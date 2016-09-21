أمريكي في طريقه لتجاوز أطول رجل في العالم – صورة

صحيفة المرصد:يعاني شاب أمريكي من مرض وراثي له تأثير مباشر في هرمون النمو، ما أدى إلى زيادة طوله بشكل متواصل حتى وصل إلى 7.8 أقدام (2.33 متر)، مع إمكانية زيادته لأكثر من ذلك، حيث أكد الأطباء أنه وبالرغم من إكماله لعامه الـ 19 إلا أن نموه لم يتوقف بعد.

وتقول والدة الشاب الأمريكي براون إن ابنها تجاوز حاجز الـ 1.90 متر وهو لا يزال في المرحلة المتوسطة، وأكمل نموه حتى وصل المرحلة الحالية.

ويرجح أن يصبح براون أطول رجل في العالم إذا حافظ على معدل نموه الحالي، حيث يبلغ طوله الآن 7.8 أقدام، حيث أشار الأطباء أن عملية النمو عنده لا تزال مستمرة ولم تتوقف بعد، علما أن أطول رجل في العالم هو سلطان كوزن (8.2).

وأوضحت والدته أن الأطباء شخصوا حالته بأنها “اضطراب وراثي وليس هناك شيء يمكن أن يمنعه من النمو.. أنا لا أعرف ما إذا كان سوف يتوقف أم لا.”

وتسبب الطول الفارع له بالعديد من المشاكل على مستوى الظهر حيث يعاني من بعض التقوسات والآلام، كما بين الأطباء أن نموه بهذا الشكل يؤثر بشكل كبير على عمل قلبه، في الوقت الذي ناشدت فيه والدته المستشفيات لإيجاد حلا مع مشكلة أبنها.