بالفيديو .. شاب بالدمام يعرض حياته للخطر وينقذ “المواشي” من الموت المحقق

صحيفة المرصد:كشف موقف صعب شجاعة الشاب طلال الجميعي من منطقة العويرض بالدمام؛ حيث عرض حياته للخطر وقام بإنقاذ شاحنة كانت محملة بمجموعة من المواشي بعدما نشب بها حريق ضخم مات على إثره السائق.
وكان وافد من جنسية عربية يقود الشاحنة وأثناء مروره تحت كابل ضغط عال علقت الأسلاك بالشاحنة وحدث صعق كهربائي نتج عنه احتراق الشاحنة.
تعليقات ( 9 )
الهاشمينشمي وكتب الله لك لأجر وهالمتفرجين وش وضعهم ماتت الفزعة عندهم
محمدالجعيدجزاك الله خير والله يكثر من امثالك . من المسؤال عن الاسلاك شركه الكهرباء تتحمل المسؤاليه هي السبب في حدوث ماس
سعيدالنذل والخسيس وقليل المرؤة وقليل الاصل دئماً يستغرب افعال الرجال والطيب لذلك تجدة يشكك ويربطها بالمال
زائرتعليق شوق بعضهم لزوم الشهرة والمديح والقروش
الصارمشركة الكهرباء مسؤوله عن التسبب بالحادث وقتل السائق والأتلاف، يجب عليها تعويض المتضررين وأهل السائق
شوقشبابنا صاروا يخاطرون بأنفسهم علشان التكريم والدراهم
نورهمافهمت زين .. اللي فهمته من الفيدو ناس تتفرج تنتظر الغنم تشتوي وياكلوها 😤