  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض

21 سبتمبر, 2016 , 21:57 م
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض
  • 404
  • 1
  • حجم الخط

صحيفة المرصد – واس : وصل – بحفظ الله ورعايته – خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم إلى مدينة الرياض قادماً من جدة .

وكان في استقباله -رعاه الله- عند باب الطائرة بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض و صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني و صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز .

5974

2264

0368

0234

874

1234

03554

6370

9743

9657

52114

88745



تعليقات ( 1 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 1
    21 سبتمبر, 2016 , 22:45 م

    كلامي صحيح

    اللهم احفظ ولاة امرنا وبلادنا ومقدساتنا واكفنا شر ايران وعفاش والخونة والدواعش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم