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تنفيذ “حد الغيلة” بحق جانٍ قتل زوجته بالرياض

21 سبتمبر, 2016 , 10:35 ص
تنفيذ “حد الغيلة” بحق جانٍ قتل زوجته بالرياض
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صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل ” حد الغيلة ” في أحد الجناة بمنطقة الرياض، وفيما يلي نص البيان :
أقدم / حسن بن جبران بن إبراهيم فالوق ـ سعودي الجنسية ـ على قتل زوجته / قنعة بنت محمد بن عبدالله سهلي ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بطعنها بسلاح أبيض ( سكين ) طعنة واحدة في ظهرها داخل منزلها مما أدى إلى وفاتها .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه ولأن المدعى عليه قام بطعن المجني عليها في ظهرها وفي غرفة النوم وهو مكان يأمن فيه المقتول من غائلة القاتل خاصة وأن القاتل هو الزوج وقام بطعن زوجته فجأة ودون نقاش أو خلاف سابق وهذا يمثل غاية الاغتيال ولأن المجني عليه بالغ عاقل مكلف فقد تم الحكم عليه بالقتل حد الغيلة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / حسن بن جبران بن إبراهيم فالوق ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الأربعاء الموافق 20 / 12 / 1437هـ بساحة العدل بمدينة الرياض بمنطقة الرياض .



تعليقات ( 57 )

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  1. 57
    21 سبتمبر, 2016 , 12:19 م

    تركي2

    مخالف
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  2. 56
    21 سبتمبر, 2016 , 12:16 م

    قتل زوجته ي😮😮
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  3. 55
    21 سبتمبر, 2016 , 12:15 م

    متصحر

    جزاء المعروف 6كفوف تجنيس ووظائف وتدريس مجاني واﻻن تحاولو الفتنه بين الشعب وتقسيمهم والهمز في أنظمة الدوله واغلبية الشعب **** الله خنبوقه ومن معه ودعمه
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  4. 54
    21 سبتمبر, 2016 , 12:12 م

    عمار اليبرالي

    مخالف
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  5. 53
    21 سبتمبر, 2016 , 12:11 م

    Ymni mahbob

    مخالف
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  6. 52
    21 سبتمبر, 2016 , 12:05 م

    متصحر

    اليمني خنيوقه الليبرالي أخبار القتل يتهم فيها فيه معينه من الشعب ********
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  7. 51
    21 سبتمبر, 2016 , 12:04 م

    Ymni mahbob

    انت يالي مسوي انك من همدان خلاص انت من وين من همدان.....
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  8. 50
    21 سبتمبر, 2016 , 12:02 م

    الى قلم الحقيبه

    جالس تنابح باليل والنهار تهاجم الحكومه والشعب بالهمز واللمز وجاي تبي تطبق عاداتك وتقاليدك في بلدنا أنت واللي أرسلك****
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  9. 49
    21 سبتمبر, 2016 , 12:00 م

    Ymni mahbob

    انت ي الهمداني من وين ي زيدي ترا انا من رجال تضد العدا فديت الجنوب وفديت اشجع قبيله ومعروفه في الجنوب.....
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  10. 48
    21 سبتمبر, 2016 , 11:59 ص

    الى قلم الحقيبه

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 47
    21 سبتمبر, 2016 , 11:54 ص
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    الآن عرفتم أخواتي السعوديات كيف الوضع حاصل في بلادناومن هم الذين يعارضون حقوق المرأةالسعودية ولماذا.هذه كل الحكاية.هناك طابور متأخر يمنع من أجل مصالحه
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  12. 46
    21 سبتمبر, 2016 , 11:50 ص

    صراااااخ الليبراليه على قدررر الآلم

    كثر القتل في هذا الزمان ونسال الله أن يحفظنا وأياكم من كيد الشيطان. ربما يكون هناك سبب وخلاف جعل من الزوج الأقبال على قتل زوجته لأن القصه واضحه
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  13. 45
    21 سبتمبر, 2016 , 11:48 ص
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    لذلك الأخونجي والمتصحر يعارضون حقوق المرأة السعودية المثقفة المتعلمة من خوفهم أن يخسرون تجارتهم مع حريمهم المتخوجات المتأخرات نفس تفكيرهم وترتيبهم.
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  14. 44
    21 سبتمبر, 2016 , 11:46 ص

    الهمداني

    مافيه في الدنيا همداني الا انت يا الهمداني ، أنا لي شخصيه بس حبيت أتأكد مذهبك مثل مذهب يمني محبوب وخلاص تأكدت
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  15. 43
    21 سبتمبر, 2016 , 11:45 ص
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    الأخونجي يريد المرأة السعودية صاحبة الجمال والكمال والقد الميال والرومانسية والطيبة والأخلاق الطيبة تكون مثل واحدة من حريمه المتخنوجات المتأخرات.تهبي.
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  16. 42
    21 سبتمبر, 2016 , 11:42 ص

    تراني اعرفكم يا ال ابو وزره

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 41
    21 سبتمبر, 2016 , 11:41 ص

    الهمداني

    اعداء البشرية بس اللي ذكرتهم في تعليقي رقم 25 فقط
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  18. 40
    21 سبتمبر, 2016 , 11:41 ص

    في الصميم

    تعليق ٨ والسعودي ليش يأخذ سعودية وهو ٢٤ ساعة يسب في السعوديات ويمدح في الاجنبيات؟ ليش مايأخذ أجنبية ؟ لانه يأخذ السعودية لمالها واذا شبع تزوج عليها.
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  19. 39
    21 سبتمبر, 2016 , 11:41 ص
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    بعدها اذا رتب وضع حريمه الأربع سكراب تشليح.خرج علينا وعطانا موشحاته . الحرمة ماتسوق الحرمة ماتسافر الحرمة مالها رأي ولاكلمة الا بموافقتي أخونجي متصحر.
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  20. 38
    21 سبتمبر, 2016 , 11:39 ص

    صراااااخ الليبراليه على قدررر الآلم

    أعمال الشيطان كثيره نعوذ بالله من الشيطان وشركه
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  21. 37
    21 سبتمبر, 2016 , 11:39 ص

    الهمداني

    31 الهمداني وكذالك حزب الله وأبو فضل العباس وسرايا القدس والإباضية والصوفية والاثني عشريه((ليش سرقت معرفي مالك وجه او شخصية حتى تاخذ معرفي))؟
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  22. 36
    21 سبتمبر, 2016 , 11:38 ص

    صراااااخ الليبراليه على قدررر الآلم

    لاحول ولاقوه الا بالله
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  23. 35
    21 سبتمبر, 2016 , 11:36 ص

    تراني اعرفكم يا ال ابو وزره

    مخبووب + خامداني تكرم قبيلة همدان العريقه عنك ل****
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  24. 34
    21 سبتمبر, 2016 , 11:33 ص

    ام شيخه ياليت الاجانب يقبلون السعوديات ويخففوا من هذا الثقل المزري ولكن ما عتقد انهم يفضون السعوديه ع بنات بلادانهم المؤدبات الاقتصاديات ع المبذرات
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  25. 33
    21 سبتمبر, 2016 , 11:31 ص
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    هذه حياتهم المتصحر والمتخونج أصحاب العقول المتحجرة. حريمهم أشبه بسيارات سكراب تشليح. يودي يطلق وحدة ويروح يجيب غيرها أردى منها.المهم عنده القربة شغالة
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  26. 32
    21 سبتمبر, 2016 , 11:31 ص

    Ymni mahbob

    المهم. الله يوفق كل السعوديات هم اهلنا ومهما جرا لازم نحترمهم بدونهم صعب العيش .والدواعش ما يزيدونا الا قوه وصبر وتماسك....
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  27. 31
    21 سبتمبر, 2016 , 11:28 ص

    الهمداني

    وكذالك حزب الله وأبو فضل العباس وسرايا القدس والإباضية والصوفية والاثني عشريه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 30
    21 سبتمبر, 2016 , 11:27 ص

    Ymni mahbob

    مسكينه دوله ايران حتى التفجير اللي جا في امريكا من دوله ايران😭😭
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  29. 29
    21 سبتمبر, 2016 , 11:27 ص
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    الارتباط بواحدة أخرى يقوم يصفهم بجانب بعض ويجري عليهم قرعة لاختيار واحدة منهم لتطليقها.بعدها يطلق ويروح يسحب واحدة مهر ألف ريال ويضعها مكانها.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  30. 28
    21 سبتمبر, 2016 , 11:27 ص

    ريم

    ت 8 على اساس السعوديين ملائكة ترى حتى السعودي يستغل زوجته ويفتح مشاريع تجاريه بإسمها ويأخذ راتبها ويتزوج عليها من راتبها واذا طلقها حرمها من عيالها
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  31. 27
    21 سبتمبر, 2016 , 11:25 ص

    Ymni mahbob

    يمني محبوب مذهبك معروف مت بغيضك هههههه عشاني لعنت والدي الدواعش هههها اخرس الله لسانك كيف تدافعين عن الدواعش .....
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  32. 26
    21 سبتمبر, 2016 , 11:25 ص
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    الأخونجي والمتصحر حريمهم خمس من الدرجة العاشرة البنقالية المرتبة التاسعة وهي خلفها مباشرة تأخذ المرتبة العاشرة.كيف خمس يكون على ذمته أربع اذا أراد
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  33. 25
    21 سبتمبر, 2016 , 11:24 ص

    الهمداني

    قلم الحقيقة حبيبي ترى الاخوان والدواعش والسلف والتلف والقاعدة وكل مكفر كلهم اعداء للبشرية وليس الاخوان فقط
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  34. 24
    21 سبتمبر, 2016 , 11:22 ص

    حقاني

    هههههه والله ان صادق يايمني بكره بيقولون ايران..........؟ ترا على فكره من **** بيقول انه ايران .....والسلام أختام ؟؟؟؟؟
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  35. 23
    21 سبتمبر, 2016 , 11:19 ص
    عدد التعليقات:1

    بلادي زوينا

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،،، أخطأ و أخذ جزائه في الدنيا ،، وكفى
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  36. 22
    21 سبتمبر, 2016 , 11:18 ص

    يمني محبوب مذهبك معروف مت بغيظك خساره بالدنيا وخساره بالآخرة ان شاء الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  37. 21
    21 سبتمبر, 2016 , 11:18 ص

    Ymni mahbob

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 20
    21 سبتمبر, 2016 , 11:18 ص

    من الآخر

    والله ان السعوديات مظلومات لا نكذب على بعض وندعي المثالية لازم نعترف ان السعوديات مظلومات وحقوقهم مهضومة والمتصحر يكذب ويقول المراة عندنا ملكة ومعززة
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  39. 19
    21 سبتمبر, 2016 , 11:17 ص
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    الأخونجي ومعه المتصحر يكذبون ويزعمون أن السعودية ملكة في وطنها. طبعآ يقصدون حريمهم لأنهم يخدمونهم ليل نهار أشبه بالشغالات.واذا رفضت قام وقتلها.
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  40. 18
    21 سبتمبر, 2016 , 11:17 ص

    ابوعلى بوتين

    10/11 ت هذا كل المتدينون عندة اخوان- الفرس دعشنو السنة -- يعنى فيها ذكاء الليبرلجية والقومجيين دعشنو دينهم - غباء - يعنى يخدمون الصفويين وهم لا يشع
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  41. 17
    21 سبتمبر, 2016 , 11:13 ص
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    شعرة واحدة فقط من كل سعودية تسوى كل متصحر متحجر متخنوج عدو الدين والحياة وحواء.الله ينصر حكومتنا عليهم سيفها شغال على متصحر قاتل النساء وعلى الارهابي.
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  42. 16
    21 سبتمبر, 2016 , 11:13 ص

    ريم

    يستاهل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 15
    21 سبتمبر, 2016 , 11:11 ص

    Ymni mahbob

    بكره بيقولون ايران
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  44. 14
    21 سبتمبر, 2016 , 11:10 ص

    Ymni mahbob

    لماذا الدواعش لا يخافون الله.....
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  45. 13
    21 سبتمبر, 2016 , 11:10 ص

    الهمداني

    قلم الحقيقه حمدآ لله أن تم قتله وقطع رأس هذا الأخونجي المتصحر المتشدد الخبيث((صار لك سنة وانت اخونجي اخونجي وش مشكلتك الشخصية معهم علمنا نورنا))
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  46. 12
    21 سبتمبر, 2016 , 11:09 ص

    Ymni mahbob

    امس واحد قاتل اخوه وواحد قاتل اخته وامه واليوم نسمع بواحد قاتل زوجته...لعنه الله على **** افسدو الارض......على فكره لا يكون ايران السبب🙊🙊
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 11
    21 سبتمبر, 2016 , 11:08 ص
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    المفروض أن كل متصحر أو متحجر متخنوج يقتل امرأة سعودية لايكتفى بقطع رأسه بل لازم لزوم مع التأكيد أن يتم صلبه ثلاثة أيام الكل يشاهده ليعلمون عن جريمته,
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  48. 10
    21 سبتمبر, 2016 , 11:05 ص
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    حمدآ لله أن تم قتله وقطع رأس هذا الأخونجي المتصحر المتشدد الخبيث وتم هلاكه لارحمه الله ولاغفر له ولاأسكنه فسيح جناته. وعقابه ويستاهل الصلب بعد .
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  49. 9
    21 سبتمبر, 2016 , 11:05 ص

    الهمداني

    تاكدوا يمكن الجني اللي متلبسه هو القاتل حاله حال الجني السارق
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  50. 8
    21 سبتمبر, 2016 , 11:03 ص

    محق

    تعليق 5 ام شيخه الاجنبي يتاجر باسمك واذا شبع فلوس سافر بلده وتركك ورجع عند بنت عمه حبيبة قلبه اما انتي ياخذك للمصلحة التجارية
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  51. 7
    21 سبتمبر, 2016 , 11:02 ص

    عائشه

    ام شيخه قولي خير والا اسكتي ماشكو عليك بعدين ابوك وإخوانك وعيالك سعوديين هذا اذا كنتي سعودية فديتهم وربي يوفقهم شباب السعوديه
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  52. 6
    21 سبتمبر, 2016 , 10:57 ص

    عزيز

    لا حول ولا قوىة إلا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 5
    21 سبتمبر, 2016 , 10:54 ص

    ام شيخه

    مسكينات السعوديات قتل وسحل وتعذيب وتحرش وماكوله حقوقها وهي صابره..والله نصيحه لاتتزوجين الا اجنبي يدلعك ويدللك
    لا يعجبني(9) اعجبني(5)
  54. 4
    21 سبتمبر, 2016 , 10:53 ص
    عدد التعليقات:1856

    سهم

    لاحول ولاقوة إلا بالله ، الحمد لله على تطبيق حدود الله .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 3
    21 سبتمبر, 2016 , 10:53 ص

    محق

    إلى تعليق 2 مسمار نعم تطبيق الحدود لابد منه ولكن أيضا نريد رجم الزاني والزانية المحصنين في حالة اعترافهما أو ثبوت الجرم ب4 شهود وجلد غير المحصنين 80
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  56. 2
    21 سبتمبر, 2016 , 10:46 ص

    مسمار

    تطبيق الحدود الشرعيه امن وامان المجتمع وبتطبيقه تحفظ الانفس والاعراض والمال حفظ الله امننا واستقرارنا وولاة امرنا
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  57. 1
    21 سبتمبر, 2016 , 10:38 ص

    الـنزغه

    الله يعز الاسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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