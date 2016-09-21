الموقوف العتيبي مفحط سابق

صحيفة المرصد: أكد مصدر مقرب من عائلة الإرهابي الموقوف خالد مشعل العتيبي ، أنه كان ضمن مجموعة من الموقوفين الذين قبض عليهم قبل عامين في عفيف، وتم تجنيده من قبل الموقوف عقاب العتيبي المتهم الرئيسي في عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت رجال أمن في الرياض وتفجير مساجد بالمنطقة الشرقية.
ووفقا لصحيفة عكاظ قال إن الموقوف عاش لاحقا في الرياض بعد وفاة والدته المطلقة.
ولفت إلى أنه كان مفحطا سابقا قبل أن يعفي لحيته أخيرا وينخرط في برامج وأنشطة دينية، منها حلقات تحفيظ القرآن الكريم.
تعليقات ( 6 )
مطفش ابليس(الشهري) تعليق٤ إتق الله في نفسك فربما كلمتك هذه تهوي بك في النار سبعين خريفا...قيل يارسول الله ومالخريف ؟ قال نعد المشرق عن المغرب!! لاإله الا الله،،
غصن اخضرخائن لوطنه ودينه وقبيلته سود الله وجهه . كان من ضمن الابطال الذين يحرسون هذا الوطن قبلة الاسلام وتحول الا جرثومة في ايدي المجوس ليعبث ويفجر في وطنه
الشهرييجب النظر في حلقات تحفيظ القران .
رررانا عتيبي والله العتبان متبرين منه ومن اشكاله
عنادناقشوا وركزوا على من غسل روسهم وغرر بهم وين ومتى ناقشوا الاسباب وعالجوهم بكل صدق في المدارس وغيرها اوقفوا الصلاحيات الممنوحه لمن لايستحقها عاقبوهم !
عنادداعش وبقية الخوارج من حملة الدكتوراة والهندسه ومن صيع الشوارع ومن الاطفال في البيوت بقتل والديهم ومن احسن اليهم ياليت نحترم الخصوصيات !!!