بالصور:خادم الحرمين يغادر جدة متوجهاً إلى الرياض

صحيفة المرصد-واس:غادر – بحفظ الله ورعايته – خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جدة اليوم، متوجهاً إلى الرياض.

وكان في وداعه – رعاه الله – في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير محمد بن فهد بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي العبدالله الفيصل، وصاحب السمو الأمير خالد بن منصور بن جلوي، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن ممدوح بن عبدالعزيز، وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين عند باب الطائرة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة.

وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معيته – رعاه الله – معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ حازم بن مصطفى زقزوق، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول حمد بن محمد العوهلي، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.