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الموقوف العتيبي مفحط سابق

21 سبتمبر, 2016 , 7:48 ص
الموقوف العتيبي مفحط سابق
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صحيفة المرصد: أكد مصدر مقرب من عائلة الإرهابي الموقوف خالد مشعل العتيبي ، أنه كان ضمن مجموعة من الموقوفين الذين قبض عليهم قبل عامين في عفيف، وتم تجنيده من قبل الموقوف عقاب العتيبي المتهم الرئيسي في عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت رجال أمن في الرياض وتفجير مساجد بالمنطقة الشرقية.

ووفقا لصحيفة عكاظ قال إن الموقوف عاش لاحقا في الرياض بعد وفاة والدته المطلقة.

ولفت إلى أنه كان مفحطا سابقا قبل أن يعفي لحيته أخيرا وينخرط في برامج وأنشطة دينية، منها حلقات تحفيظ القرآن الكريم.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    21 سبتمبر, 2016 , 8:14 ص

    مطفش ابليس

    (الشهري) تعليق٤ إتق الله في نفسك فربما كلمتك هذه تهوي بك في النار سبعين خريفا...قيل يارسول الله ومالخريف ؟ قال نعد المشرق عن المغرب!! لاإله الا الله،،
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  2. 5
    21 سبتمبر, 2016 , 8:10 ص

    غصن اخضر

    خائن لوطنه ودينه وقبيلته سود الله وجهه . كان من ضمن الابطال الذين يحرسون هذا الوطن قبلة الاسلام وتحول الا جرثومة في ايدي المجوس ليعبث ويفجر في وطنه
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  3. 4
    21 سبتمبر, 2016 , 8:09 ص

    الشهري

    يجب النظر في حلقات تحفيظ القران .
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  4. 3
    21 سبتمبر, 2016 , 8:08 ص

    ررر

    انا عتيبي والله العتبان متبرين منه ومن اشكاله
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  5. 2
    21 سبتمبر, 2016 , 8:07 ص

    عناد

    ناقشوا وركزوا على من غسل روسهم وغرر بهم وين ومتى ناقشوا الاسباب وعالجوهم بكل صدق في المدارس وغيرها اوقفوا الصلاحيات الممنوحه لمن لايستحقها عاقبوهم !
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  6. 1
    21 سبتمبر, 2016 , 7:55 ص

    عناد

    داعش وبقية الخوارج من حملة الدكتوراة والهندسه ومن صيع الشوارع ومن الاطفال في البيوت بقتل والديهم ومن احسن اليهم ياليت نحترم الخصوصيات !!!
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