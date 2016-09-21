بالفيديو : شاهد ما حدث لخليجي تفاخر بثوبه الجديد !

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح لحظة انزلاق شاب في دماء أضحية أثناء تفاخره ، بملابسه الجديدة .

حيث بين الفيديو الشاب وهو يمشي متفاخراً بثيابه ثم يقترب من دماء أضحية ليسقط بقوة على الأرض وسط ضحكات وصيحات الموجودين .