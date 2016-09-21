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بالفيديو .. شاب بالدمام يعرض حياته للخطر وينقذ “المواشي” من الموت المحقق

21 سبتمبر, 2016 , 2:35 ص
بالفيديو .. شاب بالدمام يعرض حياته للخطر وينقذ “المواشي” من الموت المحقق
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صحيفة المرصد:كشف موقف صعب شجاعة الشاب طلال الجميعي من منطقة العويرض بالدمام؛ حيث عرض حياته للخطر وقام بإنقاذ شاحنة كانت محملة بمجموعة من المواشي بعدما نشب بها حريق ضخم مات على إثره السائق.

وكان وافد من جنسية عربية يقود الشاحنة وأثناء مروره تحت كابل ضغط عال علقت الأسلاك بالشاحنة وحدث صعق كهربائي نتج عنه احتراق الشاحنة.

041244444

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تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    21 سبتمبر, 2016 , 4:11 ص

    الهاشمي

    نشمي وكتب الله لك لأجر وهالمتفرجين وش وضعهم ماتت الفزعة عندهم
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  2. 8
    21 سبتمبر, 2016 , 3:44 ص

    يتفرجون مع الاسف - ولو طفو النار بالتراب لنطفت بس فالحين بالتصوير وين الرحمه والمرجله؟ اخ بس
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  3. 7
    21 سبتمبر, 2016 , 3:39 ص

    محمدالجعيد

    جزاك الله خير والله يكثر من امثالك . من المسؤال عن الاسلاك شركه الكهرباء تتحمل المسؤاليه هي السبب في حدوث ماس
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  4. 6
    21 سبتمبر, 2016 , 3:16 ص

    سعيد

    النذل والخسيس وقليل المرؤة وقليل الاصل دئماً يستغرب افعال الرجال والطيب لذلك تجدة يشكك ويربطها بالمال
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  5. 5
    21 سبتمبر, 2016 , 3:04 ص

    الصارم شركة الكهرباء مسؤوله عن التسبب بالحادث وقتل السائق والأتلاف، يجب عليها تعويض المتضررين وأهل السائق - فالحين بس بخريب الشوارع ورفع الفواتير
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  6. 4
    21 سبتمبر, 2016 , 2:56 ص

    زائر

    تعليق شوق بعضهم لزوم الشهرة والمديح والقروش
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  7. 3
    21 سبتمبر, 2016 , 2:49 ص

    الصارم

    شركة الكهرباء مسؤوله عن التسبب بالحادث وقتل السائق والأتلاف، يجب عليها تعويض المتضررين وأهل السائق
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  8. 2
    21 سبتمبر, 2016 , 2:48 ص

    شوق

    شبابنا صاروا يخاطرون بأنفسهم علشان التكريم والدراهم
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  9. 1
    21 سبتمبر, 2016 , 2:46 ص

    نوره

    مافهمت زين .. اللي فهمته من الفيدو ناس تتفرج تنتظر الغنم تشتوي وياكلوها 😤
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