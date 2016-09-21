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مصر: الدولار يواصل الارتفاع فى السوق السوداء..ومتعاملون: هناك نقص حاد في المعروض

21 سبتمبر, 2016 , 13:12 م
مصر: الدولار يواصل الارتفاع فى السوق السوداء..ومتعاملون: هناك نقص حاد في المعروض
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صحيفة المرصد: واصلت أسعار الدولار ارتفاعها أمام الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء، اليوم الأربعاء،على أسعار صرف نهاية تعاملات أمس، الثلاثاء.وسجل الدولار 13.25 جنيها للشراء، مقابل 13.40 جنيها للبيع، وفق متعاملين في السوق الموازية للعملة الصعبة.وأكد متعاملون أن هناك نقصا حادا في المعروض من الورقة الخضراء مع تزايد كبير فى الطلب على العملة من قبل المستوردين في السوق خاصة أن العطاء الدولارى الذى يطرحه البنك المركزى يخصص للأدوية والسلع الاستراتيجية فقط . وأضاف المتعاملون أن العملة الامريكية مرشحة للصعود خلال الفترة المقبلة خاصة مع ما يتردد عن قرب تعويم الجنيه المصرى وتأكيد الحكومة هذا الأمر .



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 16
    21 سبتمبر, 2016 , 14:21 م

    تعليق 4 ابو يوسف

    مرسيك إستلم مصر بإحتياط نقد 35 مليار دولار وعزله الشعب بعد عام من الحكم ولم يتبقى سوى 14 مليار دولار. أين ذهب بتلك المليارات هل تستطيع إفادتنا يا مرسي
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  2. 15
    21 سبتمبر, 2016 , 14:18 م

    انا صرفت بالأمس

    من السوق السوداء وافضل واعلى سعر وجدته 12.5 ولم اجد تلأسعار الواردة بالخبر فهي غير دقيقة وتكرر نفس الخبر مرتين اليوم وقبل اسبوع بنفس المحتوى
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  3. 14
    21 سبتمبر, 2016 , 14:16 م

    فارس الزهراني

    ت 9 كلامك صحيح والشواهد خير دليل
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  4. 13
    21 سبتمبر, 2016 , 14:13 م

    مواطن صالح

    تعويم العملة يعني فك ارتباط الجنيه بالدولار وتركه للعرض و الطلب
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  5. 12
    21 سبتمبر, 2016 , 14:10 م

    سعودي وافتخر

    كلما نظرت للدول من حولنا بالشرق الاوسط فقر وانهيار اقتصادي وتخلف يزداد حبي لوطني من عز الى عز ومن دول العشرين اقتصاديا اللهم ادمها نعمه اللهم لك الحمد
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  6. 11
    21 سبتمبر, 2016 , 14:05 م

    رور

    مصر تنهار انصح الشعب المصري يرجع مبارك
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  7. 10
    21 سبتمبر, 2016 , 13:57 م

    فارس الزهراني

    العسكر دمروا اقتصاد مصر رغم المليارات اللي جتهم الا انهم .........؟
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  8. 9
    21 سبتمبر, 2016 , 13:56 م

    سعودي وافتخر

    الصهيونيه ماقدرويفككون مصر بالمظاهرات او بالارهاب ورأو الشعب متماسك مسلمين ومسيحين لجأو للاقتصاد وكل هذةالموأمرات لجعل سينأ لهم والاسكندريه للمسيحيين
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  9. 8
    21 سبتمبر, 2016 , 13:55 م

    فارس الزهراني

    أفزعي لعمك ياخنبوقه فوضع اقتصادكم سيء والرئيس مزنوء في شوية فكه
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  10. 7
    21 سبتمبر, 2016 , 13:53 م

    فارس الزهراني

    الاقتصاد في اي دوله دماره من الفساد ومصر خير برهان .
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  11. 6
    21 سبتمبر, 2016 , 13:52 م

    فارس الزهراني

    يمكن بعد مقابلة ال cc للمرشح الجمهوري ترامب يفزع له بكم دولار لعل وعسى ولكن مستقبل مصر مع العسكر مظلم يا أهل مصر
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  12. 5
    21 سبتمبر, 2016 , 13:45 م

    سعودي وافتخر

    ايام مصر كان فيها الملك فاروق كان الجنيه المصري ١٣ريال اي يعدل ٣،٥ دولار سبحان الله الان الريال ٣،٥ جنيه والدولار ١٣،٢٥ جنيه النعمه زواله لمن لايشكر
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  13. 4
    21 سبتمبر, 2016 , 13:42 م

    أبو يوسف

    الله يرضى على مرسي ما طلب ولا ريال والبلد كانت ماشيه ... أما ال cc أخذ مال قارون ومع ذلك مو باين شي في البلد والشعب كل يوم يزداد فقر
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  14. 3
    21 سبتمبر, 2016 , 13:34 م

    صراحه @

    في حارتنا مصري امام وجامع جمعيات يدرس خصوصي وكل شي وله 25 سنه او يزيد لاكن لاجيت عندة تقول لم ياكل عشاء له ليلتين كله متذمر من الحال الي هو فيها
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  15. 2
    21 سبتمبر, 2016 , 13:32 م

    صراحه @

    اعطيناكم مالم تعطة الدول العضمى لاكم لاكن الفساد عندكم ك القربه المشقوقه من تحت المساعدات تاتي منا وهي تذهب مع ذاك الشق الصغير اسفل القربه عدولو وضعكم
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  16. 1
    21 سبتمبر, 2016 , 13:25 م

    احمد

    ماذا يعني تعويم الجنيه ياخبراء الاقتصاد!
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