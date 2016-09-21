  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

قضية المنشطات تجبر محمد نور على بيع أحد عقاراته

21 سبتمبر, 2016 , 7:23 ص
قضية المنشطات تجبر محمد نور على بيع أحد عقاراته
  • 2٬708
  • 8
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: اضطر القائد السابق لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم محمد نور لبيع إحدى عمائره التجارية والاستثمارية في مكة المكرمة لدفع مستحقات المحامين والمستشارين الذين دافعوا عنه في قضية المنشطات.

وأوضحت مصادر مقربة من اللاعب، وفقا لصحيفة مكة فإن نور سيستثمر المبلغ للإيفاء بالتزاماته تجاه فريق العمل الخاص بالدفاع عنه إلى جانب تسديد قرض بنكي مستحق، والإيفاء ببعض الالتزامات الأخرى، والإعداد لحفل اعتزاله.

واجتمع نور بمسؤولي برشلونة خلال وجوده بإسبانيا في إجازة عيد الأضحى المبارك وقدم لهم الدعوة لحضور حفل اعتزاله، كما حرص على متابعة إحدى مباريات الفريق الإسباني الدورية، يذكر أن القائد الاتحادي ومدير مهرجان اعتزاله حمد الصنيع يدرسان عددا من العروض المقدمة لرعاية المهرجان، أبرزها من إحدى الشركات بمبلغ 50 مليون ريال.

وستتولى الشركة الراعية جميع الأمور التنظيمية، فيما ستكون هنالك فقرة لنجوم أكاديمية نور من مواليد السعودية الذين يلعبون في دوريات الإمارات وقطر والبحرين وعمان، ويتوقع أن يشهد اعتزال نور تظاهرة كبرى لنجوم الكرة العربية عطفا على ما يتمتع به اللاعب من صداقات كبيرة في الوطن العربي.



تعليقات ( 8 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 8
    21 سبتمبر, 2016 , 8:13 ص
    عدد التعليقات:1852

    سهم

    هههههههههههههههه، ذكي ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 7
    21 سبتمبر, 2016 , 7:57 ص

    جبل طويق

    اﻻعب يعتزل وينساه الناس الكوره دواره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 6
    21 سبتمبر, 2016 , 7:44 ص

    أفضل قائد في تاريخ الكره السعودية
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 5
    21 سبتمبر, 2016 , 7:39 ص

    بخن بخن

    كان لاعب مزاجي جدا. ومع المتتخب كثيرا ماكان يخرج بكرت أحمر وينكب المنتخب
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  5. 4
    21 سبتمبر, 2016 , 7:38 ص

    الكنق

    الله يوفقه تعب 20 سنه من جهد ولعب واصابات ومباريات ومؤامرات وتنقلات زرع وحصد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 3
    21 سبتمبر, 2016 , 7:35 ص

    نايف الحربي

    نور والشبهووب ااخر النجوم واكثر من لامسوو الذهب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 2
    21 سبتمبر, 2016 , 7:33 ص

    عناد

    قضية المنشطات ومايدور في فلكها قبل وبعد الاعتزال اساءه للاسطوره والبعض من خساسته يستغل اخباره الخصوصيه ولعلا وعسى يشوهه صورة الاسطوره القاريه 18
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 1
    21 سبتمبر, 2016 , 7:27 ص

    عناد

    باع العقار من هنا وفي الاعتزال بيحصل عقارات دنيا ماخذه فوق حدر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم