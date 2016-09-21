القبض على مروجي السموم «زيو» و«ميامي» بالرياض – صور

صحيفة المرصد: ألقت مكافحة المخدرات بمدينة الرياض القبض على المروجين للسموم «زيو» و«ميامي» على برامج التواصل الاجتماعي.
وبينت المديرية العامة على حسابها في (تويتر) أن مكافحة المخدرات بالرياض أطاحت باثنين من أشهر مستخدمي مواقع التواصل لترويج سمومهما يلقبون بـ(زيو) و(ميامي).
تعليقات ( 7 )
متفرجنحناج لدراسة اصدار فتوى بتطبيق حد الحرابة على ترويج هذه السموم .. فالمروج والمهرب يتساويان بالفعل والضرر الحاصل ويختلفان بالعقوبه
نجمحسبنا الله على من يريد افساد شبابنا
غمد عطافت ٢ أحسنت الحديث.....شكراً لك
مسمارللاسف الشعوب العربيه تسئ استعمال التكنولوجيا بما لم يكن يتوقعه صانعي تلك الاجهزه ولو علمو لمنعو تصديرها الينا
غمد عطافاللهم أكفنا شر هؤلاء العابثين الفاسدين و جزى الله رجال المكافحة خير الجزاء.
حفظ الله بلادنا وحكامنا ومشائخنا وجنودنا وشعبنا السعودي الأصيليوجد من ضيع نفسه ومستقبله وأهان كرامته !! وباع شرفه !! بسبب هذه المخدرات
وماهو الاخطرربما المخدرات خطرة ولكن الخيانة بتهريبها للبلد فساد اخطر. فإن عرف السبب بطل العجب