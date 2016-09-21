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ماذا قال ابن الشهيد القبي لـ اللواء الصالح وهو يبكي في حضنه ؟ – صورة

21 سبتمبر, 2016 , 2:49 ص
ماذا قال ابن الشهيد القبي لـ اللواء الصالح وهو يبكي في حضنه ؟ – صورة
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صحيفة المرصد:تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة مؤثرة لنجل الشهيد القبي الذي اُستشهد جراء العملية الإرهابية بالمنطقة الشرقية .

حيث أظهرت الصورة ابن الشهيد أثناء احتضانه لمدير الإدارة العامة لدوريات الأمن بالمملكة اللواء صالح الصالح وهو يبكي ، مردداً عبارة “أنت والدي” .

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تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    21 سبتمبر, 2016 , 4:17 ص

    سامية خالد

    الله يرحم ابوك وشهداء الوطن ويدخلهم جناتة تبكي الان لفقده وانت صغير راح ترفع راسك وتفتخر ان ابوك بطل وشهيد استشهد للدفاع عن وطنة الله يجمعك معه بالجنة
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  2. 6
    21 سبتمبر, 2016 , 4:09 ص

    جنوبيه *

    اااخ ياوجع قلبي. الله يرحمهم ويعوض هاذ الولد 💔💔
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  3. 5
    21 سبتمبر, 2016 , 3:48 ص

    رد علي (قلم الحقيقة)

    نصر الله السنة الإسلام الحق ولعن الله الخميني المجوسي ومن هم على مذهبه
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  4. 4
    21 سبتمبر, 2016 , 3:30 ص

    محمدالجعيد

    الله يعوضكم خير وحسبي على اللي اقتلتهم بدون سبب
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  5. 3
    21 سبتمبر, 2016 , 3:04 ص

    سعيد

    لعن الله من يتمكم انت واخوانك .. وان شاء الله يلقى القبض على المجرمين ويقتص منهم عاجلاً غير اجل
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  6. 2
    21 سبتمبر, 2016 , 2:56 ص
    عدد التعليقات:3838

    العنيد

    الله يرحمه ، ان شاء الله يلقى القبض على المجرمين ويقتص منهم عاجلاً غير اجل
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  7. 1
    21 سبتمبر, 2016 , 2:52 ص
    عدد التعليقات:3074

    ولدالشيوخ

    نسأل لشهداء الوطن الرحمه والمغفره..
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