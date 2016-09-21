الأجهزة الأمنية السعودية تضبط 48 طناً من المتفجرات بحوزة إرهابيين في المملكة

صحيفة المرصد: أشارت الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية إلى ضبط 48 طنا من المتفجرات طيلة 21 عاما من الحرب على الإرهاب، كما أوضحت هذه الأرقام أن عدد الأسلحة المضبوطة مع الخلايا الإرهابية التي تم ضبطها يبلغ 4529 قطعة سلاح.
ومن تلك الأسلحة 54% في الرياض وحدها، من بينها 3 صواريخ من نوع “سام7” المضاد للطائرات، والذي يبلغ مداه 3700 متر، بارتفاع يصل إلى 1500 متر، وبسرعة 430 مترا بالثانية، وفقا لموقع “مكة”.
وعثرت الأجهزة الأمنية السعودية خلال معركتها ضد الإرهاب في الداخل، على 23 نوعا من المواد الكيميائية التي تدخل في عمليات تصنيع المواد المتفجرة.
ومن ضمن المضبوطات التي ضبطتها الأجهزة المختصة في المعركة ضد إرهاب حزب الله الحجاز والقاعدة وداعش، حوالي 450 قنبلة يدوية روسية الصنع، و374 قذيفة RBG.
وبلغ عدد العمليات التي ضربت السعودية طيلة الـ 20 عاما الماضية 9 عمليات، فيما تم تنفيذ 8 عمليات أخرى بواسطة الأحزمة الناسفة.
تعليقات ( 16 )
بوزهراء القطيفيالرافضه الشيعة الإمامية الأثني عشريه هم الخطر القادم وهم خونه لدينهم وعروبتهم وسمع والطاعة للمجوس الصفويين الأيرانيين الفرس عدوان الله ورسوله
صراحه @كيف وصل لهم سم مدري سام7 اجل هاذي مصيبه اني دايم اشك بالثلاجات الدينا والتريلا الي تجوب شرق وغرب بدون متفتح وسيارات المضلله
أبو سحااابحسبنا الله عليهم اللهم احمنا واحم بلدنا من هؤلاء الضالين لو أرسلناهم لفلسطين ما فعلوا عليهم من الله ما يستحقون .
مووابرق الحرم اتق الله اتق الله في نفسك
ابو سليمانالحمد لله الذي حمى البلاد والعباد من شرور شياطين الانس قاتلى الانفس
ام الغاليحسبي الله عليهم عقول فارغه
77قبل الارهابيين حاسبو واقبضو على من يتستر عليهم من عوايلهم و لا يبلغون عنهم
سامية خالدحاسبو واقبضو على الرؤس الكبيرة التي تديرهم لانهم هم الخطر كل ماقبض على الارهابيين يجندون غيرهم وغيرهم هم اساس الشر يجب قطع رأس الافعى الله يحفظ امننا
سبحان اللههل اﻹرهاب خرج فقط من الدجال الخميني ومرشد الروافض أم هو والتنظيم اﻹخوانجي اﻹرهابي ومرشده أيضاً؟ يعني ﻻ نشير لواحد منهما فقط كما يفعل أتباع اﻹخونج
عدد التعليقات:2555
ابن الوطنصبرآ قليلآ ايتها هالمجوس سنمطر ارضكم و سماكم قريبآ و ناخذ الثأر
سامية خالدقبل الارهابيين حاسبو واقبضو على من يدريهم ومن يمولهم هم صح ارهابين لاكن هناك من يدعمهم ويمد لهم السلاح والمال ليعبث بأمن وطننا الحبيب الله يحفظ وطننا
ابو احمدالقصاص هو الحل الوحيد للمجرمين
سامية خالدحسبي الله عليهم هالارهابين يعني من تفجرون بديرتكم وبوطنكم اهلك وابناء بلدكم هذولا اعداء بنظركم كيف يحصلون على المتفجرات والاسلحة حاسبو تجار الاسلحة
عدد التعليقات:2555
ابن الوطنالخميني استعان بالأخونجيه لصناعة الأحزمه و التفجير
خوارج العصر ذرية قطب وسرورلا ويقلون سوف نحكم بالشريعة التي شرعوها لأنفسهم وفصلها لهم قطب لتخرج المسلمين من جاهليتهم وردتهم كما تصوروا