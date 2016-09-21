بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض

صحيفة المرصد – واس : وصل – بحفظ الله ورعايته – خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم إلى مدينة الرياض قادماً من جدة .

وكان في استقباله -رعاه الله- عند باب الطائرة بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض و صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني و صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز .