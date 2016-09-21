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وفاة مواطن في غرفته بفندق بـ “كينيا” في ظروف غامضة

21 سبتمبر, 2016 , 16:51 م
وفاة مواطن في غرفته بفندق بـ “كينيا” في ظروف غامضة
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صحيفة المرصد: بدأت شرطة العاصمة الكينية نيروبي التحقيق في وفاة مواطن سعودي في ظروف غامضة عُثر عليه داخل غرفته بالفندق الذي يُقيم فيه منذ أسبوع.

وكانت الشرطة الكينية عثرت، مساء أمس، على جثة مواطن سعودي في غرفته بالفندق الذي يقيم فيه، وأشارت شرطة نيروبي إلى أن المتوفى سعودي الجنسية، في الأربعينيات من العمر، وقَدِم الى كينيا منذ أسبوع.

وبحسب موقع “سبق” نقلا عن صحيفة “أُول أفريكا”، فإن الشرطة فتحت تحقيقاً في مُلابسات الوفاة، موضحة أن الفحص المبدئي لم يكشف عن أيّ إصابات او ما يُوحي بوجود عمل جنائي.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    21 سبتمبر, 2016 , 17:16 م

    غمد عطاف

    نسأل الله له الرحمة و المغفرة و أن يلهم أهله و ذويه الصبر و السلوان و إنا لله و إنا اليه راجعون.
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  2. 3
    21 سبتمبر, 2016 , 17:16 م

    زائرابوفواز

    الله يرحمه واموات المسلمين (الخوي في السفر زين )
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  3. 2
    21 سبتمبر, 2016 , 17:12 م

    بقايا مشاعر

    اغلبها سرقات والله اعلم ...رحمه الله وم.تدري نفس باي ارض تموت...
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  4. 1
    21 سبتمبر, 2016 , 17:03 م

    جبال سدير

    الله يرحمة ويرحم جميع اموات المسلمين
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