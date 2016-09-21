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شاهد ماذا فعل الأسد في حلب بالرغم من الهدنة؟!

21 سبتمبر, 2016 , 16:32 م
شاهد ماذا فعل الأسد في حلب بالرغم من الهدنة؟!
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صحيفة المرصد: نشرت القناة الرابعة الإخبارية البريطانية لقطات جديدة، تُظهر جزءاً من المأساة اليومية التي يعيشها أهالي وأطفال مدينة حلب، نتيجة قصف نظام الأسد والطيران الروسي لأحياء المدنيين بوحشية، على الرغم من الهدنة المتفق عليها.
ويبين الفيديو مشاهد الموت اليومية في حلب من داخل غرفة الطوارئ بأحد المستشفيات، حيث تتطاير أعضاء ضحايا القصف، وتتمزق الأم وهي تحتضن طفلها، جراء قصف الأسد لشعبه، بذريعة مكافحة الإرهاب.

وقال أحد المصابين الأطفال في التقرير:”أمي أرسلتني لأشتري الفلافل، أكلت الساندويش أنا وصديقي ثم بعد 5 دقائق، سمعنا صوت قصف، لم نكن نعلم بأن اليوم سوف يقصفنا، يفترض أننا في أيام الهدنة، لقد قصفنا بالقنابل العنقودية”، في إشارة إلى الأسد.



تعليقات ( 11 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 11
    21 سبتمبر, 2016 , 17:11 م

    امجد

    《《اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين》》 ■■■■ آآآآآمييين■■■■
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  2. 10
    21 سبتمبر, 2016 , 17:04 م

    تركي

    ذنبهم برقبة من وقفو على المنابر و دعو للخروج و التحريض ضد الحكام في ما يسمى بالربيع العربي
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  3. 9
    21 سبتمبر, 2016 , 17:03 م

    امجد

    اللهم يافارج الهم وياكاشف الكرب فرج عن إخواننا السوريين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم من ارادهم بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه
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  4. 8
    21 سبتمبر, 2016 , 17:03 م

    سبب القتال والتدمير والتشريد في المنطقه

    فى العراق وسوريا واليمن وليبيا وغيرها الماسونية الصهيونيه تحرك الدول الكبري لتخطط وروافض إيران وخوارج اﻹخونج ينفذون مخططهم الربيع العبري اﻹستعماري
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  5. 7
    21 سبتمبر, 2016 , 16:59 م

    نرجع للوراء من 2011

    ماذا فعل الطاغية بشار من 2011 حتي الآن ومن هم السبب؟ أليس الربيع العبري الذي أشعله خوارج اﻹخونج في المنطقه وساعده إيران وروسيا حتي وصلوا لسوريا؟
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  6. 6
    21 سبتمبر, 2016 , 16:56 م

    واحة الاحساء

    اللعنه عليك وعلى والديك المقبورين يابشار وعلى الروافض المجوس أعداء الله ورسوله الكفره الملاعين ماذنب الأطفال هل هؤلاء الأطفال مقاتلين ضد نظامك البائد
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  7. 5
    21 سبتمبر, 2016 , 16:55 م
    عدد التعليقات:13729

    قلم الحقيقه

    مخالف للنشر
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  8. 4
    21 سبتمبر, 2016 , 16:54 م

    امجد

    لا حول ولا قوة الا بالله؛ الأطفال يعرفون الهدنة وانظمتها والمجوسي بشار مايفرق بين جندي وطفل الله يجعلهم يمسكوك مثل معمر القذافي
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  9. 3
    21 سبتمبر, 2016 , 16:51 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية(قلم الحقيقة)

    هذا ما فعله المجوسي الفارسي القذر الروافض عبدة القبور والحسينيات أبناء عاشوراء ليلة المجهولين** لن ينسى السنه هذا وسيدفع الروافض الثمن غاليا وقريبا
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  10. 2
    21 سبتمبر, 2016 , 16:47 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    هناك عفريت وهو بشار الملعون وهناك اب العفريت وهم الشيطان الفرس الايرانيين وهناك جد الشيطان المسمى ابليس وهي روسيا بوتين كلهم قتلة اطفال السنه بسوريا
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  11. 1
    21 سبتمبر, 2016 , 16:43 م

    الله يحفظ لنا ملكنا

    لنا 6 سنوات ونحن نرى المجازر بحق المسلمين السنة ونحن صامتون يا ويلنا من الله اللهم انصر المسلمين السنة على المجوس والصليبين والنصيريه والمنافقين
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