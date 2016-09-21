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القبض على مروجي السموم «زيو» و«ميامي» بالرياض – صور

21 سبتمبر, 2016 , 22:00 م
القبض على مروجي السموم «زيو» و«ميامي» بالرياض – صور
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صحيفة المرصد: ألقت مكافحة المخدرات بمدينة الرياض القبض على المروجين للسموم «زيو» و«ميامي» على برامج التواصل الاجتماعي.

‏وبينت المديرية العامة على حسابها في (تويتر) أن مكافحة المخدرات بالرياض أطاحت باثنين من أشهر مستخدمي مواقع التواصل لترويج سمومهما يلقبون بـ(زيو) و(ميامي).

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تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    21 سبتمبر, 2016 , 22:50 م

    متفرج

    نحناج لدراسة اصدار فتوى بتطبيق حد الحرابة على ترويج هذه السموم .. فالمروج والمهرب يتساويان بالفعل والضرر الحاصل ويختلفان بالعقوبه
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  2. 6
    21 سبتمبر, 2016 , 22:26 م

    نجم

    حسبنا الله على من يريد افساد شبابنا
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  3. 5
    21 سبتمبر, 2016 , 22:17 م

    غمد عطاف

    ت ٢ أحسنت الحديث.....شكراً لك
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  4. 4
    21 سبتمبر, 2016 , 22:17 م

    مسمار

    للاسف الشعوب العربيه تسئ استعمال التكنولوجيا بما لم يكن يتوقعه صانعي تلك الاجهزه ولو علمو لمنعو تصديرها الينا
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  5. 3
    21 سبتمبر, 2016 , 22:10 م

    غمد عطاف

    اللهم أكفنا شر هؤلاء العابثين الفاسدين و جزى الله رجال المكافحة خير الجزاء.
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  6. 2
    21 سبتمبر, 2016 , 22:08 م

    حفظ الله بلادنا وحكامنا ومشائخنا وجنودنا وشعبنا السعودي الأصيل

    يوجد من ضيع نفسه ومستقبله وأهان كرامته !! وباع شرفه !! بسبب هذه المخدرات
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  7. 1
    21 سبتمبر, 2016 , 22:03 م

    وماهو الاخطر

    ربما المخدرات خطرة ولكن الخيانة بتهريبها للبلد فساد اخطر. فإن عرف السبب بطل العجب
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