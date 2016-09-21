دبي تطلق اسم “الملك سلمان” على أحد شوارعها الهامة-صور

صحيفة المرصد:وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتغيير مسمى أحد الشوارع الهامة في دبي من اسم “الصفوح” إلى شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ووفقاً لصحيفة”الرياض”قال نائب رئيس الإمارات في تغريدات عبر حسابه على تويتر “الملك سلمان رجل دولة، وصاحب موقف، وصانع قرار في المنطقة.. أجمع شعبه على محبته، وأجمع المسلمين على صدق نيته في خدمة دينه”.

وهنأ الشيخ محمد المملكة باليوم الوطني الـ86، داعيا المولى أن يحفظ الملك سلمان ويوفقه لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم عز المملكة. وأضاف أن دولة الإمارات والمملكة اليوم هم إخوة متعاضدين، وأشقاء متحالفين يدافعون عن أوطانهم وعن أرض الحرمين، مختتماً تغريداته بـ “نسأل الله أن يديم جمعهم وعزهم ومجدهم” .