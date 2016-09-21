من هي السعودية “خلود الركيبي” التي جهزت أحد أبنائها لتفجير نفسه في عملية انتحارية!

صحيفة المرصد: اعتبرت الموقوفة السعودية خلود الركيبي سابقة في تاريخ «الإرهاب النسوي»، بعد أن جهزت حزاماً ناسفاً، ودفعت بأحد أبناء المتأثرين بالفكر المتطرف إلى تفجير نفسه في عملية انتحارية، أحبطتها السلطات الأمنية أخيراً.
و بحسب تقرير أعدته “منيرة الهديب” ونشرته صحيفة “الحياة ” ساهمت الركيبي في تجنيد ابنيها؛ حمد الموسى، ونصار الموسى، وشقيقها ناصر الركيبي، وتقديم الدعم المادي واللوجستي للتنظيم الإرهابي «داعش»، ما يشير إلى التطور الكبير في الأدوار النسائية داخل التنظيمات الإرهابية، التي بدأت بأدوار بسيطة تتركز على جوانب النشر والإدارة، إلا أنها امتدت أخيراً إلى الأدوار القيادية والعسكرية.
وأشار التقرير إلى أن وجود الأسماء النسائية، ضمن القوائم الإرهابية أصبح أمراً ليس مفاجئاً، إذ تحفل السجلات الأمنية السعودية بأسماء نسائية مرتبطة بالتنظيمات الإرهابية تم توقيف بعضهن، وهرب بعضهن الآخر للانضمام إلى التنظيم في مناطق الصراع. ويخضع بعضهن الآن للملاحقة والمتابعة الأمنية، وعلى رغم ذلك فالركيبي سجلت الأشد دموية بينهن؛ بتجهيز أحد أبنائها لتفجير نفسه لمصلحة التنظيم الإرهابي.
ومن الأسماء السعودية البارزة في عالم التنظيمات الإرهابية، سواء «القاعدة» أم «داعش»: «سيدة القاعدة» هيلة القصيّر، التي ماتزال موقوفة، وتعرف بـ«أم الرباب»، وتم توقيفها في بريدة بعد ثبوت انتظامها في صفوف التنظيم، وقيامها بدعم ومساندة التنظيم وجمع الأموال له.
وأخيراً دخلت القائمة ريما الجريش، زوجة الموقوف محمد الهاملي، وابنها معاذ (15 عاماً) المشاركة في القتال بسورية، ثم لحقت به مع أطفالها الأربعة، وتردد أخيراً خبر مقتلها في مناطق الصراع. تضاف إليها الموقوفتان مي الطلق، وأمينة الراشد، اللتين تمكنت أجهزة الأمن في منطقة جازان من القبض عليهما، وبصحبتهما ستة أطفال، أثناء محاولتهما عبور الحدود الجنوبية إلى اليمن. كما أوقفت الجهات الأمنية في آب (أغسطس) ثلاث سعوديات حاولن الالتحاق بصفوف التنظيم الإرهابي بسورية.
وكشفت العمليات الأمنية الأخيرة تطور الأدوار النسوية الإرهابية، التي بدأت مع التنظيم الأم (قاعدة الجهاد) بجمع الأموال وإدارة المواقع الإلكترونية، لتمتد إلى تنظيم الاعتصامات غير النظامية، وتعزيز الأفكار الإرهابية المتطرفة، إضافة إلى قيادة الجيوش الإلكترونية، ودفع الأقارب إلى مواقع الصراع خارج المملكة، والتستر على المطلوبين وتسهيل تنقلهم، وأخيراً تجهيز الأبناء لتفجير أجسادهم.
وختم التقرير قائلا :كانت حملة «السكينة» التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية، أكدت في دراسة لها أن أسباب مشاركة المرأة ضمن جماعات متطرفة تكون بنسبة 32.40 في المئة فكرية، و16.33 في المئة عاطفية، و53.26 في المئة اجتماعية. ولفتت الدراسة إلى أن «داعش» ابتكر إجراءات وأساليب جديدة تختلف عما كان معهوداً في «القاعدة»، التنظيم الأم الذي انشق عنه، إذ سمح «داعش» للنساء بلعب مزيد من الأدوار التنفيذية، ما يمثل عنصر جذب للنساء والفتيات اللاتي قد يجدن فيه أحد أشكال تحرر المرأة داخل تلك المجتمعات المتطرفة شديدة الانغلاق، من هذه الأساليب تأسيس كتائب خاصة بإدارة وقيادة نسائية.
تعليقات ( 84 )
الشريفالمشكلة ان هنالك عقول أكلها الصدأ لم ولن تصدق او تعترف ان الفكر التكفيري المتشدد بيننا وان دعاة الفتنة هم من يؤججه لا دخل لدولة اخرى به بلانا من عندنا
خارجيضحايا لمنهج فكري مخالف لسنتنا حزبي ضال مضل مدلس مختبئ في عباءة ديننا
خارجيجميع أعضاء هذه الخلية الخارجية المارقة نهلوا ابتداءً من معين فكر سرور وقطب
.....انتبهو من قلم الكذب جالس يشاتم نفسه بمعرفين ابن الوطن وييمني
خارجينعم نريد السيرة الذاتية لكل خارجي ضال والاهم أن نعرف كيف وصل لحالة التشدد والتنطع وما أثر فكر قطب وسرور وتيارتهم الضالة في انحراف هؤلاء
البيروقراطيالمعلق الذي يدعي يمني ماهو الا حوثي
خارجيالاجر في قتلهم كقوم عاد وثمود كلاب أهل النار ربيبة فكر سرور وقطب
خارجينتاج حواضن جماعة الاخوان وتياراتهم الضالة
شياطين إنس برأسينالرأس اﻷول إيران والتنظيمات واﻷحزاب والفرق التي تحت عباءتها والراس الثاني خوارج اﻹخوان اﻹرهابي والتنظيمات واﻷحزاب والفرق التي تحت عباءتهم فكﻻهما وجهان
خارجيفكر ضال لبس عباءة الدين والسنة فوجد نساء ورجال منا قابلين لإعتناق منهجهم الخفي الضال
مواطن محب لوطنه ومخلصباب المناصحة جرالويلات والثبور والهلاك على الوطن الى متى؟؟ هؤلاء يعتبروهاضعف و.جهل واستغلوا طيبةالدوله ورغبتها فى الاصلاح ولكنهم حتى السجن حرام السيف
محب آل البيتت 70 غالي الحربي أنت تدعي أنك غالي وأنت لست كذلك وتقول حربي وما اظن ذلك ما الذي ازعلك من تعليقي
خارجيخارجية من خوارج العصر اعتنقت فكر سرور وقطب الذي وصل لها
ﻻ حول ولا قوة إلا باللهراحوا علماؤنا الكبار وورطنا من سمي أنفسهم مشايخ ودعاة صحوة والله يحفظنا ويحفظ اوﻻدنا وأهلها ووﻻة أمرنا وشعبنا ووطننا منهم
غالي الحربيالى من يدعي حاله بمحب ال البيت انت***
فارس الزهرانيجميع فصائل الحشد الشعبي في العراق دواعش شيعه .
رورمخالف
سبحان اللهاللهم أكف أنفسنا وأهلينا من شرور وتلبيس خوارج الروافض وخوارج اﻹخونج وأحزابهم وتنظيماتهم ورد كيدهم في نحورهم وأنصر وﻻة أمرنا عليهم وأحفظ الوطن
محب آل البيتأما مؤتمر غروزني فهو مؤتمر المبتدعة عباد القبور والأضرحة واهل شرك ليسوا هم من يحددمن هوعلى النسة فمن كان على منهج النبي عليه السلام فهو سني
فارس الزهرانيموطن داعش ونشأتهم من العراق بغطاء فارسي ولو سألنا انفسنا .. هل كان هناك تفجير في ايران منذو ضهور الدواعش ..طبعا لا .. اجل عرفت الحقيقه
محب آل البيتت 59 يمني السلفيون ( الوهابيون ) اتحداك ان تأتي من كتبهم مايخالف القران الكريم او السنة النبوية فهم على منهج الصخابة رضي الله عنهم أما المؤتمر يتبع
سبحان اللهإذا كان رجال وشنبات راحوا في خرايط سحر دعاة ومشايخ خوارج العصر اﻹخونج وقلبوا عقولهم فما بالكم بالنساء الناقصات عقل ودين المهم عند اﻹخونج عدد اﻷتباع
يمنيكيف محب الى ال البيت وانت تترضي عن يزيد بن معاويه الذي امر بقتل الحسين رضي الله عنه ؟؟؟ السلفيون معرفين حقدهم على ال البيت وانت تعرف من أين اتي السلفي
شايف العجائبالماااضي انت لاتقل عداوة ،، ولكن في الجهة المقابلة ،، اسأل الله ان يرد كيدكم في نحوركم .
يمنيتعليق 47 عفوا لم ابنتها لك صح اولا السلفيون الوهابيون هم الدواعش وهولاء لايمثلون أهل السنه الحقيقين كما جاء في مؤتمر غروزني حينما صنف قال السلفيون خور
غالي الحربيمن هي خلود الركيلي هي *** داعش وكلهم من وسط السعوديه التي عاصمتها طهران
عدد التعليقات:2548
ابن الوطنتشفق عليها
عدد التعليقات:2548
ابن الوطنادعس على ةجه السوري و الحوثي اولاد لطفية طهران
الماااااضيفيه مغفلين يقولون انها *** ..اشفق عليهم بصراحه
عدد التعليقات:2548
ابن الوطنلعة الله على الحوثي
محمد الشهريافا يا خلود يا بنت بلدي الحبيب المملكه العربية السعودية بلد رباك بلد له الفضل الكثير حماك وكساك وقدم كل شيء للعيش فية يضحكون عليكم الأعداء الكفره
الماااااضيخلو.د كانت داعيه وتحولت ارهابيه...كم خلود عندنا؟؟تذكرون اللي قطعت الاسلاك ..امثالها تتحول ارهابيه
عدد التعليقات:2548
ابن الوطنداعش الأب خامنئي الأم عراقيه الديانه أخونجيه
محب آل البيتت 40 يمني فهم ينسبون انفسهم زورا لأهل السنة وأهل السنة منهم براء كما أن الرافضة ينسبون انفسهم لأهل البيت والإسلام , واهل البيت والإسلام منهم براء
فوازاللي يسأل ويقول ليش الدواعش من السنة ؟ على أي أساس صنفتهم من السنة ؟ هل استندت على تصنيفهم هم لأنفسهم ؟ جماعات كثيرة تدعي ذلك وهم اكبر مجرمين
فوق هام السحبكل من تذهب إلى داعش تريد جهاد النكاح فهي لن تجد ماتريد ويشبع رغبتها إلا في داعش ظنا منها إنها ستجاهد حتى يهترىء جسدها ثم تعود ولكن هيهات أن تعود
محب آل البيتت 40 يمني الدواعش ليسوا من السنه فعلماء السنة بينوا خطأهم وانحرافه عن الدين فهم فرقة ضالة مثل الرافضة فهم قتلة مجرمون مثل الجحش الشيعي وبقية الرافضة
العاصيويش الادمغه الملوثه بهذا تفكير الحمدلله على نعمة العقل يارب تمكن حكومتنا من القضاء عليهم
عدد التعليقات:2548
ابن الوطنزيدي روح حرر ارضك و عرضك من الفرس و بعدين يكون لك وجه تهرج
ليبرالي8لو اتبعتم المذهب اليبرالي كان لم تحدث هذي الجرائم والمفاسد الاخلاقيه يااتباع الشيطان ولاخليتوا انس الاازعجتوه حسد ونمه ورياء وتبذيروتحريض ونبزات تباً
عدد التعليقات:2548
ابن الوطنلعن المقبور فساده بن لادن عبد الخمنجي
يمنيليش الدواعش من السنه
خالد الزهرانيهذه ام ماهي صاحيه تبيع دينها ووطنها وولدها عشان كذب داعش معقوله في نظرها علماءنا الافاضل وهل السنه ماتقنعها فتاويهم. نسأل الله السلامه في الدين والعقل
عدد التعليقات:2548
ابن الوطنمخالف
عدد التعليقات:2548
ابن الوطنسم ينبث في جوفك ي زيدي فارس
رشدياعوذبالله منهم اللهم اكفنا شرهم والله ياجماعة الخير اني لوقرات الخبر في صحيفه اجنبيه ماكنت اصدق ابدا من هول المصيبه كيف أم تجندابنها يعني ولا الافلام
الخلاصةاللي يسويه الايراني وبشار وقبلهم الامريكان واليهود بالعرب والمسلمين السنه هذا وش اسمه
الحقبانيعلم يسلاده علي بلاده امره نوي تقتل ناس صورته مستور يعني غير معروف الوجه مع هذه نوي تقتل بشر هذه دوله محبوب من الله ان شاالله علم
عدد التعليقات:13726
قلم الحقيقه******** من الدواعش في الخارج.
ااببووححممووددالنساء في تزايد لدى التنظيمات التكفيرية .. طمعا في نكاح الجهاد .. لا تعلم أنه بغاء مغلف .. نسأل الله العافية ❗
عدد التعليقات:2548
ابن الوطنههههههه تبغى الساديه البغدادي و الديك الاسود ***
عدد التعليقات:2548
ابن الوطناين زويحر و مفلس عربي
عدد التعليقات:13726
قلم الحقيقه**************
مسماراحمدو الله على نعمة الامن والامان التي يفتقدها دول الجوار اقتداء بقول الحبيب المصطفى من امسى امنا في سربه عنده قوت يومه فكانما حاز الدنيا او كما قال
عدد التعليقات:2548
ابن الوطنمخالف
محب الوطننسأل الله العافيه والسلامه هؤلاء ضلوا الطريق وصرفوا عن جادة الحق . اللهم اهدِ ضال المسلمين وردهم اليك ردا جميلا وجنبنا الفتن ياجواد ياقدير
عدد التعليقات:5179
المنتصر باللهمخالف
عدد التعليقات:2548
ابن الوطنههههه تبغى تفتك من ابنهاء
اليوسياللهم اكفنا شر الاشرار وكيد الفجار وحسد الحساد اللهم عليك باعداء هذا الوطن اللهم من أراد الإفساد في هذه البلاد بأي طريقة كانت اللهم أهلكه ومن يقف معه٠
فارس الزهرانيهناك من يبث سمومه في كل مكان كالأفعى
محب آل البيتداعش والرافضة كلهم يحبون الجنس لكن ممن الرافضة يعرف نسبة مئة في المئة كلهم ابناء متعة لا يعرفون ابائهم
عدد التعليقات:2548
ابن الوطن*******************
فارس الزهرانيعبدالله بن ملجم كان حافظا للقرأن الكريم ولكنه منافق بل ذهب البعض الى قولهم بأنه صحابي وهو من اشد المنافقين في زمن الرسول صل الله عليه وسلم فلا غرابه
محب آل البيتت 7 الرحااال المتشددين من داعش والرافضة لا يفكرون الا في الجنس فداعش عندهم الإماء والرافضة عندهم زواج المتعة وداعش عندهم غير والرافضة لاغيره عندهم
ناصرماعاد بقى غلى الاعلام الا يتهم كل الشعوب هههههههه .
فارس الزهرانيالرخال وخنبوقه همهم الوحيد تشويه الاسلام والاساءه له فأقول اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وشتت امرهم يارب
مسعودالشرهه على المشجعين لهم على هده الاعمال اللا انسانيه من اي كوكب جائوا هؤلاء حثالة المجتمع
بقايا مشاعرالفكر الضال مخى مشاعر الامومه جعلها اله تعمل بالرموت خاليه من اي مشاعر وهل اقوى من مشاعر الامومه يال للعجب اي دينا هذا الذي يجعل الام تتخلى عن فطرتها.
ساكن البجيري*** الين يوم الدين
اخو زنيفراكيد جاهدت الين تعبت وكم من انواع الأسلحه مرت عليها ؟؟؟؟
اخو زنيفر***ولا كيف ترضى ان ابنها يفجر انفسه
المعلمسوال مهم كيق عرفت تجهبز حزام ناسق وطريقة التركيب وايضا لابد ان حهزت قبل ذاك لاان الانسان لايتعلم من المرة الاولى وايضا كيف تضحى بابتها
اخو زنيفر****كيف ترضى ان ابنها يفجر انفسه
Ksar911تم إغرائهن بما يسمئ جهاد *****
ابن البلدللأسف انا عملكي هذا اجرامي .... والرابح من هذا الرافضة واعداء الإسلام .
فارس الزهرانييالله سترك ورضاك والركيبي هذي أكيد من المتحررات كما يقولون بنو ليبرال وقد اخرجوها من بيتها حتى اصبحت تمثل خطرا على المجتمع
عدد التعليقات:5119
الرحاااللايهمهم الا نكاح الجهاد.. لهذا تجد المتشدد لايغير على محارمه بل يشك فيهم..يظن ان عقول الغير مثل عقله كلها محمله بالجنس..فتجده يحارب هذا وتلك
المسافرمخالف
فارس الزهرانيانتشرت الفتن والمنكرات والبدع والقتل والحروب وهذه فتن زمننا هذا .. اللهم خذنا وانت راض عنا واجعل اخر كلامنا في الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان محم
فارس الزهرانيفتن اخر الزمن كما ذكرها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فاذا كثرة واصبح الحليم حاير فالزموا حلس بيوتكم او كما قال
ابو راشدماشاالله على التربيه ياالركيبي جعلتس ما تقومين للابد ياالخاينه
فارس الزهرانيمش معقول وبعدين وش عرفها تسوي متفجرات لا يكون عالمه فيزائيه يا صحيفتنا الموقره .. شي لا يدخل العقل مع احترامي