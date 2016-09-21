بالفيديو .. شاب بالدمام يعرض حياته للخطر وينقذ “المواشي” من الموت المحقق

صحيفة المرصد:كشف موقف صعب شجاعة الشاب طلال الجميعي من منطقة العويرض بالدمام؛ حيث عرض حياته للخطر وقام بإنقاذ شاحنة كانت محملة بمجموعة من المواشي بعدما نشب بها حريق ضخم مات على إثره السائق.

وكان وافد من جنسية عربية يقود الشاحنة وأثناء مروره تحت كابل ضغط عال علقت الأسلاك بالشاحنة وحدث صعق كهربائي نتج عنه احتراق الشاحنة.