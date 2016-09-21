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بالصور : لن تصدقوا كيف أصبح شكل الفنان جميل راتب و ماذا عن حالته الصحية ؟

21 سبتمبر, 2016 , 23:20 م
بالصور : لن تصدقوا كيف أصبح شكل الفنان جميل راتب و ماذا عن حالته الصحية ؟
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صحيفة المرصد : بعد غياب عن الأضواء عدة شهور وتحديداً منذ أن انهى تصوير دوره كضيف شرف في مسلسل “الكيف”، عاد الفنان جميل راتب للظهور مجدداً من خلال تكريمه في حفلة افتتاح الدورة 23 من المهرجان الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر.

ووفقا لموقع لها أن جميل راتب عند تمثيله دوره في مسلسل “الكيف” كان يقف على قدميه، لكن حالته الصحية تراجعت مؤخراً حتى أنه ظهر في تكريمه على كرسي متحرك.

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تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    22 سبتمبر, 2016 , 0:43 ص

    جبال سدير

    دائما في دور الرجل الاستقراطي
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  2. 13
    22 سبتمبر, 2016 , 0:34 ص

    قال تعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 12
    22 سبتمبر, 2016 , 0:22 ص

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 11
    22 سبتمبر, 2016 , 0:07 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    الله يمدّك بتمام الصحة والعافية فنّانّا الكبير ..
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  5. 10
    22 سبتمبر, 2016 , 0:02 ص

    شبه منحرف

    جميل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 9
    21 سبتمبر, 2016 , 23:56 م

    خالد

    نسألك اللهم حسن الخاتمة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  7. 8
    21 سبتمبر, 2016 , 23:41 م

    كاتم جروحي

    الله يرحمنا برحمته ويحسن خواتيمنا ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  8. 7
    21 سبتمبر, 2016 , 23:41 م

    فهد الحربي

    فنان من أروع الفنانين وألطفهم من السهل الممتنع خفيف الظل
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  9. 6
    21 سبتمبر, 2016 , 23:38 م

    ابوعلاوي

    وضع طبيعي لشخص عمره الان 90 سنه والاعمار بيد الله عز وجل
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  10. 5
    21 سبتمبر, 2016 , 23:38 م

    دروجبا

    خنبوقه تب الى الله الدنيا قصيره اسمع كلامي أيها الاخونجي
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  11. 4
    21 سبتمبر, 2016 , 23:37 م

    Ymni mahbob

    الشباب ضيف لا يعود.....الله يرحمنا برحمته
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  12. 3
    21 سبتمبر, 2016 , 23:30 م

    فاهم

    الله يالدنياء مادايم الا وجهه سبحانه
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  13. 2
    21 سبتمبر, 2016 , 23:28 م

    فاهم

    الله يالدنياء مادايم الا وجهه سبحانه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 1
    21 سبتمبر, 2016 , 23:23 م

    مشعل العتيبي

    دنيا
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