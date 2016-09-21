ماذا قال ابن الشهيد القبي لـ اللواء الصالح وهو يبكي في حضنه ؟ – صورة

صحيفة المرصد:تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة مؤثرة لنجل الشهيد القبي الذي اُستشهد جراء العملية الإرهابية بالمنطقة الشرقية .
حيث أظهرت الصورة ابن الشهيد أثناء احتضانه لمدير الإدارة العامة لدوريات الأمن بالمملكة اللواء صالح الصالح وهو يبكي ، مردداً عبارة “أنت والدي” .
تعليقات ( 7 )
سامية خالدالله يرحم ابوك وشهداء الوطن ويدخلهم جناتة تبكي الان لفقده وانت صغير راح ترفع راسك وتفتخر ان ابوك بطل وشهيد استشهد للدفاع عن وطنة الله يجمعك معه بالجنة
جنوبيه *اااخ ياوجع قلبي. الله يرحمهم ويعوض هاذ الولد 💔💔
رد علي (قلم الحقيقة)نصر الله السنة الإسلام الحق ولعن الله الخميني المجوسي ومن هم على مذهبه
محمدالجعيدالله يعوضكم خير وحسبي على اللي اقتلتهم بدون سبب
سعيدلعن الله من يتمكم انت واخوانك .. وان شاء الله يلقى القبض على المجرمين ويقتص منهم عاجلاً غير اجل
عدد التعليقات:3838
العنيدالله يرحمه ، ان شاء الله يلقى القبض على المجرمين ويقتص منهم عاجلاً غير اجل
عدد التعليقات:3074
ولدالشيوخنسأل لشهداء الوطن الرحمه والمغفره..