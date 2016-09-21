مصر: الدولار يواصل الارتفاع فى السوق السوداء..ومتعاملون: هناك نقص حاد في المعروض

صحيفة المرصد: واصلت أسعار الدولار ارتفاعها أمام الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء، اليوم الأربعاء،على أسعار صرف نهاية تعاملات أمس، الثلاثاء.وسجل الدولار 13.25 جنيها للشراء، مقابل 13.40 جنيها للبيع، وفق متعاملين في السوق الموازية للعملة الصعبة.وأكد متعاملون أن هناك نقصا حادا في المعروض من الورقة الخضراء مع تزايد كبير فى الطلب على العملة من قبل المستوردين في السوق خاصة أن العطاء الدولارى الذى يطرحه البنك المركزى يخصص للأدوية والسلع الاستراتيجية فقط . وأضاف المتعاملون أن العملة الامريكية مرشحة للصعود خلال الفترة المقبلة خاصة مع ما يتردد عن قرب تعويم الجنيه المصرى وتأكيد الحكومة هذا الأمر .
آخر تعليق
الأخبار الدولية
146
9٬066
مند 13 ساعة
39
2٬630
مند 18 ساعة
المرصد الرياضي
بيريرا خلفاً لجوميز في تدريب الأهلي
21
9٬115
مند 12 ساعة
39
5٬538
مند 13 ساعة
48
3٬151
مند 17 ساعة
67
4٬673
مند 1 يوم
اخبار منوعة
كيف أتزوج حبيبي وزميلي المتزوج ؟..ساعدوني!
59
7٬445
مند 18 ساعة
344
38٬506
مند 22 ساعة
22
9٬584
مند 2 يومين
70
7٬522
مند 2 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو : مصري يضرب زوجته بأحد المطاعم فترد له الصاع صاعين بالضربة القاضية
71
19٬172
مند 17 ساعة
15
4٬772
مند 22 ساعة
6
2٬967
مند 1 يوم
اخبار فنية
بالصور : تعرف على الجنسية الحقيقة لهؤلاء الممثلين الخليجيين !
118
73٬644
مند 3 أيام
11
4٬428
مند 4 أيام
23
12٬361
مند 5 أيام
اخبار ثقافية
فهد و لولو اليحيى زوجان سعوديان جمعهما حب الصغر والفن – فيديو
96
14٬521
مند 19 ساعة
23
2٬256
مند 5 أيام
13
2٬132
مند 6 أيام
56
13٬702
مند أسبوع واحد
اخبار صحية
هل ينجح الطب في إعادة الحياة للمتوفين؟! – صور
44
4٬506
مند 16 ساعة
115
24٬473
مند 2 يومين
16
7٬566
مند 3 أيام
10
10٬596
مند 3 أيام
اخبار اقتصادية
11
3٬574
مند 11 ساعة
أخبار مناسبات
3
2٬548
مند أسبوع واحد
الاخيرة
بعد “الأصوات المزعجة”.. تعرف على الخلل الجديد في آيفون7
34
7٬583
مند 1 يوم
17
1٬725
مند 2 يومين
22
8٬157
مند 3 أيام
12
7٬515
مند 3 أيام
تعليقات ( 16 )
تعليق 4 ابو يوسفمرسيك إستلم مصر بإحتياط نقد 35 مليار دولار وعزله الشعب بعد عام من الحكم ولم يتبقى سوى 14 مليار دولار. أين ذهب بتلك المليارات هل تستطيع إفادتنا يا مرسي
انا صرفت بالأمسمن السوق السوداء وافضل واعلى سعر وجدته 12.5 ولم اجد تلأسعار الواردة بالخبر فهي غير دقيقة وتكرر نفس الخبر مرتين اليوم وقبل اسبوع بنفس المحتوى
فارس الزهرانيت 9 كلامك صحيح والشواهد خير دليل
مواطن صالحتعويم العملة يعني فك ارتباط الجنيه بالدولار وتركه للعرض و الطلب
سعودي وافتخركلما نظرت للدول من حولنا بالشرق الاوسط فقر وانهيار اقتصادي وتخلف يزداد حبي لوطني من عز الى عز ومن دول العشرين اقتصاديا اللهم ادمها نعمه اللهم لك الحمد
رورمصر تنهار انصح الشعب المصري يرجع مبارك
فارس الزهرانيالعسكر دمروا اقتصاد مصر رغم المليارات اللي جتهم الا انهم .........؟
سعودي وافتخرالصهيونيه ماقدرويفككون مصر بالمظاهرات او بالارهاب ورأو الشعب متماسك مسلمين ومسيحين لجأو للاقتصاد وكل هذةالموأمرات لجعل سينأ لهم والاسكندريه للمسيحيين
فارس الزهرانيأفزعي لعمك ياخنبوقه فوضع اقتصادكم سيء والرئيس مزنوء في شوية فكه
فارس الزهرانيالاقتصاد في اي دوله دماره من الفساد ومصر خير برهان .
فارس الزهرانييمكن بعد مقابلة ال cc للمرشح الجمهوري ترامب يفزع له بكم دولار لعل وعسى ولكن مستقبل مصر مع العسكر مظلم يا أهل مصر
سعودي وافتخرايام مصر كان فيها الملك فاروق كان الجنيه المصري ١٣ريال اي يعدل ٣،٥ دولار سبحان الله الان الريال ٣،٥ جنيه والدولار ١٣،٢٥ جنيه النعمه زواله لمن لايشكر
أبو يوسفالله يرضى على مرسي ما طلب ولا ريال والبلد كانت ماشيه ... أما ال cc أخذ مال قارون ومع ذلك مو باين شي في البلد والشعب كل يوم يزداد فقر
صراحه @في حارتنا مصري امام وجامع جمعيات يدرس خصوصي وكل شي وله 25 سنه او يزيد لاكن لاجيت عندة تقول لم ياكل عشاء له ليلتين كله متذمر من الحال الي هو فيها
صراحه @اعطيناكم مالم تعطة الدول العضمى لاكم لاكن الفساد عندكم ك القربه المشقوقه من تحت المساعدات تاتي منا وهي تذهب مع ذاك الشق الصغير اسفل القربه عدولو وضعكم
احمدماذا يعني تعويم الجنيه ياخبراء الاقتصاد!