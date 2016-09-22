  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالصور : وثائق مسربة تكشف أغرب المهور لـ «الداعشيات»

22 سبتمبر, 2016 , 0:23 ص
بالصور : وثائق مسربة تكشف أغرب المهور لـ «الداعشيات»
  • 840
  • 4
  • حجم الخط

صحيفة المرصد – متابعات: نشر المكتب الإعلامي لعملية “البنيان المرصوص” عددًا من الوثائق التي عثر عليها في أحد مقرات تنظيم “داعش” الإرهابي توثّق لحالات زواج جرت بمدينة سرت.

وأوضحت وثائق المحكمة التابعة للتنظيم الإرهابي أسماء المتزوجين من نساء بصداق مؤجل وقدره “حزام ناسف” بينما بيّن عقد زواج آخر صداق امرأة أخرى بــ”بندقية كلاشينكوف” .

وبيّنت الوثائق المنشورة وجود جنسيات غير ليبية في مدينة سرت وأن بعض “الزيجات” جرت بواسطة وكيل يدعى المكلف من السلطات بينما تظهر وثائق أخرى أن بعضهن تزوجن بعد خلع أزواجهن الأُول.

041244444

85242424

0135856564



تعليقات ( 4 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 4
    22 سبتمبر, 2016 , 0:36 ص

    قلم الحقيقه والبعض تزوج بوثيقة مثبتة تؤكد عليه تحوله من أخواني الى داعشي. - والبعض ذنب ايراني ويتستر خلف ترديده لكلمة اخواني - يعني تقيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  2. 3
    22 سبتمبر, 2016 , 0:36 ص
    عدد التعليقات:5135

    الرحااال

    اهم شي عند الدواعش النكاح..يعشقونه اكثر من اي شي آخر..حبهم في الدنيا النساء..ويحاربونهم..ويصفونهم بأنهم شياطين..ويريدون حور العين..ابو لهب في انتظاركم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 2
    22 سبتمبر, 2016 , 0:29 ص

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 1
    22 سبتمبر, 2016 , 0:29 ص
    عدد التعليقات:13746

    قلم الحقيقه

    والبعض تزوج بوثيقة مثبتة تؤكد عليه تحوله من أخواني الى داعشي.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم