وفاة مواطن في غرفته بفندق بـ “كينيا” في ظروف غامضة

صحيفة المرصد: بدأت شرطة العاصمة الكينية نيروبي التحقيق في وفاة مواطن سعودي في ظروف غامضة عُثر عليه داخل غرفته بالفندق الذي يُقيم فيه منذ أسبوع.

وكانت الشرطة الكينية عثرت، مساء أمس، على جثة مواطن سعودي في غرفته بالفندق الذي يقيم فيه، وأشارت شرطة نيروبي إلى أن المتوفى سعودي الجنسية، في الأربعينيات من العمر، وقَدِم الى كينيا منذ أسبوع.

وبحسب موقع “سبق” نقلا عن صحيفة “أُول أفريكا”، فإن الشرطة فتحت تحقيقاً في مُلابسات الوفاة، موضحة أن الفحص المبدئي لم يكشف عن أيّ إصابات او ما يُوحي بوجود عمل جنائي.