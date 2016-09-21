كيف علّق بخاري على قرار لجنة الانضباط بإيقافه – فيديو

صحيفة المرصد:أعلن عضو اتحاد كرة القدم، الدكتور عبداللطيف بخاري، وصول قرار لجنة الانضباط الخاص بإيقافه وتغريمه مالياً إلى مكتب محاميه الخاص عبد المنعم خير، الذي أكد بدوره عزمه الاستئناف ضد هذا القرار، جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
ووصف المحامي عبد المنعم خير قرار لجنة الانضباط ضد موكله بالظالم، مؤكداً علمه بعزم اللجنة إصدار مثل هذا القرار المجحف منذ مدة عن طريق بعض الإعلاميين.
ومن جانبه أعلن الإعلامي عبدالعزيز المريسل أن الدكتور عبداللطيف بخاري يمتنع عن التصاريح في الوقت الحاضر وفقاً لموقع ماب نيوز .
جدير بالذكر أن لجنة الانضباط أعلنت، مساء اليوم الثلاثاء، إيقاف بخاري، لمدة عام مع تغريمه 300 ألف ريال، وذلك على خلفية الشكوى المقدم من إدارة نادي الهلال ضده بسبب تغريدته المسيئة التي نشرها وقال فيها أنه يؤكد وجود شيء يدار في الخفاء لتمكين الهلال من الفوز بدوري المحترفين هذا الموسم 2016/ 2017، مشككاً بذلك في نزاهة اتحاد كرة القدم ونادي الهلال.
تعليقات ( 9 )
عدد التعليقات:3837
العنيدنادي الدلال واصبح مفضوح على مستوى العالم وازدادت كراهيته وبغضه لدى عامة جماهير كورة القدمالله اكبر شرقت شمس الحق من الله
عدد التعليقات:3837
العنيدانتهى عصر عصابات الزعيقااات الفاسده وبدا عصر دكتور بخاري الشريف النظيف !!
عدد التعليقات:3837
العنيدإن عاقبتوه فقد تم تكريمه من كل الجماهير الصادقة التي تبحث عن التنافس الشريف
سعوديشيء معروف طالما القضية مرفوعة من قبل نادي الهلال انه بيتكبدها وحتى لو يستأنف ما معه الا التعب ولو كان حقه واضح وضوح الشمس
مرسيدسقصة النصر وخطاباته السريه مع الاتحاد السعودي التي ضهرت مع تزامن تصريح الدكتورعبدالقادربخاري يدل ان أيدي خفيه تعبث في الاتحاد السعودي لكرة القدم
مرسيدسفي هذه الفضيحه الكرويه المدويه ان صحت سوف يتم استبعاد كثير من الرموز الرياضيه وسوف يتم هيكلة الاتحاد السعودي فقط نرى نتائج التحقيقات
مرسيدسفلا احد يتفلسف ولنا في جستنيه العداله في بلد القانون لسنا بلد فوضى من حق الظعيف ان يثبت حقه
مرسيدسلا محسوبيه تحت القانون فنحن نعرف القصة التي حدثت بين الإعلامي والمحلل والاتحادي المعروف مع الامير ممدوح عندما تم إيقاف الامير ممدوح نهاءيا عن الظهور
اسمرعبرخل ****ينفعك