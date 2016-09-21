البغدادي يظهر من جديد في الموصل بعد سنتين من الاختفاء

صحيفة المرصد-وكالات:عاد زعيم داعش أبوبكر البغدادي إلى الظهور العلني بشكل مفاجئ ولأول مرة منذ أكثر من سنتين، في محاولة منه للسيطرة على الاضطرابات التي عصفت بالتنظيم على ما يبدو.
والاضطرابات التي شهدتها الموصل أجبرت البغدادي على الخروج من ملاذه الآمن في أحد أحياء المدينة، ولكن إعلام التنظيم في مدينة الموصل، قال إن ظهوره يأتي في إطار “تمرين تعبوي لمواجهة حالات الطوارئ”.
وأكدت المصادر أن البغدادي اضطر للخروج في حي الرسالة في ظل حماية مشددة بعد الأحداث الخطيرة التي عصفت بالمدينة الثلاثاء، بعد سلسلة من الحوادث ما اضطر التنظيم إلى فرض ما يشبه الحظر على الحركة فيها، وأغلق مداخلها، وأقام الحواجز ونشر نقاط التفتيش في مناطق مختلفة من المدينة، على يد ما يعرف بجيش العسرة، نخبة قوات داعش.
من جهتها قالت صحيفة لاستامبا الإيطالية، إن مدينة الموصل تشهد منذ أسابيع اضطرابات متزايدة، واستفحال الانفلات الأمني فيها، بما يهدد جدياً سيطرة التنظيم عليها، خاصة بعد إطلاق القوات العراقية الثلاثاء، أول عملياتها العسكرية لتحرير الموصل، انطلاقاً من الشرقاط، الواقعة على بعد 100 كيلومتراً جنوب معقل داعش، الموصل.
ولا يستغرب أيضاً أن يكون ظهور البغدادي المفاجئ، رسالةً مفادها أنه لا يزال يسيطر على الوضع في المدينة، وأنه على قيد الحياة، بعد تقارير كثيرة عن إصابته، وموته، أوعجزه عن إدارة التنظيم بسبب الإصابات الخطيرة التي لحقت به.
تعليقات ( 71 )
عدد التعليقات:13683
قلم الحقيقهالدواعش ليس لهم هم الا الاستيلاء على بلادنا في الوقت الحاضر لاسمح الله مثل الايرانيين مع الحوثيين ومساعدتهم لهم من أجل احتلال بلادنا لاقدر الله
ياقلم الحقيقة نمر النمر لمن يتبعالتقيه لاتفيد الارهابيون ولا تخدعنا تقيتهم فالارهاب خرج من ايران وبدعم العجوز خامئني
عبدالرحمن الشهريداعش عبارة عن عقول صغيرة جاهلة بالدين قيدت الى موتها بايدي اعداء الدين للاضرار بالدين
سعوديممتاز يا قلم الحقيقة
الزمنوايضاً سيدكي بوتين يشكل ارهاب على المسلمين اجمعين يا خنبقه وقتله وسفكه لدم الابرياء بالمناطق السنيه
عدد التعليقات:13683
قلم الحقيقهلاأدافع عن ايران مثل ماتعتقدون بل ايران عدو شيعي لي مثل الدواعش عدو سني لي لافرق بينهم يجتمعون في العداءللوطن وأنا عدولهم .لكنني لاأغطي الدواعش بايران
ياقلم الحقيقة هل ايران دولة ارهابيه جاوب بدون دورانالسؤال واضح هل ايران دولة ارهابيه
سعودي وافتخرياقلم لو كانو سنه داعش لغضبو وانتقمو من المجوس لانهم يطعنون في عرض النبي ويسبون صحابته ويدعون بتحريف القران انما يقتلون من يقول لاإله إلا الله؟؟ فهمت؟
عدد التعليقات:13683
قلم الحقيقههذه الحقيقة اذا لديكم رغبة في الفهم والجلوس للحق والاستماع لكلمته.القاعدة والدواعش والأخوان ومعهم ايران جميعهم هدفهم واحد وهو حرب بلادنا وجميعهم أعداء
ابو عمادإلى قلم الحقيقة الدواعش ليسو سنه واولاد اسامه بن لادن في ايران
ياقلم الحقيقة دفاعك عن ايران وتبريتها من الارهاب مردود عليكانا اقول كل عمل ارهابي تقف ايران خلفه ولن ينتهي الارهاب حتى يقتل خامئني
الزمنقاتل الله كل متطرف يقتل ويسفك الابرياء دون وجه حق من شيعه وسنه فالرسول عليه افضل الصلاة والسلام اوصانا بالوسطيه قاتل الله بوتين وبشار و من يستظل بهم
عدد التعليقات:13683
قلم الحقيقهلأن الدواعش خرجو من صلب القاعدة.وكما تعلم القاعدة حربها مع بلادنا لا مع ايران.والدواعش والقاعدة وايران والأخوان جميعهم يريدون الاضرار ببلادنا .فهمت.
سعودي وافتخرياقلم ايران واسرائيل سالمه من داعش ياقلم داعش لم تقتل شيعه ابادة السنه في مساجدهم ياقلم تعليمات لداعش ان لايقتربو من حدود ايران ٤٠كم
مرسيدسطلع الارنب الشيعي من السرداب هههه
سؤال لقلم الحقيقة هل تؤيد قتل خامئنيقلم الحقيقة سؤالي لك لماذا لم يستهدف داعش ايران رغم انه استهدف الدول كلها عدا ايران ماهو تفسيرك
دروجبااﺑﺪو لذيذ ﺃﺑﺪو لذيذ يلا كومي مات راساه ﺃﺑﺪو لذييييذ مات راساه ابدو لذيذ يلاه كومي مات راساه.. اندنوسيه ﺗﺼﺤﻲ خنبوقه للمدرسه 😬
سؤال لقلم الحقيقة هل تؤيد قتل خامئنيياقلم البغدادي خارجي من الخوارج والخوراج يتبعون ايران حتى لو كان ماضيه سني فهو خرج وترك السنه وتحول مجوسي ارهابي اهل عندك اعراض على كلامي
الزمنقلم الخنبقه لايطق لك عرق قل امين افعال داعش وقتلهم سنه سوريا والعراق وتفجيراتهم في كل مكان الا موطنهم ايران اكبر دليل على تبعيتهم لبشار وبوتين
سعودي وافتخرياقلم هذا ماتخطط لةايران من ايواء القاعده وانشاء داعش لتشويه السنه وتزكيه دينهم ولاجل تجعل العالم يعادي السعوديه منبع الاسلام ٩٧٪ من داعش ليسوسعوديين
عدد التعليقات:13683
قلم الحقيقهعدوي اللدود ايران والصفويين الشيعة ونفس العداء للدواعش السنة.لكننب لاأكذب مثلكم أغطي على الدواعش وأرميهم على ايران.بل أقول أن جميعهم أعداء لبلادي.
الزمنالدواعش شيعه روافض وبافعالهم تحت غطاء سنه لتشويه اهل السنه ونسب الارهاب لهم لم يرفع داعشي حجرا على محارب بجيش الطاغيه بشار او بوتين و ايران
سؤال لقلم الحقيقة هل تؤيد قتل خامئنيامس كان فيه تقرير من قناة اجنبيه عن خامئني اانه يدعم الارهاب وش رايكم بالتقرير اخي قلم الحقيقه هل اطلعت عليه
سؤال لقلم الحقيقة هل تؤيد قتل خامئنيهل تؤيد فعلا القضاء على خامئني وقاسم سليماني والحوثي ونصر الله جاوب بصراحه
عدد التعليقات:13683
قلم الحقيقهالآن اعترفت أنهم سنة لكن ولائهم لايران ؟.كيف يكون ولاء الدواعش لايران وفيهم شمري وعتيبي وقحطاني؟.ومن متى هؤلاء يوالون ايران يالكذوب.
دروجباخنبوقه تذكر ايام الثانوي ؟
عدد التعليقات:13683
قلم الحقيقهالاعتراف بالحق فضيلة. اعترفو أن الدواعش سنة والصفويين شيعة. حيتها نعلم أنكم تحبون وطنكم وتخلصون لحكومته الرشيدة.لكن زعمكم أن الدواعش شيعة يؤكد دعوشتكم
حان الوقت لدعم انتفاضه الاحواز على المجوس وتحرير ايران من ولايه الفقيه السفيهيجب دعم شعب ايران المظلوم من الظالم خامئني وتحرير ايران من الارهاب وتقسم ايران لدول عده فرس وعرب وكرد ولا فلا ينتهي الارهاب وراس الارهاب خامئني
صالحعليه من الله مايستحق ..اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرج اهل السنة من بينهم سالمين غانمين
دروجباكذبت ياخنبوقه أغلبهم سنه والإسلام برئ منهم لكن ولاؤهم للخوارج وإيران المجوس
سعودي وافتخرخبث التخطيط ومن عام ٧٩ تنشأ فصلين متضادين تحت قيادة وحده لاجل تتدخل وتشوه وتعطي مبرر ايواء القاعده بايران وانشاء داعش منها وبنفس الوقت انشاء حشدشيعي
أحــــذروا قلــــم التقيـــــــــه والبهتــــــــانقلم التقيه الصفوي المجوسي يتخذ الاخوان والدواعش عذرآ ليتهجم على أهــــل السنـــــــه والجماعــه فأحـــــــذروه ؟؟!!
مسلم غيورإيران المجوسي وقتلهم للمسلمين العراقيين وتعاونهم مع أميركا (الشيطان الأكبر) ألذي سماهم المقبور خميني وما رأيك بالحوث الروافض عملاء إيران
عدد التعليقات:13683
قلم الحقيقهالدواعش من أهل السنة والجماعة بدليل أن جميع الارهابيين الذين القت القبض حكومتنا الرشيدة سنة وليس فيهم واحد شيعي. لاتكذب يالداعشي الارهابي للتغطية.
هههههه شبه النار بجوف اتباع المجوسالله يزيدكم ذل وحقران ولن ترفع لكم رايه وتبقون خاسئون اذلال حتى تقوم الساعه البغدادي وخامئني والحوثي ونصر زميره والحشد الحجش ارهابيون اعداء لنا
دروجبااتحداك اتحداك اتحداك ياخنبوقه تسب ايران بين موقفك
عدد التعليقات:13683
قلم الحقيقهالدواعش ينتمون للمذهب السني والصفويين للمذهب الشيعي.
سعودي وافتخرياقلم داعش فصيل مجوسي القياده والقيادات الوسطى والعنقوديه اللي في الاسفل سذج اساسا هم خوارج استغلوهم ولقوهم سهل انقيادهم الاوامر والعقل المدبر سوريا
عدد التعليقات:13683
قلم الحقيقهالدواعش سنة من حلفاء المحيسني وبن لادن وهم أصلآ من أتباع القاعدة .
ابو كابسبحان الله البغدادي و***** طلعوا علينا في نفس اليوم .سبحان الله يجمعهما حب الجهاد
عدد التعليقات:13683
قلم الحقيقهالصفويين الشيعة ارهابيين لهم فصيل خاص بهم. والدواعش كلاب البغدادي فصيل سني مستقل عنهم تمامآ.جميعهم يعادون حكومتي السعودية.وهي تقطع رأس سني ورأس شيعي.
قلم الحقيقة ماهو رايكم بالبغدادي وخامئنيالبغدادي ارهابي محسوب على الارهاب وعاصمه الارهاب طهران والبغدادي مثل نمر النمرالفاطس ولكن. اتباع الثور خامئني الارهابي
مسلم غيوروقتلهم للمسلمين العراقيين وتعاونهم مع أميركا (الشيطان الأكبر) ألذي سماهم المقبور خميني وما رأيك بالحوث الروافض عملاء إيران ما رأيك يا رافضي
مشعل الرياضخرج هذا الجرذي من جحره تحت أنظار وحماية الأمريكان والمجوس . وهؤلاء الدواعش هم من صنعهم الأمريكان واتباعهم المجوس لتشوية صورة الإسلام والمسلمين
عدد التعليقات:13683
قلم الحقيقهبحول الله سيعترف قطيع الدواعش من أهل السنة الذين ألقت الحكومة القبض عليهم على باقي القطيع خصوصآ الذين يزعمون أن الدواعش شيعة فالمخطط لهؤلاء معروف.
الى قلم الحقيقةانت مالك رب الله يسلط عليك وش جاك من المسلمين اهل السنه يافرعون يالطاغي الفاسد
مسلم غيوريا قلم الحنبكة ما رأيك بحسن نصر وقتله للمسلمين السوريين أو إيران المجوسي وقتلهم للمسلمين العراقيين
محسنخنبوقة الشهيرة بأُم ساره تحاول ان تلصق ارهاب البغدادي بأهل السنة وتبرئ المجوس من الإرهاب
عدد التعليقات:13683
قلم الحقيقهكل من يزعم أن البغدادي شيعي يعتبر كلب من كلابه ومن الدواعش المؤيدين له .فالبغدادي سني وليس بشيعي .
خارجيخوارج العصر كلاب أهل النار
قلم الحقيقة ماهو رايكم بالبغدادي وخامئنيهل تبري مذهب من الارهاب هل خامئني مش ارهابي جاوب...
Ymni mahbobالبغدادي يستخدم التقيا لكي لا ينكشف امره والا فهو مجوسي صفوي ويأخذ تعليماته من رأس الحية خامنئي
خارجي82 قلم الحقيقه البغدادي من الخوارج الارهابيين (( التابعين !! )) لأهل السنة والجماعة ((عذرا ليس من ((التابعين )) بل من المارقين من السنة والدين
عدد التعليقات:13683
قلم الحقيقهكل من أعلنت عنهم وزارة الداخلية من المقبوض عليهم سنة من أهل الجماعة ثم يأتي الدواعش رجال البغدادي ويزعمون أنه شيعي تابع لايران للتستر عليه لتأييدهم له
سعودي وافتخرخامنئي ونصيري وحوثي وعفاشي وزميره وبغدادي وقاسم سليماني بقر من نفس الفصيله وتشابه البقر علينا🐄🐄🐄 رغم البقر الهولندي يمدحونه البقره تحلب برميل لبن
قلم الحقيقة ماهو رايكم بالبغدادي وخامئنيهل تؤيد قتلهم الاثنين ام قلبك يتقطع عليهم
دروجباخنبوقه نام جعلها نومة أهل الكهف ارقد جعله مرقد جابر شكلك أيها الاخونجي تكلم البغدادي سكايبي أعرفك شرير من يوم انت صغير مبروك زواجك من فاطمه الايرانيه
أحــــذروا قلــــم التقيـــــــــه والبهتــــــــانالى جهنم وبئس المصـــــــير لمن قتل المسلمين وشوه صورة الاســــــلام .
عدد التعليقات:13683
قلم الحقيقهلكن دواعشه في المملكة يحاولون التغطية عليه وعلى من معه وتغيير مذهبه الى المذهب الشيعي لأنهم يتعاطفون معه ويحاولون التغطية عليه.
خارجيحاكمية قطب لايقه عليه ،،، شكلا ومضمونا
عدد التعليقات:13683
قلم الحقيقهالبغدادي و الدواعش سنة لاعلاقة لهم بالمذهب الشيعي.
عدد التعليقات:13683
قلم الحقيقهالبغدادي من سلالة بن لادن لافرق بين الاثنين.
عدد التعليقات:13683
قلم الحقيقهالبغدادي من الخوارج الارهابيين التابعين لأهل السنة والجماعة
عدد التعليقات:13683
قلم الحقيقهخرج من جحره يريد التوجه الى سوريا لالتقاء بكلابه هناك التي يتزعمهم خنزيره الآخر المحيسني تورا بورا القادم من أفغانستان
******البغدادي ولد عم خامئني جميعهم كلاب النار
اتباعه مثلهالبغداي متواجد بايران مثله مثل اعضاء القاعدة عند خامئني البغدادي لو كان بالعراق لقتله التحالف الامريكي لكنه بايران تحت حراسه خامئني
دروجباورونا رجالتكم يالحشد الشعبي بس حيلتكم على الضعوف سلط الله عليكم أنتم وداعش وحسن زميرا وحزب الشيطان وإيران والعلويه وجنود الطاغيه والاخونجي خنبوقه
عدد التعليقات:13683
قلم الحقيقهالله ينصر حكومتنا الرشيدة منذ يومين أعلنت عن القبض على بعض القطيع من كلابه القذرة المتواجدة في بلادنا وأودعتهم السجون حتى موعد قطع رؤوسهم لعنهم الله.
اتباعه مثلهلماذا لم تقصفو موكب البغدادي دام انكم عرفتو انه خرج من حجره ايران خامئني خرج يلتقي بقاسم سليماني ويعطيه التعليمات
شهادتي فيه مجروحةلعنه الله ولعن من حطه وقوا شوكته وشوه به صورة الدين الحنيف