إلا الله؟؟ فهمت؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 63
    21 سبتمبر, 2016 , 2:22 ص
    عدد التعليقات:13683

    قلم الحقيقه

    هذه الحقيقة اذا لديكم رغبة في الفهم والجلوس للحق والاستماع لكلمته.القاعدة والدواعش والأخوان ومعهم ايران جميعهم هدفهم واحد وهو حرب بلادنا وجميعهم أعداء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 62
    21 سبتمبر, 2016 , 2:21 ص

    ابو عماد

    إلى قلم الحقيقة الدواعش ليسو سنه واولاد اسامه بن لادن في ايران
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 61
    21 سبتمبر, 2016 , 2:20 ص

    ياقلم الحقيقة دفاعك عن ايران وتبريتها من الارهاب مردود عليك

    انا اقول كل عمل ارهابي تقف ايران خلفه ولن ينتهي الارهاب حتى يقتل خامئني
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  12. 60
    21 سبتمبر, 2016 , 2:19 ص

    الزمن

    قاتل الله كل متطرف يقتل ويسفك الابرياء دون وجه حق من شيعه وسنه فالرسول عليه افضل الصلاة والسلام اوصانا بالوسطيه قاتل الله بوتين وبشار و من يستظل بهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 59
    21 سبتمبر, 2016 , 2:19 ص
    عدد التعليقات:13683

    قلم الحقيقه

    لأن الدواعش خرجو من صلب القاعدة.وكما تعلم القاعدة حربها مع بلادنا لا مع ايران.والدواعش والقاعدة وايران والأخوان جميعهم يريدون الاضرار ببلادنا .فهمت.
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  14. 58
    21 سبتمبر, 2016 , 2:18 ص

    سعودي وافتخر

    ياقلم ايران واسرائيل سالمه من داعش ياقلم داعش لم تقتل شيعه ابادة السنه في مساجدهم ياقلم تعليمات لداعش ان لايقتربو من حدود ايران ٤٠كم
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  15. 57
    21 سبتمبر, 2016 , 2:18 ص

    مرسيدس

    طلع الارنب الشيعي من السرداب هههه
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  16. 56
    21 سبتمبر, 2016 , 2:16 ص

    سؤال لقلم الحقيقة هل تؤيد قتل خامئني

    قلم الحقيقة سؤالي لك لماذا لم يستهدف داعش ايران رغم انه استهدف الدول كلها عدا ايران ماهو تفسيرك
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  17. 55
    21 سبتمبر, 2016 , 2:16 ص

    افضع ماقامت به داعش هي مجزرة سبايكر أعدموا ١٧٠٠ جندي عراقي في ساعه واحده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 54
    21 سبتمبر, 2016 , 2:15 ص

    دروجبا

    اﺑﺪو لذيذ ﺃﺑﺪو لذيذ يلا كومي مات راساه ﺃﺑﺪو لذييييذ مات راساه ابدو لذيذ يلاه كومي مات راساه.. اندنوسيه ﺗﺼﺤﻲ خنبوقه للمدرسه 😬
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  19. 53
    21 سبتمبر, 2016 , 2:13 ص

    سؤال لقلم الحقيقة هل تؤيد قتل خامئني

    ياقلم البغدادي خارجي من الخوارج والخوراج يتبعون ايران حتى لو كان ماضيه سني فهو خرج وترك السنه وتحول مجوسي ارهابي اهل عندك اعراض على كلامي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 52
    21 سبتمبر, 2016 , 2:13 ص

    الزمن

    قلم الخنبقه لايطق لك عرق قل امين افعال داعش وقتلهم سنه سوريا والعراق وتفجيراتهم في كل مكان الا موطنهم ايران اكبر دليل على تبعيتهم لبشار وبوتين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 51
    21 سبتمبر, 2016 , 2:12 ص

    سعودي وافتخر

    ياقلم هذا ماتخطط لةايران من ايواء القاعده وانشاء داعش لتشويه السنه وتزكيه دينهم ولاجل تجعل العالم يعادي السعوديه منبع الاسلام ٩٧٪‏ من داعش ليسوسعوديين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 50
    21 سبتمبر, 2016 , 2:11 ص
    عدد التعليقات:13683

    قلم الحقيقه

    عدوي اللدود ايران والصفويين الشيعة ونفس العداء للدواعش السنة.لكننب لاأكذب مثلكم أغطي على الدواعش وأرميهم على ايران.بل أقول أن جميعهم أعداء لبلادي.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  23. 49
    21 سبتمبر, 2016 , 2:11 ص

    الزمن

    الدواعش شيعه روافض وبافعالهم تحت غطاء سنه لتشويه اهل السنه ونسب الارهاب لهم لم يرفع داعشي حجرا على محارب بجيش الطاغيه بشار او بوتين و ايران
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 48
    21 سبتمبر, 2016 , 2:09 ص

    سؤال لقلم الحقيقة هل تؤيد قتل خامئني

    امس كان فيه تقرير من قناة اجنبيه عن خامئني اانه يدعم الارهاب وش رايكم بالتقرير اخي قلم الحقيقه هل اطلعت عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 47
    21 سبتمبر, 2016 , 2:07 ص

    سؤال لقلم الحقيقة هل تؤيد قتل خامئني

    هل تؤيد فعلا القضاء على خامئني وقاسم سليماني والحوثي ونصر الله جاوب بصراحه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 46
    21 سبتمبر, 2016 , 2:07 ص
    عدد التعليقات:13683

    قلم الحقيقه

    الآن اعترفت أنهم سنة لكن ولائهم لايران ؟.كيف يكون ولاء الدواعش لايران وفيهم شمري وعتيبي وقحطاني؟.ومن متى هؤلاء يوالون ايران يالكذوب.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  27. 45
    21 سبتمبر, 2016 , 2:05 ص

    دروجبا

    خنبوقه تذكر ايام الثانوي ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  28. 44
    21 سبتمبر, 2016 , 2:04 ص
    عدد التعليقات:13683

    قلم الحقيقه

    الاعتراف بالحق فضيلة. اعترفو أن الدواعش سنة والصفويين شيعة. حيتها نعلم أنكم تحبون وطنكم وتخلصون لحكومته الرشيدة.لكن زعمكم أن الدواعش شيعة يؤكد دعوشتكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  29. 43
    21 سبتمبر, 2016 , 2:04 ص

    حان الوقت لدعم انتفاضه الاحواز على المجوس وتحرير ايران من ولايه الفقيه السفيه

    يجب دعم شعب ايران المظلوم من الظالم خامئني وتحرير ايران من الارهاب وتقسم ايران لدول عده فرس وعرب وكرد ولا فلا ينتهي الارهاب وراس الارهاب خامئني
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  30. 42
    21 سبتمبر, 2016 , 2:04 ص

    صالح

    عليه من الله مايستحق ..اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرج اهل السنة من بينهم سالمين غانمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 41
    21 سبتمبر, 2016 , 2:03 ص

    دروجبا

    كذبت ياخنبوقه أغلبهم سنه والإسلام برئ منهم لكن ولاؤهم للخوارج وإيران المجوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  32. 40
    21 سبتمبر, 2016 , 2:02 ص

    سعودي وافتخر

    خبث التخطيط ومن عام ٧٩ تنشأ فصلين متضادين تحت قيادة وحده لاجل تتدخل وتشوه وتعطي مبرر ايواء القاعده بايران وانشاء داعش منها وبنفس الوقت انشاء حشدشيعي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  33. 39
    21 سبتمبر, 2016 , 2:01 ص

    أحــــذروا قلــــم التقيـــــــــه والبهتــــــــان

    قلم التقيه الصفوي المجوسي يتخذ الاخوان والدواعش عذرآ ليتهجم على أهــــل السنـــــــه والجماعــه فأحـــــــذروه ؟؟!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  34. 38
    21 سبتمبر, 2016 , 2:00 ص

    مسلم غيور

    إيران المجوسي وقتلهم للمسلمين العراقيين وتعاونهم مع أميركا (الشيطان الأكبر) ألذي سماهم المقبور خميني وما رأيك بالحوث الروافض عملاء إيران
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 37
    21 سبتمبر, 2016 , 2:00 ص
    عدد التعليقات:13683

    قلم الحقيقه

    الدواعش من أهل السنة والجماعة بدليل أن جميع الارهابيين الذين القت القبض حكومتنا الرشيدة سنة وليس فيهم واحد شيعي. لاتكذب يالداعشي الارهابي للتغطية.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  36. 36
    21 سبتمبر, 2016 , 2:00 ص

    هههههه شبه النار بجوف اتباع المجوس

    الله يزيدكم ذل وحقران ولن ترفع لكم رايه وتبقون خاسئون اذلال حتى تقوم الساعه البغدادي وخامئني والحوثي ونصر زميره والحشد الحجش ارهابيون اعداء لنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 35
    21 سبتمبر, 2016 , 1:58 ص

    دروجبا

    اتحداك اتحداك اتحداك ياخنبوقه تسب ايران بين موقفك
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  38. 34
    21 سبتمبر, 2016 , 1:58 ص
    عدد التعليقات:13683

    قلم الحقيقه

    الدواعش ينتمون للمذهب السني والصفويين للمذهب الشيعي.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  39. 33
    21 سبتمبر, 2016 , 1:57 ص

    سعودي وافتخر

    ياقلم داعش فصيل مجوسي القياده والقيادات الوسطى والعنقوديه اللي في الاسفل سذج اساسا هم خوارج استغلوهم ولقوهم سهل انقيادهم الاوامر والعقل المدبر سوريا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 32
    21 سبتمبر, 2016 , 1:57 ص
    عدد التعليقات:13683

    قلم الحقيقه

    الدواعش سنة من حلفاء المحيسني وبن لادن وهم أصلآ من أتباع القاعدة .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  41. 31
    21 سبتمبر, 2016 , 1:57 ص

    ابو كاب

    سبحان الله البغدادي و***** طلعوا علينا في نفس اليوم .سبحان الله يجمعهما حب الجهاد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 30
    21 سبتمبر, 2016 , 1:56 ص
    عدد التعليقات:13683

    قلم الحقيقه

    الصفويين الشيعة ارهابيين لهم فصيل خاص بهم. والدواعش كلاب البغدادي فصيل سني مستقل عنهم تمامآ.جميعهم يعادون حكومتي السعودية.وهي تقطع رأس سني ورأس شيعي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 29
    21 سبتمبر, 2016 , 1:55 ص

    قلم الحقيقة ماهو رايكم بالبغدادي وخامئني

    البغدادي ارهابي محسوب على الارهاب وعاصمه الارهاب طهران والبغدادي مثل نمر النمرالفاطس ولكن. اتباع الثور خامئني الارهابي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 28
    21 سبتمبر, 2016 , 1:55 ص

    مسلم غيور

    وقتلهم للمسلمين العراقيين وتعاونهم مع أميركا (الشيطان الأكبر) ألذي سماهم المقبور خميني وما رأيك بالحوث الروافض عملاء إيران ما رأيك يا رافضي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 27
    21 سبتمبر, 2016 , 1:55 ص

    مشعل الرياض

    خرج هذا الجرذي من جحره تحت أنظار وحماية الأمريكان والمجوس . وهؤلاء الدواعش هم من صنعهم الأمريكان واتباعهم المجوس لتشوية صورة الإسلام والمسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 26
    21 سبتمبر, 2016 , 1:54 ص
    عدد التعليقات:13683

    قلم الحقيقه

    بحول الله سيعترف قطيع الدواعش من أهل السنة الذين ألقت الحكومة القبض عليهم على باقي القطيع خصوصآ الذين يزعمون أن الدواعش شيعة فالمخطط لهؤلاء معروف.
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  47. 25
    21 سبتمبر, 2016 , 1:54 ص

    الى قلم الحقيقة

    انت مالك رب الله يسلط عليك وش جاك من المسلمين اهل السنه يافرعون يالطاغي الفاسد
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  48. 24
    21 سبتمبر, 2016 , 1:53 ص

    مسلم غيور

    يا قلم الحنبكة ما رأيك بحسن نصر وقتله للمسلمين السوريين أو إيران المجوسي وقتلهم للمسلمين العراقيين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  49. 23
    21 سبتمبر, 2016 , 1:53 ص

    محسن

    خنبوقة الشهيرة بأُم ساره تحاول ان تلصق ارهاب البغدادي بأهل السنة وتبرئ المجوس من الإرهاب
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  50. 22
    21 سبتمبر, 2016 , 1:52 ص
    عدد التعليقات:13683

    قلم الحقيقه

    كل من يزعم أن البغدادي شيعي يعتبر كلب من كلابه ومن الدواعش المؤيدين له .فالبغدادي سني وليس بشيعي .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  51. 21
    21 سبتمبر, 2016 , 1:52 ص

    خارجي

    خوارج العصر كلاب أهل النار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 20
    21 سبتمبر, 2016 , 1:51 ص

    قلم الحقيقة ماهو رايكم بالبغدادي وخامئني

    هل تبري مذهب من الارهاب هل خامئني مش ارهابي جاوب...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 19
    21 سبتمبر, 2016 , 1:51 ص

    Ymni mahbob

    البغدادي يستخدم التقيا لكي لا ينكشف امره والا فهو مجوسي صفوي ويأخذ تعليماته من رأس الحية خامنئي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  54. 18
    21 سبتمبر, 2016 , 1:50 ص

    خارجي

    82 قلم الحقيقه البغدادي من الخوارج الارهابيين (( التابعين !! )) لأهل السنة والجماعة ((عذرا ليس من ((التابعين )) بل من المارقين من السنة والدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 17
    21 سبتمبر, 2016 , 1:50 ص
    عدد التعليقات:13683

    قلم الحقيقه

    كل من أعلنت عنهم وزارة الداخلية من المقبوض عليهم سنة من أهل الجماعة ثم يأتي الدواعش رجال البغدادي ويزعمون أنه شيعي تابع لايران للتستر عليه لتأييدهم له
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  56. 16
    21 سبتمبر, 2016 , 1:48 ص

    سعودي وافتخر

    خامنئي ونصيري وحوثي وعفاشي وزميره وبغدادي وقاسم سليماني بقر من نفس الفصيله وتشابه البقر علينا🐄🐄🐄 رغم البقر الهولندي يمدحونه البقره تحلب برميل لبن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 15
    21 سبتمبر, 2016 , 1:48 ص

    قلم الحقيقة ماهو رايكم بالبغدادي وخامئني

    هل تؤيد قتلهم الاثنين ام قلبك يتقطع عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 14
    21 سبتمبر, 2016 , 1:48 ص

    دروجبا

    خنبوقه نام جعلها نومة أهل الكهف ارقد جعله مرقد جابر شكلك أيها الاخونجي تكلم البغدادي سكايبي أعرفك شرير من يوم انت صغير مبروك زواجك من فاطمه الايرانيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  59. 13
    21 سبتمبر, 2016 , 1:48 ص

    أحــــذروا قلــــم التقيـــــــــه والبهتــــــــان

    الى جهنم وبئس المصـــــــير لمن قتل المسلمين وشوه صورة الاســــــلام .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 12
    21 سبتمبر, 2016 , 1:48 ص
    عدد التعليقات:13683

    قلم الحقيقه

    لكن دواعشه في المملكة يحاولون التغطية عليه وعلى من معه وتغيير مذهبه الى المذهب الشيعي لأنهم يتعاطفون معه ويحاولون التغطية عليه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 11
    21 سبتمبر, 2016 , 1:47 ص

    خارجي

    حاكمية قطب لايقه عليه ،،، شكلا ومضمونا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 10
    21 سبتمبر, 2016 , 1:46 ص
    عدد التعليقات:13683

    قلم الحقيقه

    البغدادي و الدواعش سنة لاعلاقة لهم بالمذهب الشيعي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 9
    21 سبتمبر, 2016 , 1:45 ص
    عدد التعليقات:13683

    قلم الحقيقه

    البغدادي من سلالة بن لادن لافرق بين الاثنين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 8
    21 سبتمبر, 2016 , 1:44 ص
    عدد التعليقات:13683

    قلم الحقيقه

    البغدادي من الخوارج الارهابيين التابعين لأهل السنة والجماعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 7
    21 سبتمبر, 2016 , 1:43 ص
    عدد التعليقات:13683

    قلم الحقيقه

    خرج من جحره يريد التوجه الى سوريا لالتقاء بكلابه هناك التي يتزعمهم خنزيره الآخر المحيسني تورا بورا القادم من أفغانستان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 6
    21 سبتمبر, 2016 , 1:42 ص

    ******

    البغدادي ولد عم خامئني جميعهم كلاب النار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 5
    21 سبتمبر, 2016 , 1:41 ص

    اتباعه مثله

    البغداي متواجد بايران مثله مثل اعضاء القاعدة عند خامئني البغدادي لو كان بالعراق لقتله التحالف الامريكي لكنه بايران تحت حراسه خامئني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 4
    21 سبتمبر, 2016 , 1:41 ص

    دروجبا

    ورونا رجالتكم يالحشد الشعبي بس حيلتكم على الضعوف سلط الله عليكم أنتم وداعش وحسن زميرا وحزب الشيطان وإيران والعلويه وجنود الطاغيه والاخونجي خنبوقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  69. 3
    21 سبتمبر, 2016 , 1:40 ص
    عدد التعليقات:13683

    قلم الحقيقه

    الله ينصر حكومتنا الرشيدة منذ يومين أعلنت عن القبض على بعض القطيع من كلابه القذرة المتواجدة في بلادنا وأودعتهم السجون حتى موعد قطع رؤوسهم لعنهم الله.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  70. 2
    21 سبتمبر, 2016 , 1:39 ص

    اتباعه مثله

    لماذا لم تقصفو موكب البغدادي دام انكم عرفتو انه خرج من حجره ايران خامئني خرج يلتقي بقاسم سليماني ويعطيه التعليمات
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  71. 1
    21 سبتمبر, 2016 , 1:38 ص

    شهادتي فيه مجروحة

    لعنه الله ولعن من حطه وقوا شوكته وشوه به صورة الدين الحنيف
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