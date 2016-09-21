تنفيذ “حد الغيلة” بحق جانٍ قتل زوجته بالرياض

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل ” حد الغيلة ” في أحد الجناة بمنطقة الرياض، وفيما يلي نص البيان :
أقدم / حسن بن جبران بن إبراهيم فالوق ـ سعودي الجنسية ـ على قتل زوجته / قنعة بنت محمد بن عبدالله سهلي ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بطعنها بسلاح أبيض ( سكين ) طعنة واحدة في ظهرها داخل منزلها مما أدى إلى وفاتها .
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه ولأن المدعى عليه قام بطعن المجني عليها في ظهرها وفي غرفة النوم وهو مكان يأمن فيه المقتول من غائلة القاتل خاصة وأن القاتل هو الزوج وقام بطعن زوجته فجأة ودون نقاش أو خلاف سابق وهذا يمثل غاية الاغتيال ولأن المجني عليه بالغ عاقل مكلف فقد تم الحكم عليه بالقتل حد الغيلة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور .
وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / حسن بن جبران بن إبراهيم فالوق ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الأربعاء الموافق 20 / 12 / 1437هـ بساحة العدل بمدينة الرياض بمنطقة الرياض .
تعليقات ( 57 )
تركي2مخالف
متصحرجزاء المعروف 6كفوف تجنيس ووظائف وتدريس مجاني واﻻن تحاولو الفتنه بين الشعب وتقسيمهم والهمز في أنظمة الدوله واغلبية الشعب **** الله خنبوقه ومن معه ودعمه
عمار اليبراليمخالف
Ymni mahbobمخالف
متصحراليمني خنيوقه الليبرالي أخبار القتل يتهم فيها فيه معينه من الشعب ********
Ymni mahbobانت يالي مسوي انك من همدان خلاص انت من وين من همدان.....
الى قلم الحقيبهجالس تنابح باليل والنهار تهاجم الحكومه والشعب بالهمز واللمز وجاي تبي تطبق عاداتك وتقاليدك في بلدنا أنت واللي أرسلك****
Ymni mahbobانت ي الهمداني من وين ي زيدي ترا انا من رجال تضد العدا فديت الجنوب وفديت اشجع قبيله ومعروفه في الجنوب.....
الى قلم الحقيبهمخالف
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهالآن عرفتم أخواتي السعوديات كيف الوضع حاصل في بلادناومن هم الذين يعارضون حقوق المرأةالسعودية ولماذا.هذه كل الحكاية.هناك طابور متأخر يمنع من أجل مصالحه
صراااااخ الليبراليه على قدررر الآلمكثر القتل في هذا الزمان ونسال الله أن يحفظنا وأياكم من كيد الشيطان. ربما يكون هناك سبب وخلاف جعل من الزوج الأقبال على قتل زوجته لأن القصه واضحه
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهلذلك الأخونجي والمتصحر يعارضون حقوق المرأة السعودية المثقفة المتعلمة من خوفهم أن يخسرون تجارتهم مع حريمهم المتخوجات المتأخرات نفس تفكيرهم وترتيبهم.
الهمدانيمافيه في الدنيا همداني الا انت يا الهمداني ، أنا لي شخصيه بس حبيت أتأكد مذهبك مثل مذهب يمني محبوب وخلاص تأكدت
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهالأخونجي يريد المرأة السعودية صاحبة الجمال والكمال والقد الميال والرومانسية والطيبة والأخلاق الطيبة تكون مثل واحدة من حريمه المتخنوجات المتأخرات.تهبي.
تراني اعرفكم يا ال ابو وزرهمخالف
الهمدانياعداء البشرية بس اللي ذكرتهم في تعليقي رقم 25 فقط
في الصميمتعليق ٨ والسعودي ليش يأخذ سعودية وهو ٢٤ ساعة يسب في السعوديات ويمدح في الاجنبيات؟ ليش مايأخذ أجنبية ؟ لانه يأخذ السعودية لمالها واذا شبع تزوج عليها.
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهبعدها اذا رتب وضع حريمه الأربع سكراب تشليح.خرج علينا وعطانا موشحاته . الحرمة ماتسوق الحرمة ماتسافر الحرمة مالها رأي ولاكلمة الا بموافقتي أخونجي متصحر.
صراااااخ الليبراليه على قدررر الآلمأعمال الشيطان كثيره نعوذ بالله من الشيطان وشركه
الهمداني31 الهمداني وكذالك حزب الله وأبو فضل العباس وسرايا القدس والإباضية والصوفية والاثني عشريه((ليش سرقت معرفي مالك وجه او شخصية حتى تاخذ معرفي))؟
صراااااخ الليبراليه على قدررر الآلملاحول ولاقوه الا بالله
تراني اعرفكم يا ال ابو وزرهمخبووب + خامداني تكرم قبيلة همدان العريقه عنك ل****
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقههذه حياتهم المتصحر والمتخونج أصحاب العقول المتحجرة. حريمهم أشبه بسيارات سكراب تشليح. يودي يطلق وحدة ويروح يجيب غيرها أردى منها.المهم عنده القربة شغالة
Ymni mahbobالمهم. الله يوفق كل السعوديات هم اهلنا ومهما جرا لازم نحترمهم بدونهم صعب العيش .والدواعش ما يزيدونا الا قوه وصبر وتماسك....
الهمدانيوكذالك حزب الله وأبو فضل العباس وسرايا القدس والإباضية والصوفية والاثني عشريه
Ymni mahbobمسكينه دوله ايران حتى التفجير اللي جا في امريكا من دوله ايران😭😭
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهالارتباط بواحدة أخرى يقوم يصفهم بجانب بعض ويجري عليهم قرعة لاختيار واحدة منهم لتطليقها.بعدها يطلق ويروح يسحب واحدة مهر ألف ريال ويضعها مكانها.
ريمت 8 على اساس السعوديين ملائكة ترى حتى السعودي يستغل زوجته ويفتح مشاريع تجاريه بإسمها ويأخذ راتبها ويتزوج عليها من راتبها واذا طلقها حرمها من عيالها
Ymni mahbobيمني محبوب مذهبك معروف مت بغيضك هههههه عشاني لعنت والدي الدواعش هههها اخرس الله لسانك كيف تدافعين عن الدواعش .....
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهالأخونجي والمتصحر حريمهم خمس من الدرجة العاشرة البنقالية المرتبة التاسعة وهي خلفها مباشرة تأخذ المرتبة العاشرة.كيف خمس يكون على ذمته أربع اذا أراد
الهمدانيقلم الحقيقة حبيبي ترى الاخوان والدواعش والسلف والتلف والقاعدة وكل مكفر كلهم اعداء للبشرية وليس الاخوان فقط
حقانيهههههه والله ان صادق يايمني بكره بيقولون ايران..........؟ ترا على فكره من **** بيقول انه ايران .....والسلام أختام ؟؟؟؟؟
عدد التعليقات:1
بلادي زوينالا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،،، أخطأ و أخذ جزائه في الدنيا ،، وكفى
Ymni mahbobمخالف
من الآخروالله ان السعوديات مظلومات لا نكذب على بعض وندعي المثالية لازم نعترف ان السعوديات مظلومات وحقوقهم مهضومة والمتصحر يكذب ويقول المراة عندنا ملكة ومعززة
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهالأخونجي ومعه المتصحر يكذبون ويزعمون أن السعودية ملكة في وطنها. طبعآ يقصدون حريمهم لأنهم يخدمونهم ليل نهار أشبه بالشغالات.واذا رفضت قام وقتلها.
ابوعلى بوتين10/11 ت هذا كل المتدينون عندة اخوان- الفرس دعشنو السنة -- يعنى فيها ذكاء الليبرلجية والقومجيين دعشنو دينهم - غباء - يعنى يخدمون الصفويين وهم لا يشع
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهشعرة واحدة فقط من كل سعودية تسوى كل متصحر متحجر متخنوج عدو الدين والحياة وحواء.الله ينصر حكومتنا عليهم سيفها شغال على متصحر قاتل النساء وعلى الارهابي.
ريميستاهل
Ymni mahbobبكره بيقولون ايران
Ymni mahbobلماذا الدواعش لا يخافون الله.....
الهمدانيقلم الحقيقه حمدآ لله أن تم قتله وقطع رأس هذا الأخونجي المتصحر المتشدد الخبيث((صار لك سنة وانت اخونجي اخونجي وش مشكلتك الشخصية معهم علمنا نورنا))
Ymni mahbobامس واحد قاتل اخوه وواحد قاتل اخته وامه واليوم نسمع بواحد قاتل زوجته...لعنه الله على **** افسدو الارض......على فكره لا يكون ايران السبب🙊🙊
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهالمفروض أن كل متصحر أو متحجر متخنوج يقتل امرأة سعودية لايكتفى بقطع رأسه بل لازم لزوم مع التأكيد أن يتم صلبه ثلاثة أيام الكل يشاهده ليعلمون عن جريمته,
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهحمدآ لله أن تم قتله وقطع رأس هذا الأخونجي المتصحر المتشدد الخبيث وتم هلاكه لارحمه الله ولاغفر له ولاأسكنه فسيح جناته. وعقابه ويستاهل الصلب بعد .
الهمدانيتاكدوا يمكن الجني اللي متلبسه هو القاتل حاله حال الجني السارق
محقتعليق 5 ام شيخه الاجنبي يتاجر باسمك واذا شبع فلوس سافر بلده وتركك ورجع عند بنت عمه حبيبة قلبه اما انتي ياخذك للمصلحة التجارية
عائشهام شيخه قولي خير والا اسكتي ماشكو عليك بعدين ابوك وإخوانك وعيالك سعوديين هذا اذا كنتي سعودية فديتهم وربي يوفقهم شباب السعوديه
عزيزلا حول ولا قوىة إلا بالله
ام شيخهمسكينات السعوديات قتل وسحل وتعذيب وتحرش وماكوله حقوقها وهي صابره..والله نصيحه لاتتزوجين الا اجنبي يدلعك ويدللك
عدد التعليقات:1856
سهملاحول ولاقوة إلا بالله ، الحمد لله على تطبيق حدود الله .
محقإلى تعليق 2 مسمار نعم تطبيق الحدود لابد منه ولكن أيضا نريد رجم الزاني والزانية المحصنين في حالة اعترافهما أو ثبوت الجرم ب4 شهود وجلد غير المحصنين 80
مسمارتطبيق الحدود الشرعيه امن وامان المجتمع وبتطبيقه تحفظ الانفس والاعراض والمال حفظ الله امننا واستقرارنا وولاة امرنا
الـنزغهالله يعز الاسلام