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كيف علّق بخاري على قرار لجنة الانضباط بإيقافه – فيديو

21 سبتمبر, 2016 , 1:51 ص
كيف علّق بخاري على قرار لجنة الانضباط بإيقافه – فيديو
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صحيفة المرصد:أعلن عضو اتحاد كرة القدم، الدكتور عبداللطيف بخاري، وصول قرار لجنة الانضباط الخاص بإيقافه وتغريمه مالياً إلى مكتب محاميه الخاص عبد المنعم خير، الذي أكد بدوره عزمه الاستئناف ضد هذا القرار، جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ووصف المحامي عبد المنعم خير قرار لجنة الانضباط ضد موكله بالظالم، مؤكداً علمه بعزم اللجنة إصدار مثل هذا القرار المجحف منذ مدة عن طريق بعض الإعلاميين.

ومن جانبه أعلن الإعلامي عبدالعزيز المريسل أن الدكتور عبداللطيف بخاري يمتنع عن التصاريح في الوقت الحاضر وفقاً لموقع ماب نيوز .

جدير بالذكر أن لجنة الانضباط أعلنت، مساء اليوم الثلاثاء، إيقاف بخاري، لمدة عام مع تغريمه 300 ألف ريال، وذلك على خلفية الشكوى المقدم من إدارة نادي الهلال ضده بسبب تغريدته المسيئة التي نشرها وقال فيها أنه يؤكد وجود شيء يدار في الخفاء لتمكين الهلال من الفوز بدوري المحترفين هذا الموسم 2016/ 2017، مشككاً بذلك في نزاهة اتحاد كرة القدم ونادي الهلال.

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تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    21 سبتمبر, 2016 , 2:26 ص
    عدد التعليقات:3837

    العنيدنادي الدلال واصبح مفضوح على مستوى العالم وازدادت كراهيته وبغضه لدى عامة جماهير كورة القدم

    الله اكبر شرقت شمس الحق من الله
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  2. 8
    21 سبتمبر, 2016 , 2:25 ص
    عدد التعليقات:3837

    العنيد

    انتهى عصر عصابات الزعيقااات الفاسده وبدا عصر دكتور بخاري الشريف النظيف !!
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  3. 7
    21 سبتمبر, 2016 , 2:23 ص
    عدد التعليقات:3837

    العنيد

    إن عاقبتوه فقد تم تكريمه من كل الجماهير الصادقة التي تبحث عن التنافس الشريف
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  4. 6
    21 سبتمبر, 2016 , 2:18 ص

    سعودي

    شيء معروف طالما القضية مرفوعة من قبل نادي الهلال انه بيتكبدها وحتى لو يستأنف ما معه الا التعب ولو كان حقه واضح وضوح الشمس
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  5. 5
    21 سبتمبر, 2016 , 2:12 ص

    مرسيدس

    قصة النصر وخطاباته السريه مع الاتحاد السعودي التي ضهرت مع تزامن تصريح الدكتورعبدالقادربخاري يدل ان أيدي خفيه تعبث في الاتحاد السعودي لكرة القدم
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  6. 4
    21 سبتمبر, 2016 , 2:10 ص

    مرسيدس

    في هذه الفضيحه الكرويه المدويه ان صحت سوف يتم استبعاد كثير من الرموز الرياضيه وسوف يتم هيكلة الاتحاد السعودي فقط نرى نتائج التحقيقات
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  7. 3
    21 سبتمبر, 2016 , 2:08 ص

    مرسيدس

    فلا احد يتفلسف ولنا في جستنيه العداله في بلد القانون لسنا بلد فوضى من حق الظعيف ان يثبت حقه
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  8. 2
    21 سبتمبر, 2016 , 2:06 ص

    مرسيدس

    لا محسوبيه تحت القانون فنحن نعرف القصة التي حدثت بين الإعلامي والمحلل والاتحادي المعروف مع الامير ممدوح عندما تم إيقاف الامير ممدوح نهاءيا عن الظهور
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  9. 1
    21 سبتمبر, 2016 , 2:04 ص

    اسمرعبر

    خل ****ينفعك
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