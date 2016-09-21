شاهد ماذا قال الفنان محمد عبده عن أحلام.. وكيف تفوقت نوال الكويتية عليها! – فيديو

صحيفة المرصد: برأ الفنان محمد عبده نفسه من الخلاف القائم بين نجمتي الخليج أحلام ونوال.
وخلال اللقاء، أكد الفنان محمد عبده أنه لم يطلق أبداً لقب “فنانة العرب” على أحلام، لكنه اعتبر أن أحلام هي “المطربة الخليجية الأولى”، الأمر الذي أغضب مطربات كثيرات، إلا أنه أصر على أن هذه حقيقة، حيث إن أحلام أصبحت منتشرة على الساحة العربية كلها، وصوتها يصل للكثيرين بطريقة أكبر من الأصوات النسائية الأخرى، بحسب قوله.
وفي المقابلة التي أجرتها معه قناة “العربية”، قال محمد عبده عن الفنانة نوال الكويتية، إنها من الأصوات الكلاسيكية المختلفة، مشيراً إلى أن أحلام لا تستطيع مجاراة نوال في الأغاني الكلاسيكية الرومانسية.
وقال الفنان محمد عبده إنه لا يتابع طرح الألبومات للفنانين الآخرين، مؤكداً أنه لا ينافس أحداً من المطربين.
وعن إمكانية حدوث لقاء بين فنان العرب والفنان عبادي الجوهر، قال محمد عبده، إن بينه وبين عبادي الجوهر علاقة صداقة متينة جداً، وهو يتمنى أن يحدث ذلك التعاون الفني بينهما في المستقبل، مشيراً إلى أن الجوهر أفضل كملحن منه كمطرب، حيث إن حسه التلحيني أفضل من إمكانياته الصوتية.
تعليقات ( 11 )
عبداللهرد 8 صباح ماتت وانتهت من الحياه
77الرجاء من المعلقين عدم المساس برموزنا الوطنية
عبداللهاحلام صوت حق صقل الطاره خخخخ اي رمنسيه فيه ضايعه وعبده صادق احلام تصلح لاغاني حماس حربيه او شيلات مع طقاقات الفريج
ابو راشديذكرني بالشحروره المراهقه صباح الله يمسيها بلخير
بس قل لي كلمتين وانا اقلك كلمتينالرجاء من المعلقين عدم المساس برموزنا الوطنية والثقافية الخليجية وهم العربية ومشتقاتها ومطرب العرب ولجين عمران ونوال وتوحه وعتاب وبقية الطقاقات
صراااااخ الليبراليه على قدررر الآلمماذا قال الفنان محمد عبده
قصيميمخالف
فهد العتيبيالحمدالله العقل نعمه
ياساريه خبرينيتعجبني ثقافة هذا المطرب الشاب السعودي القدوه (( الرسول سعودي ))
ياساريه خبرينيمطرب العرب الشاب بن عبدو يحارش بين المطربات من شان يبقى في الصوره ههههه ودوا هذا الشاب المتألق للحد الجنوبي
سلطانمخالف