بعد 3 جولات

بعد ثلاث جولات في الدوري السعودي، لُعبت في أكثر من شهرين، تبدو الحظوظ متاحة للجميع في المنافسة على اللقب الكبير. الكل يطيح بالكل، والفريق الذي يخسر في جولة، لا يهتم كثيرا بالمنافس في الجولة التالية، فالمستويات متقاربة وكل الاحتمالات مواربة الأبواب.

نجم الجولة الثالثة بين الفرق، يبدو الاتفاق، لعب مباراة كبيرة أمام كبير الدوري، قدم عرضا تكتيكا أخاذا، ونجح، كانت طريقته محكمة للغاية وساعدته توقيتات الأحداث خلال اللقاء، وللمرة الأولى أشاهد الهلال متأخرا ولا يسيطر على الكرة بل لم ينجح في تهديد المرمى منذ تأخره إلا مرة واحدة، وهنا الحدث المقلق للهلاليين أكثر من الخسارة نفسها.

الأزرق الحالي يفتقد مدير اللعب، مدير الفريق داخل الميدان، الذي يفكر ويدبر شؤون المجموعة بكراته وخبثه الكروي ومهاراته الخاصة، هذا اللاعب لا يوجد في هلال 2017، وإن كان نواف العابد أقرب من يمكنه تولي هذا الدور في المجموعة الحالية.

سقوط حامل اللقب أمام الليوث، كان متوقعا وفقا لعطاءات الأهلي في المباريات الثلاث التي ظهر فيها خلال الموسم، الأخضر لا يزال يتأرجح بين أهلي جروس وأهلي قوميز، لديه بقايا مترسخة من شخصيته الفنية السابقة تتضارب مع محاولات المدرب الجديد في التغيير، وأظنه سيحتاج إلى وقت أطول للبس أثوابه الجديدة.

في النصر هناك فريق جديد في شكله وشخصيته، أبرز إيجابيات نصر ماميتش قدرته العجيبة على استرجاع الكرة، الفريق يمارس ضغطا رهيبا عند فقد المدورة من كل الجهات، وهذا يعني أكثر من شيء، أولا تكتيك المدرب، وثانيا المنافسة الشرسة بين أفراد الفريق في حجز مقاعد أساسية مع التخمة الواضحة في كثير من خطوطه خاصة خط المنتصف، النصر سيستمر منافسا ولكنه سيعاني كثيرا لافتقاده هدافا حقيقيا، بدون هداف قد تلعب جيدا ولكن لا تفوز.

فريق اتحاد جدة، مجموعة شبابية متحمسة، لم يعد لديها صبر على البعد عن الألقاب، تريد إثبات جدارتها، تلعب مبارياتها مشحونة بحماس لافت، حماس إيجابي للغاية عندما تلعب مع فرق أقل منك تكتيكا ومهاريا، ولكنه لا ينتصر دائما أمام الأقوى، الخطوط الخلفية في الفريق سترهقه في الجولات المقبلة.

لدينا ستة فرق لا يمكن توقع نتائجها مع بعضها، الأهلي، النصر، الاتحاد، الهلال، التعاون، والشباب، وهذه الفرق أيضا ستعاني كثيرا للفوز على الستة الأخرى التي تطورت بشكل لافت جدا، نحن أمام دوري سيفوز به للمرة الأولى فريق يخسر ثلاث مرات أو أكثر.

أكثر ما لفت نظري خارج الميدان، هو ضعف الحضور الجماهيري، وهذه ظاهرة معني بدراستها اتحاد الكرة، عليه أن يبحث الأسباب، ويوفر عوامل الجذب.

نقلا عن الاقتصادية