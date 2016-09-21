تنفيذ “حد الغيلة” بحق جانٍ قتل زوجته بالرياض

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل ” حد الغيلة ” في أحد الجناة بمنطقة الرياض، وفيما يلي نص البيان :

أقدم / حسن بن جبران بن إبراهيم فالوق ـ سعودي الجنسية ـ على قتل زوجته / قنعة بنت محمد بن عبدالله سهلي ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بطعنها بسلاح أبيض ( سكين ) طعنة واحدة في ظهرها داخل منزلها مما أدى إلى وفاتها .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه ولأن المدعى عليه قام بطعن المجني عليها في ظهرها وفي غرفة النوم وهو مكان يأمن فيه المقتول من غائلة القاتل خاصة وأن القاتل هو الزوج وقام بطعن زوجته فجأة ودون نقاش أو خلاف سابق وهذا يمثل غاية الاغتيال ولأن المجني عليه بالغ عاقل مكلف فقد تم الحكم عليه بالقتل حد الغيلة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / حسن بن جبران بن إبراهيم فالوق ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الأربعاء الموافق 20 / 12 / 1437هـ بساحة العدل بمدينة الرياض بمنطقة الرياض .