دبي تطلق اسم “الملك سلمان” على أحد شوارعها الهامة-صور

صحيفة المرصد:وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتغيير مسمى أحد الشوارع الهامة في دبي من اسم “الصفوح” إلى شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ووفقاً لصحيفة”الرياض”قال نائب رئيس الإمارات في تغريدات عبر حسابه على تويتر “الملك سلمان رجل دولة، وصاحب موقف، وصانع قرار في المنطقة.. أجمع شعبه على محبته، وأجمع المسلمين على صدق نيته في خدمة دينه”.
وهنأ الشيخ محمد المملكة باليوم الوطني الـ86، داعيا المولى أن يحفظ الملك سلمان ويوفقه لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم عز المملكة. وأضاف أن دولة الإمارات والمملكة اليوم هم إخوة متعاضدين، وأشقاء متحالفين يدافعون عن أوطانهم وعن أرض الحرمين، مختتماً تغريداته بـ “نسأل الله أن يديم جمعهم وعزهم ومجدهم” .
تعليقات ( 7 )
امصريوالله كفووالف كفوباخوانا وعزوتنا الشيوخ محمدبن راشد ومحمد بن زايدوكل امراء الامارات من شيوخ وشعب وماهب غريبة عليهم فزعتهم للمملكة والخليج العربي والمس
ااببووححممووددنعم , هناك اختلاف في بعض وجهات النظر بين البلدين .. لكن , هناك رجال تسمو على اختلافاتها .. لينعم البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين .. برغد العيش !
جنوبية..🌻🌻يستحق الملك سلمان يكون شارع باسمه أن شاء الله أن جاني ولد بااسميه سلمان وعسى خالتي فاطمة ماتزعل وتقول اقلدها
متى نطلق إسم الشيخ زايد على أحد شوارعنا المهمةالأشقاء في الإمارات يستحقون هذا التقدير للدور الكبير الذي قام به الشيخ زايد رحمه الله وردا للجميل الذي يقومون به وقاموا به سابقا. اتمنى تحقيق ذلك عاجل
D.M.Hكفو يالامارات ويابوراشد والملك سلمان يستاهل ولاهي غريبه من الامارات وشعبها والله يديم المحبه
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ابن الوطنكفو و النعم فيكم يا دبي دار الحي