وفاة مواطن في غرفته بفندق بـ “كينيا” في ظروف غامضة

صحيفة المرصد: بدأت شرطة العاصمة الكينية نيروبي التحقيق في وفاة مواطن سعودي في ظروف غامضة عُثر عليه داخل غرفته بالفندق الذي يُقيم فيه منذ أسبوع.
وكانت الشرطة الكينية عثرت، مساء أمس، على جثة مواطن سعودي في غرفته بالفندق الذي يقيم فيه، وأشارت شرطة نيروبي إلى أن المتوفى سعودي الجنسية، في الأربعينيات من العمر، وقَدِم الى كينيا منذ أسبوع.
وبحسب موقع “سبق” نقلا عن صحيفة “أُول أفريكا”، فإن الشرطة فتحت تحقيقاً في مُلابسات الوفاة، موضحة أن الفحص المبدئي لم يكشف عن أيّ إصابات او ما يُوحي بوجود عمل جنائي.
تعليقات ( 4 )
غمد عطافنسأل الله له الرحمة و المغفرة و أن يلهم أهله و ذويه الصبر و السلوان و إنا لله و إنا اليه راجعون.
زائرابوفوازالله يرحمه واموات المسلمين (الخوي في السفر زين )
بقايا مشاعراغلبها سرقات والله اعلم ...رحمه الله وم.تدري نفس باي ارض تموت...
جبال سديرالله يرحمة ويرحم جميع اموات المسلمين