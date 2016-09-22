بالصور : وثائق مسربة تكشف أغرب المهور لـ «الداعشيات»

صحيفة المرصد – متابعات: نشر المكتب الإعلامي لعملية “البنيان المرصوص” عددًا من الوثائق التي عثر عليها في أحد مقرات تنظيم “داعش” الإرهابي توثّق لحالات زواج جرت بمدينة سرت.

وأوضحت وثائق المحكمة التابعة للتنظيم الإرهابي أسماء المتزوجين من نساء بصداق مؤجل وقدره “حزام ناسف” بينما بيّن عقد زواج آخر صداق امرأة أخرى بــ”بندقية كلاشينكوف” .

وبيّنت الوثائق المنشورة وجود جنسيات غير ليبية في مدينة سرت وأن بعض “الزيجات” جرت بواسطة وكيل يدعى المكلف من السلطات بينما تظهر وثائق أخرى أن بعضهن تزوجن بعد خلع أزواجهن الأُول.