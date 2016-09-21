مصر: الدولار يواصل الارتفاع فى السوق السوداء..ومتعاملون: هناك نقص حاد في المعروض

صحيفة المرصد: واصلت أسعار الدولار ارتفاعها أمام الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء، اليوم الأربعاء،على أسعار صرف نهاية تعاملات أمس، الثلاثاء.وسجل الدولار 13.25 جنيها للشراء، مقابل 13.40 جنيها للبيع، وفق متعاملين في السوق الموازية للعملة الصعبة.وأكد متعاملون أن هناك نقصا حادا في المعروض من الورقة الخضراء مع تزايد كبير فى الطلب على العملة من قبل المستوردين في السوق خاصة أن العطاء الدولارى الذى يطرحه البنك المركزى يخصص للأدوية والسلع الاستراتيجية فقط . وأضاف المتعاملون أن العملة الامريكية مرشحة للصعود خلال الفترة المقبلة خاصة مع ما يتردد عن قرب تعويم الجنيه المصرى وتأكيد الحكومة هذا الأمر .