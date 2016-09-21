بالصور : لن تصدقوا كيف أصبح شكل الفنان جميل راتب و ماذا عن حالته الصحية ؟

صحيفة المرصد : بعد غياب عن الأضواء عدة شهور وتحديداً منذ أن انهى تصوير دوره كضيف شرف في مسلسل “الكيف”، عاد الفنان جميل راتب للظهور مجدداً من خلال تكريمه في حفلة افتتاح الدورة 23 من المهرجان الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر.
ووفقا لموقع لها أن جميل راتب عند تمثيله دوره في مسلسل “الكيف” كان يقف على قدميه، لكن حالته الصحية تراجعت مؤخراً حتى أنه ظهر في تكريمه على كرسي متحرك.
تعليقات ( 14 )
جبال سديردائما في دور الرجل الاستقراطي
🌸 الملح و القبلة 🌸الله يمدّك بتمام الصحة والعافية فنّانّا الكبير ..
شبه منحرفجميل
خالدنسألك اللهم حسن الخاتمة .
كاتم جروحيالله يرحمنا برحمته ويحسن خواتيمنا ...
فهد الحربيفنان من أروع الفنانين وألطفهم من السهل الممتنع خفيف الظل
ابوعلاويوضع طبيعي لشخص عمره الان 90 سنه والاعمار بيد الله عز وجل
دروجباخنبوقه تب الى الله الدنيا قصيره اسمع كلامي أيها الاخونجي
Ymni mahbobالشباب ضيف لا يعود.....الله يرحمنا برحمته
فاهمالله يالدنياء مادايم الا وجهه سبحانه
فاهمالله يالدنياء مادايم الا وجهه سبحانه
مشعل العتيبيدنيا