من رفض طلب الهلال ؟

طوى الأهلي صفحة الاحتجاج على التحكيم من زمان لأنه يدرك حق الإدراك أن الضرب في الميت حرام..

وأرى أنه محق في ذلك، فالتركيز على الملعب أهم بكثير من الذهاب إلى صافرة وراية لن يجني من خلفها إلا ما جنته الريح من العاصفة..

ففي مباراة السلطان تضرر الأهلي واحتج رئيس الشباب على التحكيم وهنا ينبغي على الأهلي وغيره من الرافضين للحكم السعودي الاستفادة من خمسة طواقم أجنبية خارج الأرض وعلى أرض أي فريق..

وهنا أسأل لماذا ألغى الاتحاد السعودي فكرة الثلاثة الأعوام أو العامين الماضيين والتي كان فيها الاستعانة بطاقم حكام أجانب على أرض الفريق الآخر دون احتسابها على الزائر أوالضيف بقدر ما تحتسب على المستضيف..

ربما لهم حساباتهم ولهم مبرراتهم وإن كنت أعتقد أن بعض القرارات عندنا تتخذ حسب المستفيد والمتضرر!

ولا أدري لماذا تعامل الوسط الرياضي مع طلب الهلال بحكام أجانب على مدار الموسم خارج أرضه وعلى أرضه بسخرية والتي بلغت ذروتها حينما رفض الاتحاد السعودي الطلب، أقول لا أدري من هول الصدمة من الطلب ومن رفضه أي أنني عشت صدمة مزدوجة!

لسنا ضد الحكام السعوديين لكن بعضهم ضد نفسه وضد زملائه بارتكابه أخطاء يتخذ منها مبرر قوي للمطالبة بالحكام الأجانب..

ففي التحكيم فقط يخطئ واحد ويتضرر الكل وعمر المهنا يدرك ما أعنيه بدون قصور في ويب ومرعي عواجي..

(2)

من حين لآخر تظهر لنا قصص واتهامات ولكن تموت بعد أن تحدث فوضى عارمة..

أسأل عن قضية اتهام النصر برشوة غوميز أين وصلت!

أتمنى ألا تنتهي عند تكذيبها فثمة وسط رياضي ينتظر النتائج أقصد نتائج التحقيق من الصادق ومن الكاذب وما هي العقوبة التي ستتخذ في مثل هذه الحالة..

(3)

يسود تصريحات كل رؤساء الأندية كثير من التعقل ويطغى على تعامل كل الأندية كثير من الاحترام مع بعض وكذلك المدربين واللاعبين في حين ما زال الإعلام يأكل بعضه والجمهور يعزز للخبلان منهم بصرخة أجلد!

(4)

الضحكات أحياناً تكون بكاء بأقنعة!

نقلا عن عكاظ