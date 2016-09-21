بعد وصف أوباما بـ “ابن عاهرة” .. رئيس الفلبين يشتم الاتحاد الأوروبي

صحيفة المرصد:شن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي هجوما لاذعا على الاتحاد الأوروبي بعد أن أدان حملته الشرسة على الجريمة في بلاده.
وقال دوتيرتي إن البرلمان الأوروبي يتصرف بناء على شعوره بالذنب بعد أن دعاه إلى وقف “عمليات الإعدام والقتل الحالية التي تتم دون حكم قضائي” وفقاً لموقع bbc.
وقال دوتيرتي إن القوى الاستعمارية السابقة “المنافقة” مثل فرنسا وبريطانيا تحاول التكفير عن خطاياها.
وتولى دوتيرتي منصبه يوم 30 يونيو/حزيران ومنذ ذلك الحين قُتل نحو ثلاثة آلاف شخص، وجاء مقتلهم إما على يد الشرطة أو على يد متعاونين معها، بعد أن أقر الرئيس قتل المجرمين ومروجي المخدرات ، وأدان المجتمع الدولي عمليات القتل.
وقال البرلمان الأوروبي إنه يشعر بالقلق إزاء “العدد الكبير للغاية من القتلى في عمليات الشرطة…في سياق حملة مكثفة ضد الجريمة والمخدرات”، وطالب دوتيرتي ببدء تحقيق “فوري”.
وجاء رد دوتيرتي غاضبا، حيث قال إن أجداد أعضاء البرلمان الأوروبي في الحقبة الاستعمارية قتلوا “الآلاف” من العرب وغيرهم.
وقال دوتيرتي لمسؤولين “يتعاملون من منظور متعال لتخفيف شعورهم بالذنب. ولكن من قتلت؟ إذا فرضنا أن ذلك صحيحا، 1700، ولكن من هم؟ مجرمون. أتسمون ذلك إبادة جماعية”.
وأضاف “لكن لدى الاتحاد الأوروبي الوقاحة لإدانتي”.
كما أن دوتيرتي، الذي كان في السابق وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنه “ابن عاهرة” ووصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنه “أحمق”، كان يلوح بيده ويشير بإصبعه في حركة بذيئة في انتقاده للاتحاد الأوروبي.
وقال دوتيرتي يوم الأحد إنه يريد أن يمدد حربه على الإرهاب مدة ستة أشهر أخرى لأن مشكلة المخدرات أسوأ مما كان يتوقع، وأضاف يوم الثلاثاء إنه سيحمي الشرطة والجنود من المقاضاة.
تعليقات ( 22 )
تأملات ....من واقع زيارتي للفلبين رأيت أن هذا الرئيس له شعبية كبيرة لدى شعبه ويدافعون عنه بإستماته غير أن بعض وسائل الاعلام تبالغ في نقده لأمريكا وأوربا
داعس رقبة الزيدي مجلوووط الحوثيهذا قدرك يا زيدي
الهمدانيداعس رقبة الزيدي مجلوووط الحوثي لعن الله والديك يا يمني مفقوع(((ايش هالكلام التافة)))
العتيبيخلوه ينظف بلاده من المخدرات
داعس رقبة الزيدي مجلوووط الحوثيالعاهره صعده و من سكنها
داعس رقبة الزيدي مجلوووط الحوثيلعن الله والديك يا يمني مفقوع
مدير كبيرعلى شان تعرفون ان المخدرات والارهاب منظمات ودول!!
داعس رقبة الزيدي مجلوووط الحوثيابطح امك يا حوثي ملعون
🌸 الملح و القبلة 🌸يعني إذا بتسوّي حملة مُكثفة للجريمة خلاااص تذبّح كل العالم ؟! أكيد فيه ناس ممكن تعفو عنهم وناس تخفف عنهم وناس تأدّبهم وناس تعدمهم ..
Ymni mahbobبنت الوطن داعس على رقبة ..ماااهو تشتي مني ؟؟
عدد التعليقات:1731
توووووونسيةلعنة الله على الخميني وأتباعه والشهيد صدام سيدك يا يمني مكروه روح أولا حرر بلدك من عملاء إيران وبعدين تعال احكي على الرجال الشرفاء
كاتم جروحيالأوربيين والأمريكان زعلانين على رئيس الفلبين لأنه أعدم مروجي وتجار مخدراتهم .. وبالتالي هذا القتل للمروجين المجرمين يعتبر ضربه لتجارتهم المدمره
داعس رقبة الزيدي مجلوووط الحوثيابن *** الحوثي مفقوع
داعس رقبة الزيدي مجلوووط الحوثيزمن زنوووووة امك يا مفقوع راكعه لبوك الخميني لعنك الله
داعس رقبة الزيدي مجلوووط الحوثييا زيدي روح حرر اهلك من الخميني و تعال اهرج
Ymni mahbobاخاف يجي يوم لهذا الرئيس المهايطي.يجي له مثل ما جا الطاغيه صدام .لسان هذا المعتوه طويل يتطاول على اسياده واسيادنا بعد الله.واللي على راسه بطحاء يحسسسس
Ymni mahbobأفقر دوله في العالم. وتهدد اقوى دوله في العالم.....سبحان الله صار الذئب يلعب مع الشاه
Ymni mahbobهذا الفلبيني مثل داعش ينبح ولكن في الحقيقه لا يعض،،،،،،،،،؟
سعداحسن ماسوى لقد انتشرت الجريمة وزيادة اعداد المثليين في الفلبين
عدد التعليقات:1731
توووووونسيةهذا الرئيس يعجبني وستبدأ حرب إعلامية ضده على الإعلام العربي أن لا ينجر وراء تلك الحرب ضده