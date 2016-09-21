ماذا تعرف عن زوجة أحمد خان راحمي المشتبه به في تفجيري نيويورك ونيوجيرسي؟

صحيفة المرصد:هل توفر آسيا راحمي، زوجة أحمد خان راحمي، المشتبه به في تفجيري ولايتي نيويورك ونيوجيرسي الأمريكيتين، أدلة حول المشتبه به ومخططاته؟

تتعاون آسيا راحمي مع المحققين، وفقا لمسؤول أمريكي، ولم تكشف السلطات عن أي تفاصيل حول ما قالته. ولم يتم اتهامها بارتكاب أي خطأ على صلة بالتفجيرات التي وقعت السبت الماضي في نيويورك ونيو جيرسي. وهذا ما نعرفه عنها حتى الآن:

غادرت الولايات المتحدة قبل التفجيرات

قال أحد عناصر وكالات إنفاذ القوانين إن زوجة راحمي غادرت الولايات المتحدة قبل تفجيرات السبت في نيويورك ونيو جيرسي، وقال مسؤولان أمريكيان إنه من المقرر عودتها إلى أمريكا خلال هذا الأسبوع.

وقال مسؤول أمريكي إنها حاليا في الإمارات العربية المتحدة، حيث تحدثت مع المسؤولين الأمريكيين.

تزوجت آسيا براحمي في باكستان في عام 2011

تزوجت آسيا براحمي في يوليو/ تموز عام 2011 باكستان بينما أمضى راحمي عدة أسابيع في المنطقة، وفقا لأحد موظفي إنفاذ القانون الذين فحص سجل سفره وهجرته.

طلب راحمي من المسؤولين المساعدة في أوراق هجرتها

قدم راحمي عريضة لجلب زوجته إلى الولايات المتحدة في العام نفسه، وتمت الموافقة على الأوراق في عام 2012، وفقا لأحد المسؤولين، الذي قال إنه لم يتضح من الأوراق ما إذا كانت قد دخلت الدولة أم لا حينها.

وواجه راحمي تعقيدات في معاملة هجرة زوجته في عام 2014، واتصل بعضو في الكونغرس الأمريكي طلبا للمساعدة.

وقال النائب الأمريكي، ألبيو سايرز، إن راحمي اتصل بمكتبه حول مخاوفه بشأن جواز سفر زوجته وتأشيرتها، إذ كان جواز سفرها منتهي الصلاحية، وفقا لسايرز، ولم توافق القنصلية الأمريكية على إعطائها تأشيرة هجرة حتى يتم تجديد جواز سفرها.

وأضاف سايرز أنه عند تجديد جواز سفرها، علمت آسيا بأنها حامل، وأخبرها مسؤولون أمريكيون بأنهم لا يستطيعون إصدار التأشيرة حتى ولادة الطفل، وعن طفلها، أخبروها بأنها ستحتاج إلى تأشيرة هجرة للطفل أيضا.

وتابع سايرز بأنه لا يعلم ما حدث بعد ذلك، وفي ذلك الوقت، نصحت القنصلية راحمي بالسفر إلى كراتشي في باكستان، ولكن راحمي قال إن ذلك كان خطراً للغاية.

مشرّع أمريكي يبحث عن المزيد من المعلومات عنها

طالب السيناتور رون جونسون، في رسالة إلى وزارة وزير الأمن الداخلي، جيه جونسون، الثلاثاء، المزيد من المعلومات حول طلبات الهجرة والسفر والتأشيرة الخاصة بآسيا راحمي.

CNN