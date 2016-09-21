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ماذا تعرف عن زوجة أحمد خان راحمي المشتبه به في تفجيري نيويورك ونيوجيرسي؟

21 سبتمبر, 2016 , 13:02 م
ماذا تعرف عن زوجة أحمد خان راحمي المشتبه به في تفجيري نيويورك ونيوجيرسي؟
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صحيفة المرصد:هل توفر آسيا راحمي، زوجة أحمد خان راحمي، المشتبه به في تفجيري ولايتي نيويورك ونيوجيرسي الأمريكيتين، أدلة حول المشتبه به ومخططاته؟

تتعاون آسيا راحمي مع المحققين، وفقا لمسؤول أمريكي، ولم تكشف السلطات عن أي تفاصيل حول ما قالته. ولم يتم اتهامها بارتكاب أي خطأ على صلة بالتفجيرات التي وقعت السبت الماضي في نيويورك ونيو جيرسي. وهذا ما نعرفه عنها حتى الآن:

غادرت الولايات المتحدة قبل التفجيرات

قال أحد عناصر وكالات إنفاذ القوانين إن زوجة راحمي غادرت الولايات المتحدة قبل تفجيرات السبت في نيويورك ونيو جيرسي، وقال مسؤولان أمريكيان إنه من المقرر عودتها إلى أمريكا خلال هذا الأسبوع.

وقال مسؤول أمريكي إنها حاليا في الإمارات العربية المتحدة، حيث تحدثت مع المسؤولين الأمريكيين.

تزوجت آسيا براحمي في باكستان في عام 2011

تزوجت آسيا براحمي في يوليو/ تموز عام 2011 باكستان بينما أمضى راحمي عدة أسابيع في المنطقة، وفقا لأحد موظفي إنفاذ القانون الذين فحص سجل سفره وهجرته.

طلب راحمي من المسؤولين المساعدة في أوراق هجرتها

قدم راحمي عريضة لجلب زوجته إلى الولايات المتحدة في العام نفسه، وتمت الموافقة على الأوراق في عام 2012، وفقا لأحد المسؤولين، الذي قال إنه لم يتضح من الأوراق ما إذا كانت قد دخلت الدولة أم لا حينها.

وواجه راحمي تعقيدات في معاملة هجرة زوجته في عام 2014، واتصل بعضو في الكونغرس الأمريكي طلبا للمساعدة.

وقال النائب الأمريكي، ألبيو سايرز، إن راحمي اتصل بمكتبه حول مخاوفه بشأن جواز سفر زوجته وتأشيرتها، إذ كان جواز سفرها منتهي الصلاحية، وفقا لسايرز، ولم توافق القنصلية الأمريكية على إعطائها تأشيرة هجرة حتى يتم تجديد جواز سفرها.

وأضاف سايرز أنه عند تجديد جواز سفرها، علمت آسيا بأنها حامل، وأخبرها مسؤولون أمريكيون بأنهم لا يستطيعون إصدار التأشيرة حتى ولادة الطفل، وعن طفلها، أخبروها بأنها ستحتاج إلى تأشيرة هجرة للطفل أيضا.

وتابع سايرز بأنه لا يعلم ما حدث بعد ذلك، وفي ذلك الوقت، نصحت القنصلية راحمي بالسفر إلى كراتشي في باكستان، ولكن راحمي قال إن ذلك كان خطراً للغاية.

مشرّع أمريكي يبحث عن المزيد من المعلومات عنها

طالب السيناتور رون جونسون، في رسالة إلى وزارة وزير الأمن الداخلي، جيه جونسون، الثلاثاء، المزيد من المعلومات حول طلبات الهجرة والسفر والتأشيرة الخاصة بآسيا راحمي.
CNN



تعليقات ( 30 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 30
    21 سبتمبر, 2016 , 14:23 م
    عدد التعليقات:2548

    ابن الوطن

    الدعس على وجه الزيدي واجب وطني و فيه اجر
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  2. 29
    21 سبتمبر, 2016 , 14:20 م
    عدد التعليقات:2548

    ابن الوطن

    امريكا منعة دخول الزيود اراضيها بعد اكتشاف خيانتهم من قبل المقبور ولد تورا بورا
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  3. 28
    21 سبتمبر, 2016 , 14:16 م
    عدد التعليقات:2548

    ابن الوطن

    عميل ايراني خائن باين من وحهه الشاذ
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  4. 27
    21 سبتمبر, 2016 , 14:13 م
    عدد التعليقات:2548

    ابن الوطن

    المفروض تشليح قطع غيار بدون تخدير لهؤلاء
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  5. 26
    21 سبتمبر, 2016 , 13:52 م

    22sa0461

    ما قام به احمد هو خيانة ونذاله اي مواطن في اي بلد يجب ان يقدم ولائه لبلده المقيم فيه او يهاجر عنه ولدينا بعض الدواعش وبعض الاذناب يعتبرون خونه لوطنهم
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  6. 25
    21 سبتمبر, 2016 , 13:45 م

    الحقيقة ما فهمة من الموضوع شي

    بنسبه لسؤالكم في العنون ( ماذا تعرف عن زوجة أحمد خان راحمي ) فالحقيقة والله ما نعرف عنها شيء . .
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  7. 24
    21 سبتمبر, 2016 , 13:43 م

    سياار

    خنبؤقة يكتب على كيفه وينشر ضلاله ولا كان هنا احد ... وين اللي واقف لنا اذا كتبنا نرد .
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  8. 23
    21 سبتمبر, 2016 , 13:32 م

    فارس الزهراني

    استغفر الله العظيم من اذناب ايران خونة اوطانهم المرجفين في الارض زارعي الفتنه بين الناس
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  9. 22
    21 سبتمبر, 2016 , 13:31 م

    فارس الزهراني

    ولا دعانا بوفهد يبشر انا جنده .. في ساحة الميدان حنا رجالها .. وسلامتكم
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  10. 21
    21 سبتمبر, 2016 , 13:31 م
    عدد التعليقات:13726

    قلم الحقيقه

    المفروض مايعالجوونه بل يحرقونه وهو حي.
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  11. 20
    21 سبتمبر, 2016 , 13:30 م

    فارس الزهراني

    ندعس على روس الدواعش وربعهم .. اللي يفجر فالمدينه وفي عسير .. يخسى ومن دزه علينا في التراب .. انحن جنود الله في الحرب والسلام .. تتبع
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  12. 19
    21 سبتمبر, 2016 , 13:29 م
    عدد التعليقات:13726

    قلم الحقيقه

    يشبه الكثير من الأخونجية في بلادنا.
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  13. 18
    21 سبتمبر, 2016 , 13:27 م

    فارس الزهراني

    ومن قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا . انا لله وانا اليه راجعون .. من يفجر ليس مسلم سوي ومريض عقليا امثال بعض الناس
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  14. 17
    21 سبتمبر, 2016 , 13:26 م
    عدد التعليقات:13726

    قلم الحقيقه

    أول شييء وقبل يدخلونه السجن يقوم الأمريكيين بحلق لحيته ورميها في الدرام فورآ. لأنها منبت وزراعة شر.
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  15. 16
    21 سبتمبر, 2016 , 13:26 م

    علي مرشد

    خنبوقه ليتنا نعرف انك رجال كان قابلناك وعلمناك من اللي يحمي الدين والمقدسات والوطن اما انت فالله يكفينا شرك ماء من تحت تبن وعود معجعج سلط الله عليك
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  16. 15
    21 سبتمبر, 2016 , 13:25 م

    فارس الزهراني

    طبعا حكم المرتد .. يستتاب لثلاثة ايام فان لم يتب يقام عليه الحد .. كذا صح ياخنبوقه
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  17. 14
    21 سبتمبر, 2016 , 13:24 م

    أبو بنيان

    ضيع عمره الله يرحمنا برحمته
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  18. 13
    21 سبتمبر, 2016 , 13:23 م

    فارس الزهراني

    ما حكم المرتد في الاسلام ؟؟؟
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  19. 12
    21 سبتمبر, 2016 , 13:23 م

    فارس الزهراني

    انت انسان مريض وتكره اسم الاسلام ياتربية الفراعنه واخراج وتنفيذ البلطجيه وسيناريوا المعممين
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  20. 11
    21 سبتمبر, 2016 , 13:20 م

    فارس الزهراني

    ان كان هو من فجر وش ذنب زوجته وطفله يعيشون محرومين من الأب بسبب فكره الظال لاحول ولا قوة الا بالله .
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  21. 10
    21 سبتمبر, 2016 , 13:19 م
    عدد التعليقات:13726

    قلم الحقيقه

    ياليت يسلمونه حكومتنا لتمسكه مع عرفجته وتقطع رأسه رأس الكلب الملعون.
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  22. 9
    21 سبتمبر, 2016 , 13:18 م

    فارس الزهراني

    فكر خنبقه أسوأ من فكر داعش فالأثنان يشوهان الاسلام بفكرهم المنحرف والاسلام براء من داعش وخنبوقه .
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  23. 8
    21 سبتمبر, 2016 , 13:15 م
    عدد التعليقات:13726

    قلم الحقيقه

    أنت ومن تشاهده في الصورة شبيهك.
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  24. 7
    21 سبتمبر, 2016 , 13:15 م

    فارس الزهراني

    مشتبه به وسجن ويمكن يطول فيه وبعدين يطلع ماله علاقه بالموضوع .. طيب وين العدل يا حكومة اوباما وانتم من يتشدق بحقوق الانسان .
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  25. 6
    21 سبتمبر, 2016 , 13:13 م
    عدد التعليقات:13726

    قلم الحقيقه

    أحد الكلاب القذرة من القطعان الارهابية التي ألقت القبض عليهم أجهزتنا الأمنية السعودية وتم اعتقالهم وأعلنت عنهم في الأيام الماضية.نفس الشكل والفكر .
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  26. 5
    21 سبتمبر, 2016 , 13:12 م

    علي مرشد

    اللهم انصر الملك سلمان وجنوده واكفنا شر الحاقدين والرويبضة والخونه
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  27. 4
    21 سبتمبر, 2016 , 13:10 م

    علي مرشد

    قلم الخنبقه تلعن مين
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  28. 3
    21 سبتمبر, 2016 , 13:05 م
    عدد التعليقات:13726

    قلم الحقيقه

    لعنة الله عليك ياكلب البغدادي السني الارهابي وعلى كل مؤيد مناصر لك.
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  29. 2
    21 سبتمبر, 2016 , 13:05 م

    علي مرشد

    الله يزيدنا به جهاله ما اعرف عنه شئ ولله الحمد
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  30. 1
    21 سبتمبر, 2016 , 13:04 م

    ما بديش يا زلمه اعرف شين شو بالأوى
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