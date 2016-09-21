شاهد ماذا فعل الأسد في حلب بالرغم من الهدنة؟!

صحيفة المرصد: نشرت القناة الرابعة الإخبارية البريطانية لقطات جديدة، تُظهر جزءاً من المأساة اليومية التي يعيشها أهالي وأطفال مدينة حلب، نتيجة قصف نظام الأسد والطيران الروسي لأحياء المدنيين بوحشية، على الرغم من الهدنة المتفق عليها.

ويبين الفيديو مشاهد الموت اليومية في حلب من داخل غرفة الطوارئ بأحد المستشفيات، حيث تتطاير أعضاء ضحايا القصف، وتتمزق الأم وهي تحتضن طفلها، جراء قصف الأسد لشعبه، بذريعة مكافحة الإرهاب.

وقال أحد المصابين الأطفال في التقرير:”أمي أرسلتني لأشتري الفلافل، أكلت الساندويش أنا وصديقي ثم بعد 5 دقائق، سمعنا صوت قصف، لم نكن نعلم بأن اليوم سوف يقصفنا، يفترض أننا في أيام الهدنة، لقد قصفنا بالقنابل العنقودية”، في إشارة إلى الأسد.