الأجهزة الأمنية السعودية تضبط 48 طناً من المتفجرات بحوزة إرهابيين في المملكة

صحيفة المرصد: أشارت الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية إلى ضبط 48 طنا من المتفجرات طيلة 21 عاما من الحرب على الإرهاب، كما أوضحت هذه الأرقام أن عدد الأسلحة المضبوطة مع الخلايا الإرهابية التي تم ضبطها يبلغ 4529 قطعة سلاح.

ومن تلك الأسلحة 54% في الرياض وحدها، من بينها 3 صواريخ من نوع “سام7” المضاد للطائرات، والذي يبلغ مداه 3700 متر، بارتفاع يصل إلى 1500 متر، وبسرعة 430 مترا بالثانية، وفقا لموقع “مكة”.

وعثرت الأجهزة الأمنية السعودية خلال معركتها ضد الإرهاب في الداخل، على 23 نوعا من المواد الكيميائية التي تدخل في عمليات تصنيع المواد المتفجرة.

ومن ضمن المضبوطات التي ضبطتها الأجهزة المختصة في المعركة ضد إرهاب حزب الله الحجاز والقاعدة وداعش، حوالي 450 قنبلة يدوية روسية الصنع، و374 قذيفة RBG.

وبلغ عدد العمليات التي ضربت السعودية طيلة الـ 20 عاما الماضية 9 عمليات، فيما تم تنفيذ 8 عمليات أخرى بواسطة الأحزمة الناسفة.