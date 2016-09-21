جدة:العثور على جثة بعجلات طائرة في مطار الملك عبدالعزيز

صحيفة المرصد:أوضحت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أنه وعند الساعة ١٢ من ظهر اليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٧/١٢/٢٠، وبعد وصول رحلة طيران ناس رقم 7207 من طراز بوينج 747 عائده من نيجيريا بعد نقلها مجموعه من الحجاج ، وبينما كانت الفرق المتخصصة تقوم بالإجراءات الروتينية لفحص الطائرة تمهيدا لتسييرها في رحلة أخرى، تم اكتشاف جثة لشخص مجهول الهوية أسمر البشرة بمخازن العجلات الخلفية وتم إبلاغ الجهات المعنية لمباشرة الحالة فوراً لاستكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وذلك بحسب موقع”الوئام”.
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تعليقات ( 28 )
خلك بعيد حبك يزيد 😊طيران ناس دايخين على اﻷرض فكيف بالجوء توقع كل شيء منهم .
متصحرهاذى جاي يعمل مساج لخنبوقه شاف له شوفه قفلة مخه
مبغض الدواعش ***اشهد ان ايران بهذلت الدواعش.....علشان كذا الناس تكرها هههه
مبغض الدواعش***ابصم بالعشره ايران السبب ههههه واليوم ذبح رجال زوجته اكيد ايران ههه لعنه الله على الدواعش الارهابين ......
مبغض الدواعش ****شي اكيد انهم بيقولون ايران ولكن لا حياه لمن تنادي ...لا يكون عدد سكان ايران مليار ونصف نسمه.شكلهم فاقو الصين......
Ymni mahboboام سديره احنا لا ندافع عن ايران ولكن احنا مع الحق عرفتي والدواعش اللي إنتي تدافعين من اجل بقائهم على الارض ترا والله ما ينفعونك لعنه الله عليهم.....
Ymni mahboboام سديره انا بصلي ورجع لش ابغاش لا تروحين بعيد،،،،،،،،،،،،
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهالطائرة ايرانية ماعدا كفراتها ههههههههه
Ymni mahboboام سديره لعنه الله على من يدافع عن الدواعش او يحبهم،،،،،،
Ymni mahboboالدواعش لعنهم الله افسدوا في الارض واي مصيبه تجي يقولون ايران هه هه ؟؟؟؟
جبال سديرخنبوقة ضاربة فيوزة ومستخف دمة مثل صديقة تعليق رقم 8 الله يشفيهم مما ابتليو بة من استماتتهم في الدفاع عن ايران
لاحول ولاقوة الا باللههذه طريقة جديده لنقل الجنه عبر الطيران بدون تابوت خشبي ، يعد من قبل الخطوط الناقلة يحسب بــ ستت عشر الف ريال ،وهو لايكل الف ريال، لذا فالخبر معقول جدا
جبال سديرمخالف للنشر
زائر المرصداليماني المكروه.انت شخص ***
لاحول ولاقوة الا باللهنحن بلد الامتيازات لكل ما هو جديد
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهأكيد ايران السبب والقتيل ايراني ههههههههههه
لاحول ولاقوة الا باللهبلد الغرائب ، نستحق ان نسجل في كتاب جنيس للأرقام القياسية ،ولكن هل يوجد متبرع يحصي الغرائب والخوارق التي تمت وأعلن عنها في صحفنا خلال العام المنصرم
رادعلمبة التشييك ماولعت غريبه ولا عطلانه هههههههه
Ymni mahboboلا يكون ايران السبب؟؟؟؟؟
عدد التعليقات:3841
العنيدلا حول ولا قوة الا بالله
خلك بعيد حبك يزيد 😊مادريتاااا
himaرحمة الله عليه,حوادث عجيبة غريبه زيها زي حوادث السيارات في الشوارع,وتبقى الحقيقة في قلب المرحوم.
غمد عطافت ١ احتمال كلامك صائب ٩٩٪ و أشكر لك تحليلك الأقرب للحقيقة.
جبال سديرثاني مرة تحصل في طيران ناس اذكر الرحلة القادمة من لبنان على مااعتقد وجدو فيها جثة بنفس الطريقة
أمن المطارهذا " قلم الحقيقة " الله يرحمه
فوزيبما انها قادمة من نيجريا محاولة تسلل 😊