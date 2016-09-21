كشف تفاصيل العمليات الإرهابية التي شهدتها المملكة منذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979 – صور

صحيفة المرصد: نشرت وكالة الأنباء السعودية تقريراً عن بداية العمليات الإرهابية في المملكة منذ 37 عاما، أي منذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979 حتى اليوم، وما نتج عن هذه الأحداث الإرهابية من قتلى وشهداء.

وخلّفت تلك العمليات ما يزيد عن 208 قتيل وإصابة 1127 شخصاً، إلا أن وسائل الإعلام العلمية لا ترى العمليات الإرهابية إلى إذا كانت خارج المملكة، وتتهم وسائل الإعلام تلك، المملكة بأن لها دوراً في صناعة ورعاية الإرهاب.

وأشار التقرير إلى أن حادثة محاولة اغتيال تنظيم القاعدة لولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية قبل عدة سنوات، يرد على اتهامات المملكة برعاية الإرهاب وأن قيادات الدولة وشعبها مستهدفين من قبل الجماعات الإرهابية.

وقال التقرير إن أول الحوادث الإرهابية في المملكة هي “حادثة جهيمان”، عندما اقتحم مسلحون الحرم المكي في نوفمبر عام 1979م، وخلّفت تلك الحادثة 28 قتيلاً و17 مصاباً.

أضاف التقرير أن أكبر عدد من الضحايا تلت حادثة جهيمان كان في حوادث “انفجار الخبر” في يونيو 1996م ونتج عنه مصرع 19 أمريكياً وجرح 386 آخرين، ثم انفجارات بمجمعات سكنية في الرياض في مايو 2003م وخلّف 20 قتيلا و194 مصابا.

ثم في نوفمبر من نفس العام 2003 حدث انفجار مجمع المحيا السكني وتسبب في مقتل 12 شخصاً، وفي مايو 2015 نتج عن تفجير مسجد القديح مقتل 22 شخصاً وإصابة 102 آخرين، وسقط 12 قتيلا و7 مصابين آخرين في تفجير مسجد قوات الطوارئ بعسير في أغسطس 2015 ونتج عنه مقتل.

وكان آخر العمليات الإرهابية التي حدثت في المملكة، تلك التي تمت في 18 أغسطس من عام 2016، بمدينة القطيف، ونتج عنها مقتل شخص واحد.