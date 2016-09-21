الموقوف العتيبي مفحط سابق

صحيفة المرصد: أكد مصدر مقرب من عائلة الإرهابي الموقوف خالد مشعل العتيبي ، أنه كان ضمن مجموعة من الموقوفين الذين قبض عليهم قبل عامين في عفيف، وتم تجنيده من قبل الموقوف عقاب العتيبي المتهم الرئيسي في عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت رجال أمن في الرياض وتفجير مساجد بالمنطقة الشرقية.

ووفقا لصحيفة عكاظ قال إن الموقوف عاش لاحقا في الرياض بعد وفاة والدته المطلقة.

ولفت إلى أنه كان مفحطا سابقا قبل أن يعفي لحيته أخيرا وينخرط في برامج وأنشطة دينية، منها حلقات تحفيظ القرآن الكريم.