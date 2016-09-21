كشف تفاصيل السطو على حسابات بنكية لمواطنين عبر صرافات آلية بـ “نيويورك وأمريكا الجنوبية” !

صحيفة المرصد: كشفت حادثة تعرض مواطن بتبوك يدعى عادل العنزي لعملية سطو على حسابه البنكي عبر سحب مبالغ مالية منه عبر صراف آلي خارج المملكة، عن حادثة أخرى تعرض لها مواطن آخر يدعى أحمد الحربي، وذلك قبل 3 أسابيع.

وكان المواطن عادل العنزي قد علم بالسرقة بعد أن وصلته رسالة نصية على جواله الشخصي، تفيد بسحب مبلغ 2588 ريال من حسابه ثم تلتها عملية سحب أخرى لمبلغ 804 ريالات عبر صراف آلي في نيويورك، وفقا لـ “سبق”.

العنزي قال إنه تقدم بشكاوى رسمية لإدارة البنك المحلي في تبوك بعد أن طلب إيقاف حسابه، علاوة على إرفاقه جواز سفره للبنك لإثبات عدم مغادرته للبلاد خلال الفترة التي تم سحب النقود فيها.

وتعتبر تلك ليست المرة الأولى التي يتعرض أحد عملاء نفس البنك لعملية سطو فرنسا.

أما المواطن أحمد الحربي فقد كشف أنه تعرض للسطو عبر 6 عمليات متتالية في وقت متأخر من الليل، مبينا أن السطو تم من دولة البيرو بأمريكا الجنوبية بمجموع 4854 ريالاً.

وأشار الحربي إلى أنه تقدم بإثبات عدم مغادرته السعودية عن طريق جواز سفره بناء على طلب البنك، ولا تزال تفاصيل العملية غامضة.

وأبدى “الحربي” انزعاجه من عدم جدية البنوك في التعامل مع هذه الحالات المتكررة؛ فضلاً عن تأخر البنك الذي يتعامل معه بتأمين المبلغ في حسابه؛ برغم تأكدهم من عدم علاقته بعملية السحب، وعدم مغادرته السعودية في تاريخ السحب والمثبتة في جواز السفر.