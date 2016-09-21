بيريرا خلفاً لجوميز في تدريب الأهلي

صحيفة المرصد: قالت صحيفة رياضية نقلا عن مصاد خاصة أن شرفيون في الأهلي يناقشون حاليا قرار جلب المدرب فيتور بيريرا ( برتغالي ) لتولي تدريب فريق كرة القدم خلفاً لمواطنه مدرب الفريق الحالي جوميز .

وقالت صحيفة الرياضية سبق لبريرا ان تولى هذا المنصب في موسم 2014/2013 ولم يحظ بإجماع ورضا اهلاوي في ذلك الوقت، كما تولى تدريب بورتو البرتغالي واولمبياكوس اليوناني وفناربخشة التركي والاخير اقاله من منصبه قبل شهر ونصف .

يشار إلى أن خسارة الاهلي امام الشباب في الجولة الماضية، تعرض المدرب الحالي جوميز لموجة غضب اهلاوية حيث يرى الجمهور ان مكتسبات الفريق الفنية والتكتيكية في الموسمين الماضيين مع المدرب السابق جروس (سويسري ) بدأت تتهاوى في ظل قناعات فنية لجوميز .