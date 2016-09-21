كيف علّق بخاري على قرار لجنة الانضباط بإيقافه – فيديو

صحيفة المرصد:أعلن عضو اتحاد كرة القدم، الدكتور عبداللطيف بخاري، وصول قرار لجنة الانضباط الخاص بإيقافه وتغريمه مالياً إلى مكتب محاميه الخاص عبد المنعم خير، الذي أكد بدوره عزمه الاستئناف ضد هذا القرار، جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ووصف المحامي عبد المنعم خير قرار لجنة الانضباط ضد موكله بالظالم، مؤكداً علمه بعزم اللجنة إصدار مثل هذا القرار المجحف منذ مدة عن طريق بعض الإعلاميين.

ومن جانبه أعلن الإعلامي عبدالعزيز المريسل أن الدكتور عبداللطيف بخاري يمتنع عن التصاريح في الوقت الحاضر وفقاً لموقع ماب نيوز .

جدير بالذكر أن لجنة الانضباط أعلنت، مساء اليوم الثلاثاء، إيقاف بخاري، لمدة عام مع تغريمه 300 ألف ريال، وذلك على خلفية الشكوى المقدم من إدارة نادي الهلال ضده بسبب تغريدته المسيئة التي نشرها وقال فيها أنه يؤكد وجود شيء يدار في الخفاء لتمكين الهلال من الفوز بدوري المحترفين هذا الموسم 2016/ 2017، مشككاً بذلك في نزاهة اتحاد كرة القدم ونادي الهلال.