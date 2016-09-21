ماذا تعرف عن زوجة أحمد خان راحمي المشتبه به في تفجيري نيويورك ونيوجيرسي؟

صحيفة المرصد:هل توفر آسيا راحمي، زوجة أحمد خان راحمي، المشتبه به في تفجيري ولايتي نيويورك ونيوجيرسي الأمريكيتين، أدلة حول المشتبه به ومخططاته؟
تتعاون آسيا راحمي مع المحققين، وفقا لمسؤول أمريكي، ولم تكشف السلطات عن أي تفاصيل حول ما قالته. ولم يتم اتهامها بارتكاب أي خطأ على صلة بالتفجيرات التي وقعت السبت الماضي في نيويورك ونيو جيرسي. وهذا ما نعرفه عنها حتى الآن:
غادرت الولايات المتحدة قبل التفجيرات
قال أحد عناصر وكالات إنفاذ القوانين إن زوجة راحمي غادرت الولايات المتحدة قبل تفجيرات السبت في نيويورك ونيو جيرسي، وقال مسؤولان أمريكيان إنه من المقرر عودتها إلى أمريكا خلال هذا الأسبوع.
وقال مسؤول أمريكي إنها حاليا في الإمارات العربية المتحدة، حيث تحدثت مع المسؤولين الأمريكيين.
تزوجت آسيا براحمي في باكستان في عام 2011
تزوجت آسيا براحمي في يوليو/ تموز عام 2011 باكستان بينما أمضى راحمي عدة أسابيع في المنطقة، وفقا لأحد موظفي إنفاذ القانون الذين فحص سجل سفره وهجرته.
طلب راحمي من المسؤولين المساعدة في أوراق هجرتها
قدم راحمي عريضة لجلب زوجته إلى الولايات المتحدة في العام نفسه، وتمت الموافقة على الأوراق في عام 2012، وفقا لأحد المسؤولين، الذي قال إنه لم يتضح من الأوراق ما إذا كانت قد دخلت الدولة أم لا حينها.
وواجه راحمي تعقيدات في معاملة هجرة زوجته في عام 2014، واتصل بعضو في الكونغرس الأمريكي طلبا للمساعدة.
وقال النائب الأمريكي، ألبيو سايرز، إن راحمي اتصل بمكتبه حول مخاوفه بشأن جواز سفر زوجته وتأشيرتها، إذ كان جواز سفرها منتهي الصلاحية، وفقا لسايرز، ولم توافق القنصلية الأمريكية على إعطائها تأشيرة هجرة حتى يتم تجديد جواز سفرها.
وأضاف سايرز أنه عند تجديد جواز سفرها، علمت آسيا بأنها حامل، وأخبرها مسؤولون أمريكيون بأنهم لا يستطيعون إصدار التأشيرة حتى ولادة الطفل، وعن طفلها، أخبروها بأنها ستحتاج إلى تأشيرة هجرة للطفل أيضا.
وتابع سايرز بأنه لا يعلم ما حدث بعد ذلك، وفي ذلك الوقت، نصحت القنصلية راحمي بالسفر إلى كراتشي في باكستان، ولكن راحمي قال إن ذلك كان خطراً للغاية.
مشرّع أمريكي يبحث عن المزيد من المعلومات عنها
طالب السيناتور رون جونسون، في رسالة إلى وزارة وزير الأمن الداخلي، جيه جونسون، الثلاثاء، المزيد من المعلومات حول طلبات الهجرة والسفر والتأشيرة الخاصة بآسيا راحمي.
CNN
تعليقات ( 30 )
عدد التعليقات:2548
ابن الوطنالدعس على وجه الزيدي واجب وطني و فيه اجر
عدد التعليقات:2548
ابن الوطنامريكا منعة دخول الزيود اراضيها بعد اكتشاف خيانتهم من قبل المقبور ولد تورا بورا
عدد التعليقات:2548
ابن الوطنعميل ايراني خائن باين من وحهه الشاذ
عدد التعليقات:2548
ابن الوطنالمفروض تشليح قطع غيار بدون تخدير لهؤلاء
22sa0461ما قام به احمد هو خيانة ونذاله اي مواطن في اي بلد يجب ان يقدم ولائه لبلده المقيم فيه او يهاجر عنه ولدينا بعض الدواعش وبعض الاذناب يعتبرون خونه لوطنهم
الحقيقة ما فهمة من الموضوع شيبنسبه لسؤالكم في العنون ( ماذا تعرف عن زوجة أحمد خان راحمي ) فالحقيقة والله ما نعرف عنها شيء . .
سياارخنبؤقة يكتب على كيفه وينشر ضلاله ولا كان هنا احد ... وين اللي واقف لنا اذا كتبنا نرد .
فارس الزهرانياستغفر الله العظيم من اذناب ايران خونة اوطانهم المرجفين في الارض زارعي الفتنه بين الناس
فارس الزهرانيولا دعانا بوفهد يبشر انا جنده .. في ساحة الميدان حنا رجالها .. وسلامتكم
عدد التعليقات:13726
قلم الحقيقهالمفروض مايعالجوونه بل يحرقونه وهو حي.
فارس الزهرانيندعس على روس الدواعش وربعهم .. اللي يفجر فالمدينه وفي عسير .. يخسى ومن دزه علينا في التراب .. انحن جنود الله في الحرب والسلام .. تتبع
عدد التعليقات:13726
قلم الحقيقهيشبه الكثير من الأخونجية في بلادنا.
فارس الزهرانيومن قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا . انا لله وانا اليه راجعون .. من يفجر ليس مسلم سوي ومريض عقليا امثال بعض الناس
عدد التعليقات:13726
قلم الحقيقهأول شييء وقبل يدخلونه السجن يقوم الأمريكيين بحلق لحيته ورميها في الدرام فورآ. لأنها منبت وزراعة شر.
علي مرشدخنبوقه ليتنا نعرف انك رجال كان قابلناك وعلمناك من اللي يحمي الدين والمقدسات والوطن اما انت فالله يكفينا شرك ماء من تحت تبن وعود معجعج سلط الله عليك
فارس الزهرانيطبعا حكم المرتد .. يستتاب لثلاثة ايام فان لم يتب يقام عليه الحد .. كذا صح ياخنبوقه
أبو بنيانضيع عمره الله يرحمنا برحمته
فارس الزهرانيما حكم المرتد في الاسلام ؟؟؟
فارس الزهرانيانت انسان مريض وتكره اسم الاسلام ياتربية الفراعنه واخراج وتنفيذ البلطجيه وسيناريوا المعممين
فارس الزهرانيان كان هو من فجر وش ذنب زوجته وطفله يعيشون محرومين من الأب بسبب فكره الظال لاحول ولا قوة الا بالله .
عدد التعليقات:13726
قلم الحقيقهياليت يسلمونه حكومتنا لتمسكه مع عرفجته وتقطع رأسه رأس الكلب الملعون.
فارس الزهرانيفكر خنبقه أسوأ من فكر داعش فالأثنان يشوهان الاسلام بفكرهم المنحرف والاسلام براء من داعش وخنبوقه .
عدد التعليقات:13726
قلم الحقيقهأنت ومن تشاهده في الصورة شبيهك.
فارس الزهرانيمشتبه به وسجن ويمكن يطول فيه وبعدين يطلع ماله علاقه بالموضوع .. طيب وين العدل يا حكومة اوباما وانتم من يتشدق بحقوق الانسان .
عدد التعليقات:13726
قلم الحقيقهأحد الكلاب القذرة من القطعان الارهابية التي ألقت القبض عليهم أجهزتنا الأمنية السعودية وتم اعتقالهم وأعلنت عنهم في الأيام الماضية.نفس الشكل والفكر .
علي مرشداللهم انصر الملك سلمان وجنوده واكفنا شر الحاقدين والرويبضة والخونه
علي مرشدقلم الخنبقه تلعن مين
عدد التعليقات:13726
قلم الحقيقهلعنة الله عليك ياكلب البغدادي السني الارهابي وعلى كل مؤيد مناصر لك.
علي مرشدالله يزيدنا به جهاله ما اعرف عنه شئ ولله الحمد