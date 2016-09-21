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” بن لادن ” تسعى إلى تمديد ثانٍ لقرض مرتبط بالحرم المكي

21 سبتمبر, 2016 , 3:12 ص
” بن لادن ” تسعى إلى تمديد ثانٍ لقرض مرتبط بالحرم المكي
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صحيفة المرصد: أوضحت مصادر أن مجموعة “بن لادن” طلبت “تمديدًا ثانيًا” لأجل سداد قرض إسلامي قيمته 817 مليون ريال (217.9 مليون دولار)، استخدمته في تمويل أعمال بناء في الحرم المكي.

وبحسب رويترز، ذكرت المصادر أن المحادثات المتعلقة بتأجيل سداد القرض – الذي حل موعد استحقاقه في 15 يوليو جاءت بعد عدم سداد الحكومة كامل مستحقات الشركة مقابل الأعمال التي نفذتها في الحرم المكي.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تسعى فيها مجموعة بن لادن لتأجيل موعد سداد القرض بعدما طلبت تمديد أجل استحقاقه إلى 31 أغسطس .



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    21 سبتمبر, 2016 , 3:59 ص

    يقال اذا طاح الثور كثرت سكاكينه والمثل ماجاء من فراغ - وبن لادن مشاريعه للمملكه من انجح واجود المشاريع وفي كل ميدان والهدا وغيره اكبر دليل
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  2. 2
    21 سبتمبر, 2016 , 3:48 ص

    لا تحاسبه على ربحه في 40 سنة .. حاسبه على ما في يده الآن
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  3. 1
    21 سبتمبر, 2016 , 3:41 ص

    الوافي

    بن لادن قادر يسدد اربعين سنه ماسك مشاريع الحكومه
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