الزوجة الثانية.. تتسبب في جلد «جماعي» لعائلتين في جدة

صحيفة المرصد: قضت محكمة في جدة بجلد 14 رجلا وامرأة من عائلتين بواقع 20 جلدة لكل منهم ومعاقبة زوج مواطنة بـ50 جلدة وتبرئة سيدتين.

وجاء في التفاصيل بحسب ما ذكرت صحيفة “عكاظ” ان مواطن تزوج زوجة ثانية وأحضرها إلى منزل الزوجية، حيث توجد امرأته الأولى،الأمر الذي تسبب في مشادة بين الزوجتين وأفضت الحادثة إلى تعنيف الزوجة الأولى وطلاقها ما حدا بها لاستدعاء أسرتها،فحضرت والدتها وأشقاؤها فيما حضر في الوقت نفسه أقارب الزوجة الثانية وفي حينه وقعت «مضاربة» بين الطرفين.

وجاء في منطوق الدعوى أن مدة العلاج قدرت بثلاثة أشهر، ما استوجب معه إيقاف الزوج على ذمة القضية.

وجرت محاكمة الخصوم من عائلة الزوج العريس والزوجة المطلقة وتبادلوا خلال الجلسات التهم، وقدم كل طرف شهودا يدعمون حيثياتهم في حين تمسكت الزوجة الأولى بسيناريو تعرضها للضرب من طليقها أمام الزوجة الجديدة ورميها من على الدرج، غير أن الزوج نفى حادثة الضرب والرمي من على الدرج.

وأشارت الصحيفةان المحكمة استمعت إلى إفادة جميع الأطراف على مدى عامين من الجلسات والتقاضي قررت رفع القضية للدراسة والتأمل وقضت عقب ذلك بجلد 14 متهما من أفراد العائلتين بواقع 20 جلدة دفعة واحدة وجلد الزوج 50 جلدة دفعة واحدة واستثنت المحكمة سيدتين مسنتين من عقوبة الجلد لعدم ثبوت مشاركتهما في المضاربة.

وجهت محكمة الاستئناف المحكمة بالنظر في الحق الخاص للزوجة المضروبة عقب الاطلاع على إقرار الزوج والتقرير الطبي الصادر عن مستشفى الملك فهد العام والمتضمن تعرض الزوجة لحادثة نتج عنها كسر لعظمتي الفخذين وأدخلت المستشفى وأجرىت لها عمليات تثبيت بواسطة مسمار نخاعي تشابكي معلق لكلا الطرفين، ونظرا لأن الزوج أنكر الواقعة طلبت المحكمة من الزوجة حلف اليمين الشرعي بأن طليقها هو المتسبب في إصابتها.