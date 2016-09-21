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جدة:العثور على جثة بعجلات طائرة في مطار الملك عبدالعزيز

21 سبتمبر, 2016 , 16:52 م
جدة:العثور على جثة بعجلات طائرة في مطار الملك عبدالعزيز
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صحيفة المرصد:أوضحت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أنه وعند الساعة ١٢ من ظهر اليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٧/١٢/٢٠، وبعد وصول رحلة طيران ناس رقم 7207 من طراز بوينج 747 عائده من نيجيريا بعد نقلها مجموعه من الحجاج ، وبينما كانت الفرق المتخصصة تقوم بالإجراءات الروتينية لفحص الطائرة تمهيدا لتسييرها في رحلة أخرى، تم اكتشاف جثة لشخص مجهول الهوية أسمر البشرة بمخازن العجلات الخلفية وتم إبلاغ الجهات المعنية لمباشرة الحالة فوراً لاستكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وذلك بحسب موقع”الوئام”.



تعليقات ( 28 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 28
    21 سبتمبر, 2016 , 18:45 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    طيران ناس دايخين على اﻷرض فكيف بالجوء توقع كل شيء منهم .
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  2. 27
    21 سبتمبر, 2016 , 18:42 م

    متصحر

    هاذى جاي يعمل مساج لخنبوقه شاف له شوفه قفلة مخه
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  3. 26
    21 سبتمبر, 2016 , 18:37 م

    مبغض الدواعش ***

    اشهد ان ايران بهذلت الدواعش.....علشان كذا الناس تكرها هههه
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  4. 25
    21 سبتمبر, 2016 , 18:34 م

    مبغض الدواعش***

    ابصم بالعشره ايران السبب ههههه واليوم ذبح رجال زوجته اكيد ايران ههه لعنه الله على الدواعش الارهابين ......
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  5. 24
    21 سبتمبر, 2016 , 18:28 م

    مبغض الدواعش ****

    شي اكيد انهم بيقولون ايران ولكن لا حياه لمن تنادي ...لا يكون عدد سكان ايران مليار ونصف نسمه.شكلهم فاقو الصين......
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  6. 23
    21 سبتمبر, 2016 , 18:23 م

    ابصم بالعشره ايران هي السبب
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  7. 22
    21 سبتمبر, 2016 , 18:18 م

    Ymni mahbobo

    ام سديره احنا لا ندافع عن ايران ولكن احنا مع الحق عرفتي والدواعش اللي إنتي تدافعين من اجل بقائهم على الارض ترا والله ما ينفعونك لعنه الله عليهم.....
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  8. 21
    21 سبتمبر, 2016 , 18:03 م

    Ymni mahbobo

    ام سديره انا بصلي ورجع لش ابغاش لا تروحين بعيد،،،،،،،،،،،،
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  9. 20
    21 سبتمبر, 2016 , 18:02 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    الطائرة ايرانية ماعدا كفراتها ههههههههه
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  10. 19
    21 سبتمبر, 2016 , 18:02 م

    Ymni mahbobo

    ام سديره لعنه الله على من يدافع عن الدواعش او يحبهم،،،،،،
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  11. 18
    21 سبتمبر, 2016 , 18:00 م

    Ymni mahbobo

    الدواعش لعنهم الله افسدوا في الارض واي مصيبه تجي يقولون ايران هه هه ؟؟؟؟
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  12. 17
    21 سبتمبر, 2016 , 18:00 م

    جبال سدير

    خنبوقة ضاربة فيوزة ومستخف دمة مثل صديقة تعليق رقم 8 الله يشفيهم مما ابتليو بة من استماتتهم في الدفاع عن ايران
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  13. 16
    21 سبتمبر, 2016 , 17:58 م

    لاحول ولاقوة الا بالله

    هذه طريقة جديده لنقل الجنه عبر الطيران بدون تابوت خشبي ، يعد من قبل الخطوط الناقلة يحسب بــ ستت عشر الف ريال ،وهو لايكل الف ريال، لذا فالخبر معقول جدا
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  14. 15
    21 سبتمبر, 2016 , 17:57 م

    ممكن يكون من شركة الصيانه بالمطار طبقوا الكفرات عليه واقلعوا دون علم منهم بذلك والله اعلم
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  15. 14
    21 سبتمبر, 2016 , 17:55 م

    جبال سدير

    مخالف للنشر
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  16. 13
    21 سبتمبر, 2016 , 17:55 م

    زائر المرصد

    اليماني المكروه.انت شخص ***
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  17. 12
    21 سبتمبر, 2016 , 17:54 م

    لاحول ولاقوة الا بالله

    نحن بلد الامتيازات لكل ما هو جديد
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  18. 11
    21 سبتمبر, 2016 , 17:53 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    أكيد ايران السبب والقتيل ايراني ههههههههههه
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  19. 10
    21 سبتمبر, 2016 , 17:53 م

    لاحول ولاقوة الا بالله

    بلد الغرائب ، نستحق ان نسجل في كتاب جنيس للأرقام القياسية ،ولكن هل يوجد متبرع يحصي الغرائب والخوارق التي تمت وأعلن عنها في صحفنا خلال العام المنصرم
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  20. 9
    21 سبتمبر, 2016 , 17:52 م

    رادع

    لمبة التشييك ماولعت غريبه ولا عطلانه هههههههه
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  21. 8
    21 سبتمبر, 2016 , 17:47 م

    Ymni mahbobo

    لا يكون ايران السبب؟؟؟؟؟
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  22. 7
    21 سبتمبر, 2016 , 17:38 م
    عدد التعليقات:3841

    العنيد

    لا حول ولا قوة الا بالله
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  23. 6
    21 سبتمبر, 2016 , 17:30 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    مادريتاااا
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  24. 5
    21 سبتمبر, 2016 , 17:18 م

    hima

    رحمة الله عليه,حوادث عجيبة غريبه زيها زي حوادث السيارات في الشوارع,وتبقى الحقيقة في قلب المرحوم.
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  25. 4
    21 سبتمبر, 2016 , 17:12 م

    غمد عطاف

    ت ١ احتمال كلامك صائب ٩٩٪‏ و أشكر لك تحليلك الأقرب للحقيقة.
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  26. 3
    21 سبتمبر, 2016 , 16:57 م

    جبال سدير

    ثاني مرة تحصل في طيران ناس اذكر الرحلة القادمة من لبنان على مااعتقد وجدو فيها جثة بنفس الطريقة
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  27. 2
    21 سبتمبر, 2016 , 16:56 م

    أمن المطار

    هذا " قلم الحقيقة " الله يرحمه
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  28. 1
    21 سبتمبر, 2016 , 16:56 م

    فوزي

    بما انها قادمة من نيجريا محاولة تسلل 😊
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