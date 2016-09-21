صحيفة المرصد: قضت محكمة في جدة بجلد 14 رجلا وامرأة من عائلتين بواقع 20 جلدة لكل منهم ومعاقبة زوج مواطنة بـ50 جلدة وتبرئة سيدتين.
وجاء في التفاصيل بحسب ما ذكرت صحيفة “عكاظ” ان مواطن تزوج زوجة ثانية وأحضرها إلى منزل الزوجية، حيث توجد امرأته الأولى،الأمر الذي تسبب في مشادة بين الزوجتين وأفضت الحادثة إلى تعنيف الزوجة الأولى وطلاقها ما حدا بها لاستدعاء أسرتها،فحضرت والدتها وأشقاؤها فيما حضر في الوقت نفسه أقارب الزوجة الثانية وفي حينه وقعت «مضاربة» بين الطرفين.
وجاء في منطوق الدعوى أن مدة العلاج قدرت بثلاثة أشهر، ما استوجب معه إيقاف الزوج على ذمة القضية.
وجرت محاكمة الخصوم من عائلة الزوج العريس والزوجة المطلقة وتبادلوا خلال الجلسات التهم، وقدم كل طرف شهودا يدعمون حيثياتهم في حين تمسكت الزوجة الأولى بسيناريو تعرضها للضرب من طليقها أمام الزوجة الجديدة ورميها من على الدرج، غير أن الزوج نفى حادثة الضرب والرمي من على الدرج.
وأشارت الصحيفةان المحكمة استمعت إلى إفادة جميع الأطراف على مدى عامين من الجلسات والتقاضي قررت رفع القضية للدراسة والتأمل وقضت عقب ذلك بجلد 14 متهما من أفراد العائلتين بواقع 20 جلدة دفعة واحدة وجلد الزوج 50 جلدة دفعة واحدة واستثنت المحكمة سيدتين مسنتين من عقوبة الجلد لعدم ثبوت مشاركتهما في المضاربة.
وجهت محكمة الاستئناف المحكمة بالنظر في الحق الخاص للزوجة المضروبة عقب الاطلاع على إقرار الزوج والتقرير الطبي الصادر عن مستشفى الملك فهد العام والمتضمن تعرض الزوجة لحادثة نتج عنها كسر لعظمتي الفخذين وأدخلت المستشفى وأجرىت لها عمليات تثبيت بواسطة مسمار نخاعي تشابكي معلق لكلا الطرفين، ونظرا لأن الزوج أنكر الواقعة طلبت المحكمة من الزوجة حلف اليمين الشرعي بأن طليقها هو المتسبب في إصابتها.
الزوجة الثانية.. تتسبب في جلد «جماعي» لعائلتين في جدة
صحيفة المرصد: قضت محكمة في جدة بجلد 14 رجلا وامرأة من عائلتين بواقع 20 جلدة لكل منهم ومعاقبة زوج مواطنة بـ50 جلدة وتبرئة سيدتين.
تعليقات ( 30 )
جنوبية..🌻🌻قهرني يجعل يده الكسر الخسيس الخائن وجايبها البيت بعد الرجال الي زي يبغاله تنهين العلاقة معاه بعد ماتجننيه وتخلينهم الاثنين في حالة نفسية سيئة
محقبالله اليمين على المدعي أم على الذي أنكر وطلب من الزوجة الاولى حلف اليمين لتثبت أن زوجها قام بضربها الذي نعرفه أن اليمين على من أنكر فقط ايش الكلام ذا
عدد التعليقات:13693
قلم الحقيقهثم يأتون ويزعمون أن المرأة السعودية تعيش ملكة في وطنها. ملكة بالجلد والقتل والاهانات وسلب حقوقها المشروعة واهانة كرامتها وممارسة عليها كل عنف جسدي.
ريناداحسنت ياقلم الحقيقة ماشفت غير السعوديين هم بس الي يحتقرو المرأة ويحطمونها ويهنيونها بكل بلاد العالم يحترمونها الا عندنا مش من الدين هاذي عادات وتقاليد
عدد التعليقات:13693
قلم الحقيقهالجلد اهانة لنساء العالم أجمع وليس للسعوديات فقط. أوقفو هذه الأحكام فورآ.
عدد التعليقات:13693
قلم الحقيقهأوقفو الممارسات الغير مشروعة ضد النساء مثل جلدهم . حسبي الله ونعم الوكيل في من يصدر مثل هذه الأحكام الجائرة التعسفية ضد السعوديات داخل وطنهم.
أعشق ترابك ياوطنيمن حق المرأة سكن شرعي مستقل ونفقة وحسن تعامل إلخ ، ولكن ليس من حقها منع الزوج ومضارته إذا ماتزوج عليها ( حديث عام وليس حول الواقعة المذكورة في الخبر )
عدد التعليقات:13693
قلم الحقيقهجلد النساء اهانة لآدميتها وكرامتها وتشجيع لضعاف النساء من المتصحرين المتحجرين والمتشددين على ممارسة العنف البدني واللفظي ضدهم داخل منازلهم وقتلهم.
أعشق ترابك ياوطنيعلى الأسر إن تغرز في بناتها فهم أن التعدد حق للزوج وليس إهانة لها .
عدد التعليقات:13693
قلم الحقيقهويسأل البعض من أين ولد العنف ضد النساء وأتى مصدره؟.أوقفو جلد النساء وممارسة الأذى البدني والعاطفي عليم.لايجب أن تهان النساء ويمارس ضدهم التعذيب.
بدويياأخي على مستوى الحيوانات ،لاتذبح شاة وأخرى تشاهدها!!!! كيف تأتي بزوجة وتدخلها على الأولى وأنت تعلم شدة غيرة النساء وأن هذا طبع متأصل فيهن .
أعشق ترابك ياوطنيفكرة مسبقة لدى بعض الزوجات أن التعدد إهانة في حقها وأنها ستصبح عرضة للظلم والجور والقهر وأنها ستوضع على الرف ، وهذا إذا حدث فهي حالات فردية لاتعمم .
عدد التعليقات:5173
المنتصر باللهههههههههههه قلم الحقينه أنت رجل أو هرمه وهل هناك اخونجي أو لبرالي متزوج 4
عبدالعزيز العقيلي الهذليالحياه مليئه بالحوادث والمفاجأت والإيمان بالقدر خيره وشره هو خير من يخفف من وقع تلك المفاجأت
عدد التعليقات:13693
قلم الحقيقهلازال البعض يتخذ من جلد النساء عقوبة ينفذها وكأن قلة عليه باقي العقوبات ولم يجد غيرها ليطبقها ويفعل بأمرها.لماذا أذية النساء والحقد عليهم لهذه الدرجة.
عدد التعليقات:5173
المنتصر باللهوش حضرتها الزوجه الأولى من حقي أتزوج 4 💝💝💝💝👺💔💔💔💔👺💖💖💖💖👺☘🌿🍀🍁👺🍐🍏🍎🍇👺
حسين السبيعيطيب مارضيتي بزواجه من ثانية وهو حق شرعي طلقك انقلعي من بيته بدون هواش .
عدد التعليقات:5173
المنتصر باللهلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله السلامة السؤال
سعودي وافتخرلماذا لايراعي مشاعر الزوجه الاولى والمفروض لايحضرها فجاءه إلا بموافقة الزوجه الاولى والافضل يخبرها بالتدرج ويصبر كم سنه ويصير الامر مقبول تصرفه برعونه
عدد التعليقات:5173
المنتصر باللههؤلاء معارضين لشرع الله وهو الزواج من ثانيه وثالثه ورابعه ليش من حقي أتزوج 4 وفي الحلال وشرع الله سلامات من أهل الزوجه الأولى وين عايشين 👺
عدد التعليقات:5173
المنتصر باللهخوش معركه بس من انتصر فيها وهل تم ضرب الزوجه الجديده هههههههه تخيل عزيزي القارئ الكريم ان هذه المعركه مع إللي أنتم خابرين وإللي على رأسه بطحاء يحسس عل
سعودي وافتخرنعليق 7عقول الحريم اكثر اتزان من كثير من الرجال اما الدين اجرها زي اجر الرجل واكثر لانه الحيض ليس نقص الله خلقها لتنجبك واجرها ماشي بالحيض بدون تعب
ابو عمادالحريم نقصين عقل ودين
الخلاصةههها وش نقول مسرحيه هزليه وفيها اكشن لا هيأ زوجته ولا سرحها باحسان من البدايه اذا رافضه ويمكن مامعها خبر وجايبها معه لها ولا تصرف بحكمه اثناء الموقف
تويكسكيدهم عظيم
سعودي وافتخرلماذا تحضر الزوجه الزوجه الثانيه للزوجه الاولى خطا تصرف غير سليم المفترض تنظر حتى يجيك اطفال من الزوجه الثانيه ومع الوقت يصير عادي وبجلسن مع بعض
الهاشميفعلاً القضاء متعب جداً نور الله بصيرتكم ايها القضاء لمعرفة الحقيقة ياويل الزوجة من رب العباد ان حلفت والزوج ماهو المتسبب
منصور66احسن مافى المضاربه سيدتين مسنتن وش قعدين يسون يعنى جمهور والا. تشجيع
جنوبية..🌻🌻بس خمسين جلدة وهو مكسرها وجايبها بيتها كان سكتي ورحبتي فيها وشغلتي مخك خليها تطلع من عندك بلا عقل استعجلتي ياشيخة راحت عليك