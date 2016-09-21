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الزوجة الثانية.. تتسبب في جلد «جماعي» لعائلتين في جدة

21 سبتمبر, 2016 , 4:55 ص
الزوجة الثانية.. تتسبب في جلد «جماعي» لعائلتين في جدة
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صحيفة المرصد: قضت محكمة في جدة بجلد 14 رجلا وامرأة من عائلتين بواقع 20 جلدة لكل منهم ومعاقبة زوج مواطنة بـ50 جلدة وتبرئة سيدتين.
وجاء في التفاصيل بحسب ما ذكرت صحيفة “عكاظ”  ان مواطن تزوج زوجة ثانية وأحضرها إلى منزل الزوجية، حيث توجد امرأته الأولى،الأمر الذي تسبب في مشادة بين الزوجتين وأفضت الحادثة إلى تعنيف الزوجة الأولى وطلاقها ما حدا بها لاستدعاء أسرتها،فحضرت والدتها وأشقاؤها فيما حضر في الوقت نفسه أقارب الزوجة الثانية وفي حينه وقعت «مضاربة» بين الطرفين.
وجاء في منطوق الدعوى أن مدة العلاج قدرت بثلاثة أشهر، ما استوجب معه إيقاف الزوج على ذمة القضية.
وجرت محاكمة الخصوم من عائلة الزوج العريس والزوجة المطلقة وتبادلوا خلال الجلسات التهم، وقدم كل طرف شهودا يدعمون حيثياتهم في حين تمسكت الزوجة الأولى بسيناريو تعرضها للضرب من طليقها أمام الزوجة الجديدة ورميها من على الدرج، غير أن الزوج نفى حادثة الضرب والرمي من على الدرج.
وأشارت الصحيفةان المحكمة استمعت إلى إفادة جميع الأطراف على مدى عامين من الجلسات والتقاضي قررت رفع القضية للدراسة والتأمل وقضت عقب ذلك بجلد 14 متهما من أفراد العائلتين بواقع 20 جلدة دفعة واحدة وجلد الزوج 50 جلدة دفعة واحدة واستثنت المحكمة سيدتين مسنتين من عقوبة الجلد لعدم ثبوت مشاركتهما في المضاربة.
وجهت محكمة الاستئناف المحكمة بالنظر في الحق الخاص للزوجة المضروبة عقب الاطلاع على إقرار الزوج والتقرير الطبي الصادر عن مستشفى الملك فهد العام والمتضمن تعرض الزوجة لحادثة نتج عنها كسر لعظمتي الفخذين وأدخلت المستشفى وأجرىت لها عمليات تثبيت بواسطة مسمار نخاعي تشابكي معلق لكلا الطرفين، ونظرا لأن الزوج أنكر الواقعة طلبت المحكمة من الزوجة حلف اليمين الشرعي بأن طليقها هو المتسبب في إصابتها.



تعليقات ( 30 )

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  1. 30
    21 سبتمبر, 2016 , 6:26 ص

    جنوبية..🌻🌻

    قهرني يجعل يده الكسر الخسيس الخائن وجايبها البيت بعد الرجال الي زي يبغاله تنهين العلاقة معاه بعد ماتجننيه وتخلينهم الاثنين في حالة نفسية سيئة
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  2. 29
    21 سبتمبر, 2016 , 6:19 ص

    محق

    بالله اليمين على المدعي أم على الذي أنكر وطلب من الزوجة الاولى حلف اليمين لتثبت أن زوجها قام بضربها الذي نعرفه أن اليمين على من أنكر فقط ايش الكلام ذا
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  3. 28
    21 سبتمبر, 2016 , 6:18 ص
    عدد التعليقات:13693

    قلم الحقيقه

    ثم يأتون ويزعمون أن المرأة السعودية تعيش ملكة في وطنها. ملكة بالجلد والقتل والاهانات وسلب حقوقها المشروعة واهانة كرامتها وممارسة عليها كل عنف جسدي.
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  4. 27
    21 سبتمبر, 2016 , 6:17 ص

    ريناد

    احسنت ياقلم الحقيقة ماشفت غير السعوديين هم بس الي يحتقرو المرأة ويحطمونها ويهنيونها بكل بلاد العالم يحترمونها الا عندنا مش من الدين هاذي عادات وتقاليد
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  5. 26
    21 سبتمبر, 2016 , 6:14 ص
    عدد التعليقات:13693

    قلم الحقيقه

    الجلد اهانة لنساء العالم أجمع وليس للسعوديات فقط. أوقفو هذه الأحكام فورآ.
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  6. 25
    21 سبتمبر, 2016 , 6:11 ص
    عدد التعليقات:13693

    قلم الحقيقه

    أوقفو الممارسات الغير مشروعة ضد النساء مثل جلدهم . حسبي الله ونعم الوكيل في من يصدر مثل هذه الأحكام الجائرة التعسفية ضد السعوديات داخل وطنهم.
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  7. 24
    21 سبتمبر, 2016 , 6:09 ص

    أعشق ترابك ياوطني

    من حق المرأة سكن شرعي مستقل ونفقة وحسن تعامل إلخ ، ولكن ليس من حقها منع الزوج ومضارته إذا ماتزوج عليها ( حديث عام وليس حول الواقعة المذكورة في الخبر )
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  8. 23
    21 سبتمبر, 2016 , 6:08 ص
    عدد التعليقات:13693

    قلم الحقيقه

    جلد النساء اهانة لآدميتها وكرامتها وتشجيع لضعاف النساء من المتصحرين المتحجرين والمتشددين على ممارسة العنف البدني واللفظي ضدهم داخل منازلهم وقتلهم.
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  9. 22
    21 سبتمبر, 2016 , 6:05 ص

    أعشق ترابك ياوطني

    على الأسر إن تغرز في بناتها فهم أن التعدد حق للزوج وليس إهانة لها .
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  10. 21
    21 سبتمبر, 2016 , 6:04 ص
    عدد التعليقات:13693

    قلم الحقيقه

    ويسأل البعض من أين ولد العنف ضد النساء وأتى مصدره؟.أوقفو جلد النساء وممارسة الأذى البدني والعاطفي عليم.لايجب أن تهان النساء ويمارس ضدهم التعذيب.
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  11. 20
    21 سبتمبر, 2016 , 6:04 ص

    بدوي

    ياأخي على مستوى الحيوانات ،لاتذبح شاة وأخرى تشاهدها!!!! كيف تأتي بزوجة وتدخلها على الأولى وأنت تعلم شدة غيرة النساء وأن هذا طبع متأصل فيهن .
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  12. 19
    21 سبتمبر, 2016 , 6:04 ص

    أعشق ترابك ياوطني

    فكرة مسبقة لدى بعض الزوجات أن التعدد إهانة في حقها وأنها ستصبح عرضة للظلم والجور والقهر وأنها ستوضع على الرف ، وهذا إذا حدث فهي حالات فردية لاتعمم .
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  13. 18
    21 سبتمبر, 2016 , 6:02 ص
    عدد التعليقات:5173

    المنتصر بالله

    ههههههههههه قلم الحقينه أنت رجل أو هرمه وهل هناك اخونجي أو لبرالي متزوج 4
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  14. 17
    21 سبتمبر, 2016 , 6:01 ص

    عبدالعزيز العقيلي الهذلي

    الحياه مليئه بالحوادث والمفاجأت والإيمان بالقدر خيره وشره هو خير من يخفف من وقع تلك المفاجأت
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  15. 16
    21 سبتمبر, 2016 , 5:59 ص
    عدد التعليقات:13693

    قلم الحقيقه

    لازال البعض يتخذ من جلد النساء عقوبة ينفذها وكأن قلة عليه باقي العقوبات ولم يجد غيرها ليطبقها ويفعل بأمرها.لماذا أذية النساء والحقد عليهم لهذه الدرجة.
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  16. 15
    21 سبتمبر, 2016 , 5:54 ص
    عدد التعليقات:5173

    المنتصر بالله

    وش حضرتها الزوجه الأولى من حقي أتزوج 4 💝💝💝💝👺💔💔💔💔👺💖💖💖💖👺☘🌿🍀🍁👺🍐🍏🍎🍇👺
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  17. 14
    21 سبتمبر, 2016 , 5:53 ص

    حسين السبيعي

    طيب مارضيتي بزواجه من ثانية وهو حق شرعي طلقك انقلعي من بيته بدون هواش .
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  18. 13
    21 سبتمبر, 2016 , 5:50 ص
    عدد التعليقات:5173

    المنتصر بالله

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله السلامة السؤال
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  19. 12
    21 سبتمبر, 2016 , 5:45 ص

    سعودي وافتخر

    لماذا لايراعي مشاعر الزوجه الاولى والمفروض لايحضرها فجاءه إلا بموافقة الزوجه الاولى والافضل يخبرها بالتدرج ويصبر كم سنه ويصير الامر مقبول تصرفه برعونه
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  20. 11
    21 سبتمبر, 2016 , 5:43 ص
    عدد التعليقات:5173

    المنتصر بالله

    هؤلاء معارضين لشرع الله وهو الزواج من ثانيه وثالثه ورابعه ليش من حقي أتزوج 4 وفي الحلال وشرع الله سلامات من أهل الزوجه الأولى وين عايشين 👺
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  21. 10
    21 سبتمبر, 2016 , 5:39 ص

    جلد .
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  22. 9
    21 سبتمبر, 2016 , 5:38 ص
    عدد التعليقات:5173

    المنتصر بالله

    خوش معركه بس من انتصر فيها وهل تم ضرب الزوجه الجديده هههههههه تخيل عزيزي القارئ الكريم ان هذه المعركه مع إللي أنتم خابرين وإللي على رأسه بطحاء يحسس عل
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  23. 8
    21 سبتمبر, 2016 , 5:20 ص

    سعودي وافتخر

    نعليق 7عقول الحريم اكثر اتزان من كثير من الرجال اما الدين اجرها زي اجر الرجل واكثر لانه الحيض ليس نقص الله خلقها لتنجبك واجرها ماشي بالحيض بدون تعب
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  24. 7
    21 سبتمبر, 2016 , 5:11 ص

    ابو عماد

    الحريم نقصين عقل ودين
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  25. 6
    21 سبتمبر, 2016 , 5:11 ص

    الخلاصة

    ههها وش نقول مسرحيه هزليه وفيها اكشن لا هيأ زوجته ولا سرحها باحسان من البدايه اذا رافضه ويمكن مامعها خبر وجايبها معه لها ولا تصرف بحكمه اثناء الموقف
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  26. 5
    21 سبتمبر, 2016 , 5:10 ص

    تويكس

    كيدهم عظيم
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  27. 4
    21 سبتمبر, 2016 , 5:08 ص

    سعودي وافتخر

    لماذا تحضر الزوجه الزوجه الثانيه للزوجه الاولى خطا تصرف غير سليم المفترض تنظر حتى يجيك اطفال من الزوجه الثانيه ومع الوقت يصير عادي وبجلسن مع بعض
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  28. 3
    21 سبتمبر, 2016 , 5:06 ص

    الهاشمي

    فعلاً القضاء متعب جداً نور الله بصيرتكم ايها القضاء لمعرفة الحقيقة ياويل الزوجة من رب العباد ان حلفت والزوج ماهو المتسبب
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  29. 2
    21 سبتمبر, 2016 , 5:03 ص

    منصور66

    احسن مافى المضاربه سيدتين مسنتن وش قعدين يسون يعنى جمهور والا. تشجيع
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  30. 1
    21 سبتمبر, 2016 , 5:00 ص

    جنوبية..🌻🌻

    بس خمسين جلدة وهو مكسرها وجايبها بيتها كان سكتي ورحبتي فيها وشغلتي مخك خليها تطلع من عندك بلا عقل استعجلتي ياشيخة راحت عليك
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