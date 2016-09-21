كشف تفاصيل العمليات الإرهابية التي شهدتها المملكة منذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979 – صور

صحيفة المرصد: نشرت وكالة الأنباء السعودية تقريراً عن بداية العمليات الإرهابية في المملكة منذ 37 عاما، أي منذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979 حتى اليوم، وما نتج عن هذه الأحداث الإرهابية من قتلى وشهداء.
وخلّفت تلك العمليات ما يزيد عن 208 قتيل وإصابة 1127 شخصاً، إلا أن وسائل الإعلام العلمية لا ترى العمليات الإرهابية إلى إذا كانت خارج المملكة، وتتهم وسائل الإعلام تلك، المملكة بأن لها دوراً في صناعة ورعاية الإرهاب.
وأشار التقرير إلى أن حادثة محاولة اغتيال تنظيم القاعدة لولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية قبل عدة سنوات، يرد على اتهامات المملكة برعاية الإرهاب وأن قيادات الدولة وشعبها مستهدفين من قبل الجماعات الإرهابية.
وقال التقرير إن أول الحوادث الإرهابية في المملكة هي “حادثة جهيمان”، عندما اقتحم مسلحون الحرم المكي في نوفمبر عام 1979م، وخلّفت تلك الحادثة 28 قتيلاً و17 مصاباً.
أضاف التقرير أن أكبر عدد من الضحايا تلت حادثة جهيمان كان في حوادث “انفجار الخبر” في يونيو 1996م ونتج عنه مصرع 19 أمريكياً وجرح 386 آخرين، ثم انفجارات بمجمعات سكنية في الرياض في مايو 2003م وخلّف 20 قتيلا و194 مصابا.
ثم في نوفمبر من نفس العام 2003 حدث انفجار مجمع المحيا السكني وتسبب في مقتل 12 شخصاً، وفي مايو 2015 نتج عن تفجير مسجد القديح مقتل 22 شخصاً وإصابة 102 آخرين، وسقط 12 قتيلا و7 مصابين آخرين في تفجير مسجد قوات الطوارئ بعسير في أغسطس 2015 ونتج عنه مقتل.
وكان آخر العمليات الإرهابية التي حدثت في المملكة، تلك التي تمت في 18 أغسطس من عام 2016، بمدينة القطيف، ونتج عنها مقتل شخص واحد.
تعليقات ( 38 )
مزارع من أرض الطيبينالوطن بحفظ الله ورعايتة وبسواعد رجاله الوفياء لاكلاب إيران اوكلاب داعش سوف يهزون شبر من ارضه الغاليه ولعنة على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن
جبال سديرمخالف للنشر
جبال سديرصدق الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنة عندما قال تمنيت ان بيننا وبين بلاد فارس جبل من نار هم مثيري الفتن وهم عملاء الغزاة ومطاياهم في بلادالمسلمين
جبال سديروقام الحرس الوطني بتاديبهم حتى عرفو ان الله حق ول ولم تقم لهم قائمة بعدها ولكنهم خرجو من جحورهم بعد احتلال العراق تلعب بهم ايران كلعبة الشطرنج
جبال سديرعملية جهيمان اذكرها جيدا واذكر ان عملاء ايران في ***ارادو استغلال الوضع وقامو بعمليات غوغائية مستخدمين قنابل المولتوف بقوارير البيبسي | يتبع
سبحان اللهإيران فقط هي التي تقتل وتحرض وترهب وتفتن؟ أم تؤأمها خوارج العصر اﻹخونج بنفس المواصفات واﻷعمال؟ فﻻ تركزوا علي واحد منهما بل ركزوا عليهما نعرف اﻹرهاب حق
خالدقلم البهتان والكذب داخل بمهرفتن زرقاء وصفراء ومنها 77 و سبحان الله وهو نفس كلمان مما يدل على كرهه وحقده على الدين الاسلامي والعلماء والمشايخ
ايران ايران ايران وبعدينلنكون جادين وصادقين نحن نعرف هذي الأخبار عن ايران ،، يا ناس وجهو قناة بعدت لغات للخارج ولداخل الايراني ، وفكونا ، ياناس اقسم بالله جبتو لنا العضال .
يمنيكل هذي الجرائم قام بها ****
الخلاصةقتل الابرياء جريمه نكراء ومدانه لكن ليه مايسلط الضوء على الانظمه المتعامله مع الاجنبي في استهداف الشعوب ومواطنيها والامثله كثير وارهاب اليهود
77الفكر الاخوانى السروري وجد له مرعى ليكبر و ينمو فى بعض المناطق لكون المناخ هناك جاهز لتقبل افكاره المنحرفه
سبحان اللهاﻹرهاب وجهان ومرشدان اﻷول رافضي خميني والثاني خارجي إخونجي وأسسهما التنظيم الماسوني فﻻ نشير ﻷحدهما فقط باﻹرهاب كما يفعل أتباع اﻹخونج بل كﻻهما إرهابيان
ابوعبدالرحمناللهم من أرادبسو اوعمل فيه شهر على بلادنا ومقدساتنا ارد كيده في نحره وجعل تبيره في تدمير اللهم أمنا في أوطاننا الله لك الحمد على نعمه الأمن والامان
سعودي وافتخرمنذو ان خطط الغرب وجلب المقبور خميني ٧٩ وهم يحاولون بالمملكه للوصول للحرمين ولكن هيهات ماهم الا فطر سام ينبت بين النخيل الشامخات وبدعسةنعال تشيل الفطر
سبحان اللهاﻹرهاب وجهان ومرشدان اﻷول رافضي خميني والثاني خارجي إخونجي وأسسهما التنظيم الماسوني فﻻ نشير ﻷحدهما فقط باﻹرهاب كما يفعل أتباع اﻹخونج بل كﻻهما إرهابيان
عبدالعزيز//حفظ الله بلادنا اللهم سلط على كل من يريد بهذه البلاد السوء اسوا وابشع صور العذاب يالله يالله اللهم فرحنا بما يزلزل ايران ومعمميها
ابوعبدالرحمناللهم من أرادبسو اوعمل فيه شهر على بلادنا ومقدساتنا ارد كيده في نحره وجعل تبيره في تدمير اللهم أمنا في أوطاننا الله لك الحمد على نعمه الأمن والامان
77صحيح ناقص نسيتو عمليه الدالوه و مسجد الدمام و سيهات و الرضا و الحرم المدنى و جده و مسجد الطوارى و احتجاجات الحاير و محاوله اغتيال وزير الداخليه و الكث
خوارج العصر ذرية قطب وسروركأن جيهمان يشبه بن لادن والبغدادي
77جيهمان و القاعده و داعش كلهم من نتاج فكر قطب و حسن البنا و الاخوان
ياجماعه ايران دولة تمارس الارهاب منذو40 سنه يجب اسقاطها بتحالف دوليارهاب ايران وصل الغرب والشرق وقتل ملايين الناس وحان الوقت اخذ حق الشهداء بالارهاب من عنق خامئني المجرم وتنفيذ حكم القضاء فيه بالقتل
سبحان اللهاﻹرهاب خرج منذ تأسيس الحزب اﻹخواني قبل 80 سنه علي يد اﻹستعمار الماسوني وتسمية رئيسه بالمرشد ثم إلحاق توأمه الرافضي الخميني وتسميته بالمرشد وضمهما معا
جنوبية..🌻🌻نفسي اعرف قصة جهيمان من كثر ماسمع عنه وايش عمل بالضبط مادرسنا تاريخه في المناهج أو اسم كتاب لقصته
ياجماعه ايران دولة تمارس الارهاب منذو40 سنه يجب اسقاطها بتحالف دوليالان حملات دولية تطالب بسقاط النظام الارهابي بايران حتى لو بالقوة العسكرية لايمكن ترك ملايين البشر تموت بالارهاب بسبب خامئني وجماعته الارهابيه
سبحان اللهﻻحظوا كل اﻹرهابيين في الداخل بدءا من جهيمان حتي آخر واحد قبل أيام من تنظيم اﻹخوانج اﻹرهابي ومتزامن من فتنة خروج الدجال خميني الرافضي فالتعاون واضح بين
ياجماعه ايران دولة تمارس الارهاب منذو40 سنه يجب اسقاطها بتحالف دوليخامئني السفاح القاتل المجرم شيخ الارهاب ومؤسس الارهاب لماذا يترك بدون عقاب يجب ضرب طهران بالنووي الامريكي والاسرائيلي ايران تهدد امن وستقرار العالم
سبحان اللهتقرير ممتاز يدل أن تنظيم اﻹخوان اﻹرهابي الخارجي مدعومين من أيام الخميني وإستضافته للقاعدة وكل أحزاب اﻹخوان فالروافض واﻹخونج وجهان لﻹرهاب الداخلي والخا
جويلانالعنوان سيّء مفروض واجهتها وليس شاهدتها،،،
ابو احمداللهم يحفظ مليكنا ووطنا وشعبنا باسمك العظيم الاعظم اللهم عليك باعداء الاسلام والمسلمين اللهم احصيهم عدد واقتلهم بددا ولاتغادر من هم احدا اللهم امين
عرفتم ياخوان من اين خرج الاهاب ومن مؤسس الارهاب ابثوره الايرانيه بقيادة القرد خامئنيشعوب العالم تطالب بسقاط خامئني ومحاكمته على جرائم الارهاب وقتل ملايين البشر
نعم تقرير موفق ودقيق الارهاب خرج مع خامئني وثورته الارهابيهيجب قتل خامئني وراحه الناس من شر الارهاب