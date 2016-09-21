جدة:العثور على جثة بعجلات طائرة في مطار الملك عبدالعزيز

صحيفة المرصد:أوضحت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أنه وعند الساعة ١٢ من ظهر اليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٧/١٢/٢٠، وبعد وصول رحلة طيران ناس رقم 7207 من طراز بوينج 747 عائده من نيجيريا بعد نقلها مجموعه من الحجاج ، وبينما كانت الفرق المتخصصة تقوم بالإجراءات الروتينية لفحص الطائرة تمهيدا لتسييرها في رحلة أخرى، تم اكتشاف جثة لشخص مجهول الهوية أسمر البشرة بمخازن العجلات الخلفية وتم إبلاغ الجهات المعنية لمباشرة الحالة فوراً لاستكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وذلك بحسب موقع”الوئام”.