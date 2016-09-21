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بعد وصف أوباما بـ “ابن عاهرة” .. رئيس الفلبين يشتم الاتحاد الأوروبي

21 سبتمبر, 2016 , 22:57 م
بعد وصف أوباما بـ “ابن عاهرة” .. رئيس الفلبين يشتم الاتحاد الأوروبي
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صحيفة المرصد:شن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي هجوما لاذعا على الاتحاد الأوروبي بعد أن أدان حملته الشرسة على الجريمة في بلاده.

وقال دوتيرتي إن البرلمان الأوروبي يتصرف بناء على شعوره بالذنب بعد أن دعاه إلى وقف “عمليات الإعدام والقتل الحالية التي تتم دون حكم قضائي” وفقاً لموقع bbc.

وقال دوتيرتي إن القوى الاستعمارية السابقة “المنافقة” مثل فرنسا وبريطانيا تحاول التكفير عن خطاياها.

وتولى دوتيرتي منصبه يوم 30 يونيو/حزيران ومنذ ذلك الحين قُتل نحو ثلاثة آلاف شخص، وجاء مقتلهم إما على يد الشرطة أو على يد متعاونين معها، بعد أن أقر الرئيس قتل المجرمين ومروجي المخدرات ، وأدان المجتمع الدولي عمليات القتل.
وقال البرلمان الأوروبي إنه يشعر بالقلق إزاء “العدد الكبير للغاية من القتلى في عمليات الشرطة…في سياق حملة مكثفة ضد الجريمة والمخدرات”، وطالب دوتيرتي ببدء تحقيق “فوري”.

وجاء رد دوتيرتي غاضبا، حيث قال إن أجداد أعضاء البرلمان الأوروبي في الحقبة الاستعمارية قتلوا “الآلاف” من العرب وغيرهم.
وقال دوتيرتي لمسؤولين “يتعاملون من منظور متعال لتخفيف شعورهم بالذنب. ولكن من قتلت؟ إذا فرضنا أن ذلك صحيحا، 1700، ولكن من هم؟ مجرمون. أتسمون ذلك إبادة جماعية”.

وأضاف “لكن لدى الاتحاد الأوروبي الوقاحة لإدانتي”.

كما أن دوتيرتي، الذي كان في السابق وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنه “ابن عاهرة” ووصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنه “أحمق”، كان يلوح بيده ويشير بإصبعه في حركة بذيئة في انتقاده للاتحاد الأوروبي.

وقال دوتيرتي يوم الأحد إنه يريد أن يمدد حربه على الإرهاب مدة ستة أشهر أخرى لأن مشكلة المخدرات أسوأ مما كان يتوقع، وأضاف يوم الثلاثاء إنه سيحمي الشرطة والجنود من المقاضاة.



تعليقات ( 22 )

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  1. 22
    22 سبتمبر, 2016 , 0:43 ص

    تأملات ....

    من واقع زيارتي للفلبين رأيت أن هذا الرئيس له شعبية كبيرة لدى شعبه ويدافعون عنه بإستماته غير أن بعض وسائل الاعلام تبالغ في نقده لأمريكا وأوربا
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  2. 21
    22 سبتمبر, 2016 , 0:35 ص

    داعس رقبة الزيدي مجلوووط الحوثي

    هذا قدرك يا زيدي
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  3. 20
    22 سبتمبر, 2016 , 0:27 ص

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  4. 19
    22 سبتمبر, 2016 , 0:25 ص

    الهمداني

    داعس رقبة الزيدي مجلوووط الحوثي لعن الله والديك يا يمني مفقوع(((ايش هالكلام التافة)))
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  5. 18
    22 سبتمبر, 2016 , 0:18 ص

    العتيبي

    خلوه ينظف بلاده من المخدرات
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  6. 17
    22 سبتمبر, 2016 , 0:14 ص

    داعس رقبة الزيدي مجلوووط الحوثي

    العاهره صعده و من سكنها
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  7. 16
    22 سبتمبر, 2016 , 0:09 ص

    داعس رقبة الزيدي مجلوووط الحوثي

    لعن الله والديك يا يمني مفقوع
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  8. 15
    22 سبتمبر, 2016 , 0:06 ص

    مدير كبير

    على شان تعرفون ان المخدرات والارهاب منظمات ودول!!
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  9. 14
    22 سبتمبر, 2016 , 0:04 ص

    يمني معروب هههههههه قام يتخبط
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  10. 13
    22 سبتمبر, 2016 , 0:02 ص

    داعس رقبة الزيدي مجلوووط الحوثي

    ابطح امك يا حوثي ملعون
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  11. 12
    21 سبتمبر, 2016 , 23:58 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    يعني إذا بتسوّي حملة مُكثفة للجريمة خلاااص تذبّح كل العالم ؟! أكيد فيه ناس ممكن تعفو عنهم وناس تخفف عنهم وناس تأدّبهم وناس تعدمهم ..
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  12. 11
    21 سبتمبر, 2016 , 23:56 م

    Ymni mahbob

    بنت الوطن داعس على رقبة ..ماااهو تشتي مني ؟؟
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  13. 10
    21 سبتمبر, 2016 , 23:48 م
    عدد التعليقات:1731

    توووووونسية

    لعنة الله على الخميني وأتباعه والشهيد صدام سيدك يا يمني مكروه روح أولا حرر بلدك من عملاء إيران وبعدين تعال احكي على الرجال الشرفاء
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  14. 9
    21 سبتمبر, 2016 , 23:47 م

    كاتم جروحي

    الأوربيين والأمريكان زعلانين على رئيس الفلبين لأنه أعدم مروجي وتجار مخدراتهم .. وبالتالي هذا القتل للمروجين المجرمين يعتبر ضربه لتجارتهم المدمره
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  15. 8
    21 سبتمبر, 2016 , 23:42 م

    داعس رقبة الزيدي مجلوووط الحوثي

    ابن *** الحوثي مفقوع
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  16. 7
    21 سبتمبر, 2016 , 23:39 م

    داعس رقبة الزيدي مجلوووط الحوثي

    زمن زنوووووة امك يا مفقوع راكعه لبوك الخميني لعنك الله
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  17. 6
    21 سبتمبر, 2016 , 23:38 م

    داعس رقبة الزيدي مجلوووط الحوثي

    يا زيدي روح حرر اهلك من الخميني و تعال اهرج
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  18. 5
    21 سبتمبر, 2016 , 23:29 م

    Ymni mahbob

    اخاف يجي يوم لهذا الرئيس المهايطي.يجي له مثل ما جا الطاغيه صدام .لسان هذا المعتوه طويل يتطاول على اسياده واسيادنا بعد الله.واللي على راسه بطحاء يحسسسس
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  19. 4
    21 سبتمبر, 2016 , 23:26 م

    Ymni mahbob

    أفقر دوله في العالم. وتهدد اقوى دوله في العالم.....سبحان الله صار الذئب يلعب مع الشاه
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  20. 3
    21 سبتمبر, 2016 , 23:24 م

    Ymni mahbob

    هذا الفلبيني مثل داعش ينبح ولكن في الحقيقه لا يعض،،،،،،،،،؟
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  21. 2
    21 سبتمبر, 2016 , 23:13 م

    سعد

    احسن ماسوى لقد انتشرت الجريمة وزيادة اعداد المثليين في الفلبين
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  22. 1
    21 سبتمبر, 2016 , 23:03 م
    عدد التعليقات:1731

    توووووونسية

    هذا الرئيس يعجبني وستبدأ حرب إعلامية ضده على الإعلام العربي أن لا ينجر وراء تلك الحرب ضده
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