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بالفيديو : شاهد ما حدث لخليجي تفاخر بثوبه الجديد !

21 سبتمبر, 2016 , 22:46 م
بالفيديو : شاهد ما حدث لخليجي تفاخر بثوبه الجديد !
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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح لحظة انزلاق شاب في دماء أضحية أثناء تفاخره ، بملابسه الجديدة .

حيث بين الفيديو الشاب وهو يمشي متفاخراً بثيابه ثم يقترب من دماء أضحية ليسقط بقوة على الأرض وسط ضحكات وصيحات الموجودين .



تعليقات ( 2 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 2
    21 سبتمبر, 2016 , 22:50 م

    بسطويسي

    تمثيل
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  2. 1
    21 سبتمبر, 2016 , 22:49 م

    محمدالجعيد

    شكله تمثيل
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