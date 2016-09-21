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إصابة مواطن بنجران نتيجة سقوط مقذوف عسكري من اليمن

21 سبتمبر, 2016 , 13:44 م
إصابة مواطن بنجران نتيجة سقوط مقذوف عسكري من اليمن
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صحيفة المرصد:أصيب مواطن في نجران اليوم الأربعاء نتيجة سقوط مقذوف عسكري من الأراضي اليمنية، وقد باشرت فرق الدفاع المدني بالمنطقة حادثة السقوط، وأشار حساب المديرية العامة للدفاع المدني بتويتر أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    21 سبتمبر, 2016 , 14:14 م

    علي مرشد

    اللهم احفظ بلدنا ومقدساتنا وجندنا واسلامنا ووطنا الغالي من شر الاشرار
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  2. 3
    21 سبتمبر, 2016 , 14:13 م

    مخالف
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  3. 2
    21 سبتمبر, 2016 , 14:08 م

    الله يحفظكم ياهل نجران من كل شر الوطن غالي ويستاهل الكثير وحسبنا الله على الظالمين .
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  4. 1
    21 سبتمبر, 2016 , 13:50 م

    الدوشان

    وين التعليقات ماحد همه شي لو الخبر عن سوريا والا الاخون والاايران كان تلاقي الترند ةاصل حده .. بلدنا يقصف ولاحد همه غير بشان وايران
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