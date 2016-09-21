البغدادي يظهر من جديد في الموصل بعد سنتين من الاختفاء

صحيفة المرصد-وكالات:عاد زعيم داعش أبوبكر البغدادي إلى الظهور العلني بشكل مفاجئ ولأول مرة منذ أكثر من سنتين، في محاولة منه للسيطرة على الاضطرابات التي عصفت بالتنظيم على ما يبدو.

والاضطرابات التي شهدتها الموصل أجبرت البغدادي على الخروج من ملاذه الآمن في أحد أحياء المدينة، ولكن إعلام التنظيم في مدينة الموصل، قال إن ظهوره يأتي في إطار “تمرين تعبوي لمواجهة حالات الطوارئ”.

وأكدت المصادر أن البغدادي اضطر للخروج في حي الرسالة في ظل حماية مشددة بعد الأحداث الخطيرة التي عصفت بالمدينة الثلاثاء، بعد سلسلة من الحوادث ما اضطر التنظيم إلى فرض ما يشبه الحظر على الحركة فيها، وأغلق مداخلها، وأقام الحواجز ونشر نقاط التفتيش في مناطق مختلفة من المدينة، على يد ما يعرف بجيش العسرة، نخبة قوات داعش.

من جهتها قالت صحيفة لاستامبا الإيطالية، إن مدينة الموصل تشهد منذ أسابيع اضطرابات متزايدة، واستفحال الانفلات الأمني فيها، بما يهدد جدياً سيطرة التنظيم عليها، خاصة بعد إطلاق القوات العراقية الثلاثاء، أول عملياتها العسكرية لتحرير الموصل، انطلاقاً من الشرقاط، الواقعة على بعد 100 كيلومتراً جنوب معقل داعش، الموصل.

ولا يستغرب أيضاً أن يكون ظهور البغدادي المفاجئ، رسالةً مفادها أنه لا يزال يسيطر على الوضع في المدينة، وأنه على قيد الحياة، بعد تقارير كثيرة عن إصابته، وموته، أوعجزه عن إدارة التنظيم بسبب الإصابات الخطيرة التي لحقت به.