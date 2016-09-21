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من هي السعودية “خلود الركيبي” التي جهزت أحد أبنائها لتفجير نفسه في عملية انتحارية!

21 سبتمبر, 2016 , 12:41 م
من هي السعودية “خلود الركيبي” التي جهزت أحد أبنائها لتفجير نفسه في عملية انتحارية!
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صحيفة المرصد: اعتبرت الموقوفة السعودية خلود الركيبي سابقة في تاريخ «الإرهاب النسوي»، بعد أن جهزت حزاماً ناسفاً، ودفعت بأحد أبناء المتأثرين بالفكر المتطرف إلى تفجير نفسه في عملية انتحارية، أحبطتها السلطات الأمنية أخيراً.

و بحسب تقرير أعدته “منيرة الهديب” ونشرته صحيفة “الحياة ” ساهمت الركيبي في تجنيد ابنيها؛ حمد الموسى، ونصار الموسى، وشقيقها ناصر الركيبي، وتقديم الدعم المادي واللوجستي للتنظيم الإرهابي «داعش»، ما يشير إلى التطور الكبير في الأدوار النسائية داخل التنظيمات الإرهابية، التي بدأت بأدوار بسيطة تتركز على جوانب النشر والإدارة، إلا أنها امتدت أخيراً إلى الأدوار القيادية والعسكرية.

وأشار التقرير إلى أن وجود الأسماء النسائية، ضمن القوائم الإرهابية أصبح أمراً ليس مفاجئاً، إذ تحفل السجلات الأمنية السعودية بأسماء نسائية مرتبطة بالتنظيمات الإرهابية تم توقيف بعضهن، وهرب بعضهن الآخر للانضمام إلى التنظيم في مناطق الصراع. ويخضع بعضهن الآن للملاحقة والمتابعة الأمنية، وعلى رغم ذلك فالركيبي سجلت الأشد دموية بينهن؛ بتجهيز أحد أبنائها لتفجير نفسه لمصلحة التنظيم الإرهابي.

ومن الأسماء السعودية البارزة في عالم التنظيمات الإرهابية، سواء «القاعدة» أم «داعش»: «سيدة القاعدة» هيلة القصيّر، التي ماتزال موقوفة، وتعرف بـ«أم الرباب»، وتم توقيفها في بريدة بعد ثبوت انتظامها في صفوف التنظيم، وقيامها بدعم ومساندة التنظيم وجمع الأموال له.

وأخيراً دخلت القائمة ريما الجريش، زوجة الموقوف محمد الهاملي، وابنها معاذ (15 عاماً) المشاركة في القتال بسورية، ثم لحقت به مع أطفالها الأربعة، وتردد أخيراً خبر مقتلها في مناطق الصراع. تضاف إليها الموقوفتان مي الطلق، وأمينة الراشد، اللتين تمكنت أجهزة الأمن في منطقة جازان من القبض عليهما، وبصحبتهما ستة أطفال، أثناء محاولتهما عبور الحدود الجنوبية إلى اليمن. كما أوقفت الجهات الأمنية في آب (أغسطس) ثلاث سعوديات حاولن الالتحاق بصفوف التنظيم الإرهابي بسورية.
وكشفت العمليات الأمنية الأخيرة تطور الأدوار النسوية الإرهابية، التي بدأت مع التنظيم الأم (قاعدة الجهاد) بجمع الأموال وإدارة المواقع الإلكترونية، لتمتد إلى تنظيم الاعتصامات غير النظامية، وتعزيز الأفكار الإرهابية المتطرفة، إضافة إلى قيادة الجيوش الإلكترونية، ودفع الأقارب إلى مواقع الصراع خارج المملكة، والتستر على المطلوبين وتسهيل تنقلهم، وأخيراً تجهيز الأبناء لتفجير أجسادهم.

وختم التقرير قائلا :كانت حملة «السكينة» التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية، أكدت في دراسة لها أن أسباب مشاركة المرأة ضمن جماعات متطرفة تكون بنسبة 32.40 في المئة فكرية، و16.33 في المئة عاطفية، و53.26 في المئة اجتماعية. ولفتت الدراسة إلى أن «داعش» ابتكر إجراءات وأساليب جديدة تختلف عما كان معهوداً في «القاعدة»، التنظيم الأم الذي انشق عنه، إذ سمح «داعش» للنساء بلعب مزيد من الأدوار التنفيذية، ما يمثل عنصر جذب للنساء والفتيات اللاتي قد يجدن فيه أحد أشكال تحرر المرأة داخل تلك المجتمعات المتطرفة شديدة الانغلاق، من هذه الأساليب تأسيس كتائب خاصة بإدارة وقيادة نسائية.



تعليقات ( 84 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 84
    21 سبتمبر, 2016 , 14:21 م

    الشريف

    المشكلة ان هنالك عقول أكلها الصدأ لم ولن تصدق او تعترف ان الفكر التكفيري المتشدد بيننا وان دعاة الفتنة هم من يؤججه لا دخل لدولة اخرى به بلانا من عندنا
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  2. 83
    21 سبتمبر, 2016 , 14:20 م

    خارجي

    ضحايا لمنهج فكري مخالف لسنتنا حزبي ضال مضل مدلس مختبئ في عباءة ديننا
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  3. 82
    21 سبتمبر, 2016 , 14:18 م

    خارجي

    جميع أعضاء هذه الخلية الخارجية المارقة نهلوا ابتداءً من معين فكر سرور وقطب
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  4. 81
    21 سبتمبر, 2016 , 14:18 م

    .....

    انتبهو من قلم الكذب جالس يشاتم نفسه بمعرفين ابن الوطن وييمني
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  5. 80
    21 سبتمبر, 2016 , 14:17 م

    خارجي

    نعم نريد السيرة الذاتية لكل خارجي ضال والاهم أن نعرف كيف وصل لحالة التشدد والتنطع وما أثر فكر قطب وسرور وتيارتهم الضالة في انحراف هؤلاء
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  6. 79
    21 سبتمبر, 2016 , 14:16 م

    البيروقراطي

    المعلق الذي يدعي يمني ماهو الا حوثي
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  7. 78
    21 سبتمبر, 2016 , 14:14 م

    خارجي

    الاجر في قتلهم كقوم عاد وثمود كلاب أهل النار ربيبة فكر سرور وقطب
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  8. 77
    21 سبتمبر, 2016 , 14:13 م

    خارجي

    نتاج حواضن جماعة الاخوان وتياراتهم الضالة
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  9. 76
    21 سبتمبر, 2016 , 14:10 م

    شياطين إنس برأسين

    الرأس اﻷول إيران والتنظيمات واﻷحزاب والفرق التي تحت عباءتها والراس الثاني خوارج اﻹخوان اﻹرهابي والتنظيمات واﻷحزاب والفرق التي تحت عباءتهم فكﻻهما وجهان
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  10. 75
    21 سبتمبر, 2016 , 14:10 م

    خارجي

    فكر ضال لبس عباءة الدين والسنة فوجد نساء ورجال منا قابلين لإعتناق منهجهم الخفي الضال
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  11. 74
    21 سبتمبر, 2016 , 14:10 م

    مواطن محب لوطنه ومخلص

    باب المناصحة جرالويلات والثبور والهلاك على الوطن الى متى؟؟ هؤلاء يعتبروهاضعف و.جهل واستغلوا طيبةالدوله ورغبتها فى الاصلاح ولكنهم حتى السجن حرام السيف
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  12. 73
    21 سبتمبر, 2016 , 14:09 م

    محب آل البيت

    ت 70 غالي الحربي أنت تدعي أنك غالي وأنت لست كذلك وتقول حربي وما اظن ذلك ما الذي ازعلك من تعليقي
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  13. 72
    21 سبتمبر, 2016 , 14:07 م

    خارجي

    خارجية من خوارج العصر اعتنقت فكر سرور وقطب الذي وصل لها
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  14. 71
    21 سبتمبر, 2016 , 14:06 م

    ﻻ حول ولا قوة إلا بالله

    راحوا علماؤنا الكبار وورطنا من سمي أنفسهم مشايخ ودعاة صحوة والله يحفظنا ويحفظ اوﻻدنا وأهلها ووﻻة أمرنا وشعبنا ووطننا منهم
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  15. 70
    21 سبتمبر, 2016 , 14:05 م

    غالي الحربي

    الى من يدعي حاله بمحب ال البيت انت***
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  16. 69
    21 سبتمبر, 2016 , 14:03 م

    فارس الزهراني

    جميع فصائل الحشد الشعبي في العراق دواعش شيعه .
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  17. 68
    21 سبتمبر, 2016 , 14:02 م

    رور

    مخالف
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  18. 67
    21 سبتمبر, 2016 , 14:02 م

    سبحان الله

    اللهم أكف أنفسنا وأهلينا من شرور وتلبيس خوارج الروافض وخوارج اﻹخونج وأحزابهم وتنظيماتهم ورد كيدهم في نحورهم وأنصر وﻻة أمرنا عليهم وأحفظ الوطن
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  19. 66
    21 سبتمبر, 2016 , 14:01 م

    محب آل البيت

    أما مؤتمر غروزني فهو مؤتمر المبتدعة عباد القبور والأضرحة واهل شرك ليسوا هم من يحددمن هوعلى النسة فمن كان على منهج النبي عليه السلام فهو سني
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  20. 65
    21 سبتمبر, 2016 , 14:01 م

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  21. 64
    21 سبتمبر, 2016 , 14:01 م

    فارس الزهراني

    موطن داعش ونشأتهم من العراق بغطاء فارسي ولو سألنا انفسنا .. هل كان هناك تفجير في ايران منذو ضهور الدواعش ..طبعا لا .. اجل عرفت الحقيقه
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  22. 63
    21 سبتمبر, 2016 , 13:59 م

    محب آل البيت

    ت 59 يمني السلفيون ( الوهابيون ) اتحداك ان تأتي من كتبهم مايخالف القران الكريم او السنة النبوية فهم على منهج الصخابة رضي الله عنهم أما المؤتمر يتبع
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  23. 62
    21 سبتمبر, 2016 , 13:58 م

    سبحان الله

    إذا كان رجال وشنبات راحوا في خرايط سحر دعاة ومشايخ خوارج العصر اﻹخونج وقلبوا عقولهم فما بالكم بالنساء الناقصات عقل ودين المهم عند اﻹخونج عدد اﻷتباع
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  24. 61
    21 سبتمبر, 2016 , 13:58 م

    يمني

    كيف محب الى ال البيت وانت تترضي عن يزيد بن معاويه الذي امر بقتل الحسين رضي الله عنه ؟؟؟ السلفيون معرفين حقدهم على ال البيت وانت تعرف من أين اتي السلفي
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  25. 60
    21 سبتمبر, 2016 , 13:54 م

    شايف العجائب

    الماااضي انت لاتقل عداوة ،، ولكن في الجهة المقابلة ،، اسأل الله ان يرد كيدكم في نحوركم .
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  26. 59
    21 سبتمبر, 2016 , 13:49 م

    يمني

    تعليق 47 عفوا لم ابنتها لك صح اولا السلفيون الوهابيون هم الدواعش وهولاء لايمثلون أهل السنه الحقيقين كما جاء في مؤتمر غروزني حينما صنف قال السلفيون خور
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  27. 58
    21 سبتمبر, 2016 , 13:49 م

    غالي الحربي

    من هي خلود الركيلي هي *** داعش وكلهم من وسط السعوديه التي عاصمتها طهران
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  28. 57
    21 سبتمبر, 2016 , 13:48 م
    عدد التعليقات:2548

    ابن الوطن

    تشفق عليها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 56
    21 سبتمبر, 2016 , 13:47 م
    عدد التعليقات:2548

    ابن الوطن

    ادعس على ةجه السوري و الحوثي اولاد لطفية طهران
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  30. 55
    21 سبتمبر, 2016 , 13:45 م

    الماااااضي

    فيه مغفلين يقولون انها *** ..اشفق عليهم بصراحه
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  31. 54
    21 سبتمبر, 2016 , 13:45 م
    عدد التعليقات:2548

    ابن الوطن

    لعة الله على الحوثي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 53
    21 سبتمبر, 2016 , 13:44 م

    محمد الشهري

    افا يا خلود يا بنت بلدي الحبيب المملكه العربية السعودية بلد رباك بلد له الفضل الكثير حماك وكساك وقدم كل شيء للعيش فية يضحكون عليكم الأعداء الكفره
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  33. 52
    21 سبتمبر, 2016 , 13:43 م

    الماااااضي

    خلو.د كانت داعيه وتحولت ارهابيه...كم خلود عندنا؟؟تذكرون اللي قطعت الاسلاك ..امثالها تتحول ارهابيه
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  34. 51
    21 سبتمبر, 2016 , 13:42 م
    عدد التعليقات:2548

    ابن الوطن

    داعش الأب خامنئي الأم عراقيه الديانه أخونجيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 50
    21 سبتمبر, 2016 , 13:40 م

    محب آل البيت

    ت 40 يمني فهم ينسبون انفسهم زورا لأهل السنة وأهل السنة منهم براء كما أن الرافضة ينسبون انفسهم لأهل البيت والإسلام , واهل البيت والإسلام منهم براء
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  36. 49
    21 سبتمبر, 2016 , 13:39 م

    فواز

    اللي يسأل ويقول ليش الدواعش من السنة ؟ على أي أساس صنفتهم من السنة ؟ هل استندت على تصنيفهم هم لأنفسهم ؟ جماعات كثيرة تدعي ذلك وهم اكبر مجرمين
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  37. 48
    21 سبتمبر, 2016 , 13:37 م

    فوق هام السحب

    كل من تذهب إلى داعش تريد جهاد النكاح فهي لن تجد ماتريد ويشبع رغبتها إلا في داعش ظنا منها إنها ستجاهد حتى يهترىء جسدها ثم تعود ولكن هيهات أن تعود
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  38. 47
    21 سبتمبر, 2016 , 13:36 م

    محب آل البيت

    ت 40 يمني الدواعش ليسوا من السنه فعلماء السنة بينوا خطأهم وانحرافه عن الدين فهم فرقة ضالة مثل الرافضة فهم قتلة مجرمون مثل الجحش الشيعي وبقية الرافضة
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  39. 46
    21 سبتمبر, 2016 , 13:36 م

    العاصي

    ويش الادمغه الملوثه بهذا تفكير الحمدلله على نعمة العقل يارب تمكن حكومتنا من القضاء عليهم
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  40. 45
    21 سبتمبر, 2016 , 13:36 م
    عدد التعليقات:2548

    ابن الوطن

    زيدي روح حرر ارضك و عرضك من الفرس و بعدين يكون لك وجه تهرج
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  41. 44
    21 سبتمبر, 2016 , 13:35 م

    ليبرالي

    8لو اتبعتم المذهب اليبرالي كان لم تحدث هذي الجرائم والمفاسد الاخلاقيه يااتباع الشيطان ولاخليتوا انس الاازعجتوه حسد ونمه ورياء وتبذيروتحريض ونبزات تباً
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  42. 43
    21 سبتمبر, 2016 , 13:33 م
    عدد التعليقات:2548

    ابن الوطن

    لعن المقبور فساده بن لادن عبد الخمنجي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 42
    21 سبتمبر, 2016 , 13:33 م

    يمني

    ليش الدواعش من السنه
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  44. 41
    21 سبتمبر, 2016 , 13:32 م

    خالد الزهراني

    هذه ام ماهي صاحيه تبيع دينها ووطنها وولدها عشان كذب داعش معقوله في نظرها علماءنا الافاضل وهل السنه ماتقنعها فتاويهم. نسأل الله السلامه في الدين والعقل
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  45. 40
    21 سبتمبر, 2016 , 13:30 م
    عدد التعليقات:2548

    ابن الوطن

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 39
    21 سبتمبر, 2016 , 13:28 م
    عدد التعليقات:2548

    ابن الوطن

    سم ينبث في جوفك ي زيدي فارس
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  47. 38
    21 سبتمبر, 2016 , 13:28 م

    رشدي

    اعوذبالله منهم اللهم اكفنا شرهم والله ياجماعة الخير اني لوقرات الخبر في صحيفه اجنبيه ماكنت اصدق ابدا من هول المصيبه كيف أم تجندابنها يعني ولا الافلام
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  48. 37
    21 سبتمبر, 2016 , 13:28 م

    الخلاصة

    اللي يسويه الايراني وبشار وقبلهم الامريكان واليهود بالعرب والمسلمين السنه هذا وش اسمه
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  49. 36
    21 سبتمبر, 2016 , 13:22 م

    الحقباني

    علم يسلاده علي بلاده امره نوي تقتل ناس صورته مستور يعني غير معروف الوجه مع هذه نوي تقتل بشر هذه دوله محبوب من الله ان شاالله علم
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  50. 35
    21 سبتمبر, 2016 , 13:22 م
    عدد التعليقات:13726

    قلم الحقيقه

    ******** من الدواعش في الخارج.
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  51. 34
    21 سبتمبر, 2016 , 13:21 م

    ااببووححمموودد

    النساء في تزايد لدى التنظيمات التكفيرية .. طمعا في نكاح الجهاد .. لا تعلم أنه بغاء مغلف .. نسأل الله العافية ❗
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  52. 33
    21 سبتمبر, 2016 , 13:21 م
    عدد التعليقات:2548

    ابن الوطن

    ههههههه تبغى الساديه البغدادي و الديك الاسود ***
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  53. 32
    21 سبتمبر, 2016 , 13:18 م
    عدد التعليقات:2548

    ابن الوطن

    اين زويحر و مفلس عربي
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  54. 31
    21 سبتمبر, 2016 , 13:17 م
    عدد التعليقات:13726

    قلم الحقيقه

    **************
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  55. 30
    21 سبتمبر, 2016 , 13:17 م

    مسمار

    احمدو الله على نعمة الامن والامان التي يفتقدها دول الجوار اقتداء بقول الحبيب المصطفى من امسى امنا في سربه عنده قوت يومه فكانما حاز الدنيا او كما قال
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  56. 29
    21 سبتمبر, 2016 , 13:16 م
    عدد التعليقات:2548

    ابن الوطن

    مخالف
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  57. 28
    21 سبتمبر, 2016 , 13:16 م

    محب الوطن

    نسأل الله العافيه والسلامه هؤلاء ضلوا الطريق وصرفوا عن جادة الحق . اللهم اهدِ ضال المسلمين وردهم اليك ردا جميلا وجنبنا الفتن ياجواد ياقدير
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  58. 27
    21 سبتمبر, 2016 , 13:15 م
    عدد التعليقات:5179

    المنتصر بالله

    مخالف
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  59. 26
    21 سبتمبر, 2016 , 13:14 م
    عدد التعليقات:2548

    ابن الوطن

    ههههه تبغى تفتك من ابنهاء
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  60. 25
    21 سبتمبر, 2016 , 13:11 م

    اليوسي

    اللهم اكفنا شر الاشرار وكيد الفجار وحسد الحساد اللهم عليك باعداء هذا الوطن اللهم من أراد الإفساد في هذه البلاد بأي طريقة كانت اللهم أهلكه ومن يقف معه٠
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  61. 24
    21 سبتمبر, 2016 , 13:10 م

    فارس الزهراني

    هناك من يبث سمومه في كل مكان كالأفعى
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  62. 23
    21 سبتمبر, 2016 , 13:09 م

    محب آل البيت

    داعش والرافضة كلهم يحبون الجنس لكن ممن الرافضة يعرف نسبة مئة في المئة كلهم ابناء متعة لا يعرفون ابائهم
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  63. 22
    21 سبتمبر, 2016 , 13:09 م
    عدد التعليقات:2548

    ابن الوطن

    *******************
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  64. 21
    21 سبتمبر, 2016 , 13:08 م

    فارس الزهراني

    عبدالله بن ملجم كان حافظا للقرأن الكريم ولكنه منافق بل ذهب البعض الى قولهم بأنه صحابي وهو من اشد المنافقين في زمن الرسول صل الله عليه وسلم فلا غرابه
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  65. 20
    21 سبتمبر, 2016 , 13:08 م

    محب آل البيت

    ت 7 الرحااال المتشددين من داعش والرافضة لا يفكرون الا في الجنس فداعش عندهم الإماء والرافضة عندهم زواج المتعة وداعش عندهم غير والرافضة لاغيره عندهم
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  66. 19
    21 سبتمبر, 2016 , 13:07 م

    ناصر

    ماعاد بقى غلى الاعلام الا يتهم كل الشعوب هههههههه .
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  67. 18
    21 سبتمبر, 2016 , 13:06 م

    فارس الزهراني

    الرخال وخنبوقه همهم الوحيد تشويه الاسلام والاساءه له فأقول اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وشتت امرهم يارب
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  68. 17
    21 سبتمبر, 2016 , 13:06 م

    مسعود

    الشرهه على المشجعين لهم على هده الاعمال اللا انسانيه من اي كوكب جائوا هؤلاء حثالة المجتمع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 16
    21 سبتمبر, 2016 , 13:04 م

    بقايا مشاعر

    الفكر الضال مخى مشاعر الامومه جعلها اله تعمل بالرموت خاليه من اي مشاعر وهل اقوى من مشاعر الامومه يال للعجب اي دينا هذا الذي يجعل الام تتخلى عن فطرتها.
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  70. 15
    21 سبتمبر, 2016 , 13:03 م

    ساكن البجيري

    *** الين يوم الدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 14
    21 سبتمبر, 2016 , 13:02 م

    اخو زنيفر

    اكيد جاهدت الين تعبت وكم من انواع الأسلحه مرت عليها ؟؟؟؟
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  72. 13
    21 سبتمبر, 2016 , 13:00 م

    اخو زنيفر

    ***ولا كيف ترضى ان ابنها يفجر انفسه
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  73. 12
    21 سبتمبر, 2016 , 13:00 م

    المعلم

    سوال مهم كيق عرفت تجهبز حزام ناسق وطريقة التركيب وايضا لابد ان حهزت قبل ذاك لاان الانسان لايتعلم من المرة الاولى وايضا كيف تضحى بابتها
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  74. 11
    21 سبتمبر, 2016 , 12:59 م

    اخو زنيفر

    ****كيف ترضى ان ابنها يفجر انفسه
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  75. 10
    21 سبتمبر, 2016 , 12:57 م

    Ksar911

    تم إغرائهن بما يسمئ جهاد *****
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  76. 9
    21 سبتمبر, 2016 , 12:57 م

    ابن البلد

    للأسف انا عملكي هذا اجرامي .... والرابح من هذا الرافضة واعداء الإسلام .
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  77. 8
    21 سبتمبر, 2016 , 12:55 م

    فارس الزهراني

    يالله سترك ورضاك والركيبي هذي أكيد من المتحررات كما يقولون بنو ليبرال وقد اخرجوها من بيتها حتى اصبحت تمثل خطرا على المجتمع
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  78. 7
    21 سبتمبر, 2016 , 12:54 م
    عدد التعليقات:5119

    الرحااال

    لايهمهم الا نكاح الجهاد.. لهذا تجد المتشدد لايغير على محارمه بل يشك فيهم..يظن ان عقول الغير مثل عقله كلها محمله بالجنس..فتجده يحارب هذا وتلك
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  79. 6
    21 سبتمبر, 2016 , 12:52 م

    المسافر

    مخالف
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  80. 5
    21 سبتمبر, 2016 , 12:52 م

    فارس الزهراني

    انتشرت الفتن والمنكرات والبدع والقتل والحروب وهذه فتن زمننا هذا .. اللهم خذنا وانت راض عنا واجعل اخر كلامنا في الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان محم
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  81. 4
    21 سبتمبر, 2016 , 12:49 م

    فارس الزهراني

    فتن اخر الزمن كما ذكرها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فاذا كثرة واصبح الحليم حاير فالزموا حلس بيوتكم او كما قال
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  82. 3
    21 سبتمبر, 2016 , 12:47 م

    ابو راشد

    ماشاالله على التربيه ياالركيبي جعلتس ما تقومين للابد ياالخاينه
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  83. 2
    21 سبتمبر, 2016 , 12:46 م

    فارس الزهراني

    مش معقول وبعدين وش عرفها تسوي متفجرات لا يكون عالمه فيزائيه يا صحيفتنا الموقره .. شي لا يدخل العقل مع احترامي
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  84. 1
    21 سبتمبر, 2016 , 12:45 م

    بوه وراو تسذا
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