القبض على مروجي السموم «زيو» و«ميامي» بالرياض – صور

صحيفة المرصد: ألقت مكافحة المخدرات بمدينة الرياض القبض على المروجين للسموم «زيو» و«ميامي» على برامج التواصل الاجتماعي.

‏وبينت المديرية العامة على حسابها في (تويتر) أن مكافحة المخدرات بالرياض أطاحت باثنين من أشهر مستخدمي مواقع التواصل لترويج سمومهما يلقبون بـ(زيو) و(ميامي).