إصابة مواطن بنجران نتيجة سقوط مقذوف عسكري من اليمن

صحيفة المرصد:أصيب مواطن في نجران اليوم الأربعاء نتيجة سقوط مقذوف عسكري من الأراضي اليمنية، وقد باشرت فرق الدفاع المدني بالمنطقة حادثة السقوط، وأشار حساب المديرية العامة للدفاع المدني بتويتر أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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تعليقات ( 4 )
علي مرشداللهم احفظ بلدنا ومقدساتنا وجندنا واسلامنا ووطنا الغالي من شر الاشرار
الدوشانوين التعليقات ماحد همه شي لو الخبر عن سوريا والا الاخون والاايران كان تلاقي الترند ةاصل حده .. بلدنا يقصف ولاحد همه غير بشان وايران