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كشف تفاصيل العمليات الإرهابية التي شهدتها المملكة منذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979 – صور

21 سبتمبر, 2016 , 14:40 م
كشف تفاصيل العمليات الإرهابية التي شهدتها المملكة منذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979 – صور
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صحيفة المرصد: نشرت وكالة الأنباء السعودية تقريراً عن بداية العمليات الإرهابية في المملكة منذ 37 عاما، أي منذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979 حتى اليوم، وما نتج عن هذه الأحداث الإرهابية من قتلى وشهداء.

وخلّفت تلك العمليات ما يزيد عن 208 قتيل وإصابة 1127 شخصاً، إلا أن وسائل الإعلام العلمية لا ترى العمليات الإرهابية إلى إذا كانت خارج المملكة، وتتهم وسائل الإعلام تلك، المملكة بأن لها دوراً في صناعة ورعاية الإرهاب.

وأشار التقرير إلى أن حادثة محاولة اغتيال تنظيم القاعدة لولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية قبل عدة سنوات، يرد على اتهامات المملكة برعاية الإرهاب وأن قيادات الدولة وشعبها مستهدفين من قبل الجماعات الإرهابية.

وقال التقرير إن أول الحوادث الإرهابية في المملكة هي “حادثة جهيمان”، عندما اقتحم مسلحون الحرم المكي في نوفمبر عام 1979م، وخلّفت تلك الحادثة 28 قتيلاً و17 مصاباً.

أضاف التقرير أن أكبر عدد من الضحايا تلت حادثة جهيمان كان في حوادث “انفجار الخبر” في يونيو 1996م ونتج عنه مصرع 19 أمريكياً وجرح 386 آخرين، ثم انفجارات بمجمعات سكنية في الرياض في مايو 2003م وخلّف 20 قتيلا و194 مصابا.

ثم في نوفمبر من نفس العام 2003 حدث انفجار مجمع المحيا السكني وتسبب في مقتل 12 شخصاً، وفي مايو 2015 نتج عن تفجير مسجد القديح مقتل 22 شخصاً وإصابة 102 آخرين، وسقط 12 قتيلا و7 مصابين آخرين في تفجير مسجد قوات الطوارئ بعسير في أغسطس 2015 ونتج عنه مقتل.

وكان آخر العمليات الإرهابية التي حدثت في المملكة، تلك التي تمت في 18 أغسطس من عام 2016، بمدينة القطيف، ونتج عنها مقتل شخص واحد.

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تعليقات ( 38 )

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  1. 38
    21 سبتمبر, 2016 , 17:02 م

    العتبان ونعم
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  2. 37
    21 سبتمبر, 2016 , 16:46 م

    مزارع من أرض الطيبين

    الوطن بحفظ الله ورعايتة وبسواعد رجاله الوفياء لاكلاب إيران اوكلاب داعش سوف يهزون شبر من ارضه الغاليه ولعنة على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن
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  3. 36
    21 سبتمبر, 2016 , 16:43 م

    جبال سدير

    مخالف للنشر
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  4. 35
    21 سبتمبر, 2016 , 16:37 م

    جبال سدير

    صدق الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنة عندما قال تمنيت ان بيننا وبين بلاد فارس جبل من نار هم مثيري الفتن وهم عملاء الغزاة ومطاياهم في بلادالمسلمين
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  5. 34
    21 سبتمبر, 2016 , 16:30 م

    منهو منه جهيمان
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  6. 33
    21 سبتمبر, 2016 , 16:30 م

    جبال سدير

    وقام الحرس الوطني بتاديبهم حتى عرفو ان الله حق ول ولم تقم لهم قائمة بعدها ولكنهم خرجو من جحورهم بعد احتلال العراق تلعب بهم ايران كلعبة الشطرنج
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  7. 32
    21 سبتمبر, 2016 , 16:24 م

    جبال سدير

    عملية جهيمان اذكرها جيدا واذكر ان عملاء ايران في ***ارادو استغلال الوضع وقامو بعمليات غوغائية مستخدمين قنابل المولتوف بقوارير البيبسي | يتبع
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  8. 31
    21 سبتمبر, 2016 , 15:55 م

    سبحان الله

    إيران فقط هي التي تقتل وتحرض وترهب وتفتن؟ أم تؤأمها خوارج العصر اﻹخونج بنفس المواصفات واﻷعمال؟ فﻻ تركزوا علي واحد منهما بل ركزوا عليهما نعرف اﻹرهاب حق
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  9. 30
    21 سبتمبر, 2016 , 15:44 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بمهرفتن زرقاء وصفراء ومنها 77 و سبحان الله وهو نفس كلمان مما يدل على كرهه وحقده على الدين الاسلامي والعلماء والمشايخ
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  10. 29
    21 سبتمبر, 2016 , 15:44 م

    وكالة الانباء لم تذكرسفارتنابطهران والعبث بهاوبمستنداتها بحج عام 1407هجري وقتل قنصلها مساعد الغامدي بواسطة الحرس الثوري الإيراني المدجج شروغوغاءيه
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  11. 28
    21 سبتمبر, 2016 , 15:43 م

    ايران ايران ايران وبعدين

    لنكون جادين وصادقين نحن نعرف هذي الأخبار عن ايران ،، يا ناس وجهو قناة بعدت لغات للخارج ولداخل الايراني ، وفكونا ، ياناس اقسم بالله جبتو لنا العضال .
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  12. 27
    21 سبتمبر, 2016 , 15:34 م

    العنوان يقول العمليات الإرهابيه من اندلاع الثوره الايرانيه شوفو وشسوت ايران بحج عام1407هجري الاعتداء على سفارتنا بايران والعبث بهاوقتلو مساعدالغامدي
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  13. 26
    21 سبتمبر, 2016 , 15:28 م

    ((14نعم صحيح اكتب بالنت /مقتل القنصل السعودي بطهران - وجه العداءالرافضي الحقيقي لاهل السنه ))) تأتيك التفاصيل ومنهاالاعتداء على سفارتنا ومقتل الغامدي
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  14. 25
    21 سبتمبر, 2016 , 15:25 م

    يمني

    كل هذي الجرائم قام بها ****
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  15. 24
    21 سبتمبر, 2016 , 15:21 م

    الخلاصة

    قتل الابرياء جريمه نكراء ومدانه لكن ليه مايسلط الضوء على الانظمه المتعامله مع الاجنبي في استهداف الشعوب ومواطنيها والامثله كثير وارهاب اليهود
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  16. 23
    21 سبتمبر, 2016 , 15:21 م

    77

    الفكر الاخوانى السروري وجد له مرعى ليكبر و ينمو فى بعض المناطق لكون المناخ هناك جاهز لتقبل افكاره المنحرفه
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  17. 22
    21 سبتمبر, 2016 , 15:18 م

    سبحان الله

    اﻹرهاب وجهان ومرشدان اﻷول رافضي خميني والثاني خارجي إخونجي وأسسهما التنظيم الماسوني فﻻ نشير ﻷحدهما فقط باﻹرهاب كما يفعل أتباع اﻹخونج بل كﻻهما إرهابيان
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  18. 21
    21 سبتمبر, 2016 , 15:17 م

    ابوعبدالرحمن

    اللهم من أرادبسو اوعمل فيه شهر على بلادنا ومقدساتنا ارد كيده في نحره وجعل تبيره في تدمير اللهم أمنا في أوطاننا الله لك الحمد على نعمه الأمن والامان
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  19. 20
    21 سبتمبر, 2016 , 15:17 م

    سعودي وافتخر

    منذو ان خطط الغرب وجلب المقبور خميني ٧٩ وهم يحاولون بالمملكه للوصول للحرمين ولكن هيهات ماهم الا فطر سام ينبت بين النخيل الشامخات وبدعسةنعال تشيل الفطر
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  20. 19
    21 سبتمبر, 2016 , 15:17 م

    سبحان الله

    اﻹرهاب وجهان ومرشدان اﻷول رافضي خميني والثاني خارجي إخونجي وأسسهما التنظيم الماسوني فﻻ نشير ﻷحدهما فقط باﻹرهاب كما يفعل أتباع اﻹخونج بل كﻻهما إرهابيان
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  21. 18
    21 سبتمبر, 2016 , 15:16 م

    عبدالعزيز//

    حفظ الله بلادنا اللهم سلط على كل من يريد بهذه البلاد السوء اسوا وابشع صور العذاب يالله يالله اللهم فرحنا بما يزلزل ايران ومعمميها
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  22. 17
    21 سبتمبر, 2016 , 15:14 م

    ابوعبدالرحمن

    اللهم من أرادبسو اوعمل فيه شهر على بلادنا ومقدساتنا ارد كيده في نحره وجعل تبيره في تدمير اللهم أمنا في أوطاننا الله لك الحمد على نعمه الأمن والامان
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  23. 16
    21 سبتمبر, 2016 , 15:13 م

    77

    صحيح ناقص نسيتو عمليه الدالوه و مسجد الدمام و سيهات و الرضا و الحرم المدنى و جده و مسجد الطوارى و احتجاجات الحاير و محاوله اغتيال وزير الداخليه و الكث
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  24. 15
    21 سبتمبر, 2016 , 15:11 م

    خوارج العصر ذرية قطب وسرور

    كأن جيهمان يشبه بن لادن والبغدادي
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  25. 14
    21 سبتمبر, 2016 , 15:08 م

    للأسف التقريرناقص للاءمانه والله نسيتو مقتل مساعد الغامدي قائدحرس بالسفاره السعوديه بإيران آباءن الهجوم على سفارتنا اكتبوالأحداث متسلسلة وعلاقة ايران
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  26. 13
    21 سبتمبر, 2016 , 15:06 م

    والله نسيتو مقتل مساعد الغامدي قائدحرس بالسفاره السعوديه بإيران آباءن الهجوم على سفارتنا اكتبوالأحداث متسلسلة وعلاقة ايران
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  27. 12
    21 سبتمبر, 2016 , 15:06 م

    77

    جيهمان و القاعده و داعش كلهم من نتاج فكر قطب و حسن البنا و الاخوان
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  28. 11
    21 سبتمبر, 2016 , 15:05 م

    ياجماعه ايران دولة تمارس الارهاب منذو40 سنه يجب اسقاطها بتحالف دولي

    ارهاب ايران وصل الغرب والشرق وقتل ملايين الناس وحان الوقت اخذ حق الشهداء بالارهاب من عنق خامئني المجرم وتنفيذ حكم القضاء فيه بالقتل
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  29. 10
    21 سبتمبر, 2016 , 15:05 م

    سبحان الله

    اﻹرهاب خرج منذ تأسيس الحزب اﻹخواني قبل 80 سنه علي يد اﻹستعمار الماسوني وتسمية رئيسه بالمرشد ثم إلحاق توأمه الرافضي الخميني وتسميته بالمرشد وضمهما معا
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  30. 9
    21 سبتمبر, 2016 , 15:05 م

    جنوبية..🌻🌻

    نفسي اعرف قصة جهيمان من كثر ماسمع عنه وايش عمل بالضبط مادرسنا تاريخه في المناهج أو اسم كتاب لقصته
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  31. 8
    21 سبتمبر, 2016 , 15:03 م

    ياجماعه ايران دولة تمارس الارهاب منذو40 سنه يجب اسقاطها بتحالف دولي

    الان حملات دولية تطالب بسقاط النظام الارهابي بايران حتى لو بالقوة العسكرية لايمكن ترك ملايين البشر تموت بالارهاب بسبب خامئني وجماعته الارهابيه
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  32. 7
    21 سبتمبر, 2016 , 15:01 م

    سبحان الله

    ﻻحظوا كل اﻹرهابيين في الداخل بدءا من جهيمان حتي آخر واحد قبل أيام من تنظيم اﻹخوانج اﻹرهابي ومتزامن من فتنة خروج الدجال خميني الرافضي فالتعاون واضح بين
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  33. 6
    21 سبتمبر, 2016 , 15:00 م

    ياجماعه ايران دولة تمارس الارهاب منذو40 سنه يجب اسقاطها بتحالف دولي

    خامئني السفاح القاتل المجرم شيخ الارهاب ومؤسس الارهاب لماذا يترك بدون عقاب يجب ضرب طهران بالنووي الامريكي والاسرائيلي ايران تهدد امن وستقرار العالم
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  34. 5
    21 سبتمبر, 2016 , 14:59 م

    سبحان الله

    تقرير ممتاز يدل أن تنظيم اﻹخوان اﻹرهابي الخارجي مدعومين من أيام الخميني وإستضافته للقاعدة وكل أحزاب اﻹخوان فالروافض واﻹخونج وجهان لﻹرهاب الداخلي والخا
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  35. 4
    21 سبتمبر, 2016 , 14:58 م

    جويلان

    العنوان سيّء مفروض واجهتها وليس شاهدتها،،،
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  36. 3
    21 سبتمبر, 2016 , 14:55 م

    ابو احمد

    اللهم يحفظ مليكنا ووطنا وشعبنا باسمك العظيم الاعظم اللهم عليك باعداء الاسلام والمسلمين اللهم احصيهم عدد واقتلهم بددا ولاتغادر من هم احدا اللهم امين
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  37. 2
    21 سبتمبر, 2016 , 14:55 م

    عرفتم ياخوان من اين خرج الاهاب ومن مؤسس الارهاب ابثوره الايرانيه بقيادة القرد خامئني

    شعوب العالم تطالب بسقاط خامئني ومحاكمته على جرائم الارهاب وقتل ملايين البشر
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  38. 1
    21 سبتمبر, 2016 , 14:52 م

    نعم تقرير موفق ودقيق الارهاب خرج مع خامئني وثورته الارهابيه

    يجب قتل خامئني وراحه الناس من شر الارهاب
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