بالصور : لن تصدقوا كيف أصبح شكل الفنان جميل راتب و ماذا عن حالته الصحية ؟

صحيفة المرصد : بعد غياب عن الأضواء عدة شهور وتحديداً منذ أن انهى تصوير دوره كضيف شرف في مسلسل “الكيف”، عاد الفنان جميل راتب للظهور مجدداً من خلال تكريمه في حفلة افتتاح الدورة 23 من المهرجان الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر.

ووفقا لموقع لها أن جميل راتب عند تمثيله دوره في مسلسل “الكيف” كان يقف على قدميه، لكن حالته الصحية تراجعت مؤخراً حتى أنه ظهر في تكريمه على كرسي متحرك.