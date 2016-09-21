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الأجهزة الأمنية السعودية تضبط 48 طناً من المتفجرات بحوزة إرهابيين في المملكة

21 سبتمبر, 2016 , 14:54 م
الأجهزة الأمنية السعودية تضبط 48 طناً من المتفجرات بحوزة إرهابيين في المملكة
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صحيفة المرصد: أشارت الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية إلى ضبط 48 طنا من المتفجرات طيلة 21 عاما من الحرب على الإرهاب، كما أوضحت هذه الأرقام أن عدد الأسلحة المضبوطة مع الخلايا الإرهابية التي تم ضبطها يبلغ 4529 قطعة سلاح.

ومن تلك الأسلحة 54% في الرياض وحدها، من بينها 3 صواريخ من نوع “سام7” المضاد للطائرات، والذي يبلغ مداه 3700 متر، بارتفاع يصل إلى 1500 متر، وبسرعة 430 مترا بالثانية، وفقا لموقع “مكة”.

وعثرت الأجهزة الأمنية السعودية خلال معركتها ضد الإرهاب في الداخل، على 23 نوعا من المواد الكيميائية التي تدخل في عمليات تصنيع المواد المتفجرة.

ومن ضمن المضبوطات التي ضبطتها الأجهزة المختصة في المعركة ضد إرهاب حزب الله الحجاز والقاعدة وداعش، حوالي 450 قنبلة يدوية روسية الصنع، و374 قذيفة RBG.

وبلغ عدد العمليات التي ضربت السعودية طيلة الـ 20 عاما الماضية 9 عمليات، فيما تم تنفيذ 8 عمليات أخرى بواسطة الأحزمة الناسفة.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    21 سبتمبر, 2016 , 17:02 م

    بوزهراء القطيفي

    الرافضه الشيعة الإمامية الأثني عشريه هم الخطر القادم وهم خونه لدينهم وعروبتهم وسمع والطاعة للمجوس الصفويين الأيرانيين الفرس عدوان الله ورسوله
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  2. 15
    21 سبتمبر, 2016 , 15:45 م

    صراحه @

    كيف وصل لهم سم مدري سام7 اجل هاذي مصيبه اني دايم اشك بالثلاجات الدينا والتريلا الي تجوب شرق وغرب بدون متفتح وسيارات المضلله
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  3. 14
    21 سبتمبر, 2016 , 15:38 م

    أبو سحاااب

    حسبنا الله عليهم اللهم احمنا واحم بلدنا من هؤلاء الضالين لو أرسلناهم لفلسطين ما فعلوا عليهم من الله ما يستحقون .
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  4. 13
    21 سبتمبر, 2016 , 15:31 م

    مووا

    برق الحرم اتق الله اتق الله في نفسك
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  5. 12
    21 سبتمبر, 2016 , 15:29 م

    ابو سليمان

    الحمد لله الذي حمى البلاد والعباد من شرور شياطين الانس قاتلى الانفس
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  6. 11
    21 سبتمبر, 2016 , 15:20 م

    ام الغالي

    حسبي الله عليهم عقول فارغه
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  7. 10
    21 سبتمبر, 2016 , 15:14 م

    77

    قبل الارهابيين حاسبو واقبضو على من يتستر عليهم من عوايلهم و لا يبلغون عنهم
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  8. 9
    21 سبتمبر, 2016 , 15:13 م

    سامية خالد

    حاسبو واقبضو على الرؤس الكبيرة التي تديرهم لانهم هم الخطر كل ماقبض على الارهابيين يجندون غيرهم وغيرهم هم اساس الشر يجب قطع رأس الافعى الله يحفظ امننا
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  9. 8
    21 سبتمبر, 2016 , 15:12 م

    سبحان الله

    هل اﻹرهاب خرج فقط من الدجال الخميني ومرشد الروافض أم هو والتنظيم اﻹخوانجي اﻹرهابي ومرشده أيضاً؟ يعني ﻻ نشير لواحد منهما فقط كما يفعل أتباع اﻹخونج
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  10. 7
    21 سبتمبر, 2016 , 15:09 م
    عدد التعليقات:2555

    ابن الوطن

    صبرآ قليلآ ايتها هالمجوس سنمطر ارضكم و سماكم قريبآ و ناخذ الثأر
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  11. 6
    21 سبتمبر, 2016 , 15:08 م

    سامية خالد

    قبل الارهابيين حاسبو واقبضو على من يدريهم ومن يمولهم هم صح ارهابين لاكن هناك من يدعمهم ويمد لهم السلاح والمال ليعبث بأمن وطننا الحبيب الله يحفظ وطننا
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  12. 5
    21 سبتمبر, 2016 , 15:07 م

    ابو احمد

    القصاص هو الحل الوحيد للمجرمين
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  13. 4
    21 سبتمبر, 2016 , 15:05 م

    سامية خالد

    حسبي الله عليهم هالارهابين يعني من تفجرون بديرتكم وبوطنكم اهلك وابناء بلدكم هذولا اعداء بنظركم كيف يحصلون على المتفجرات والاسلحة حاسبو تجار الاسلحة
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  14. 3
    21 سبتمبر, 2016 , 15:05 م
    عدد التعليقات:2555

    ابن الوطن

    الخميني استعان بالأخونجيه لصناعة الأحزمه و التفجير
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  15. 2
    21 سبتمبر, 2016 , 15:04 م

    خوارج العصر ذرية قطب وسرور

    لا ويقلون سوف نحكم بالشريعة التي شرعوها لأنفسهم وفصلها لهم قطب لتخرج المسلمين من جاهليتهم وردتهم كما تصوروا
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  16. 1
    21 سبتمبر, 2016 , 15:04 م

    يجب تنظيف البلد من الاجانب
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