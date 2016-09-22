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أمريكا تبدأ السماح ببيع طائرات لإيران

22 سبتمبر, 2016 , 0:56 ص
أمريكا تبدأ السماح ببيع طائرات لإيران
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صحيفة المرصد – رويترز:قالت مصادر في قطاع الطيران، إن الولايات المتحدة بدأت في إصدار رخص للسماح ببيع طائرات ركاب غربية إلى إيران.

وقالت المصادر إن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت رخصتين تسمحان بتصدير بعض الطائرات من إنتاج إيرباص لإيران، ومن المتوقع أن تشرع بالموافقة على بيع طائرات من إنتاج بوينغ خلال أيام.

وأكد متحدث باسم ايرباص أن الشركة حصلت على رخصة أمريكية تغطي 17 طائرة في المجمل من المقرر تسليمهم قريباً. وعلى الرغم من أن مقر الشركة في أوروبا، تحتاج إيرباص لموافقة الولايات المتحدة، نظراً للعدد الكبير من المكونات الأمريكية في طائرات الشركة.

واتفقت الشركتان على بيع وتأجير أكثر من 100 طائرة لشركة إيران للطيران، في الوقت الذي تسعى فيه طهران لإعادة بناء القطاع بعد الاتفاق الذي توصلت إليه العام الماضي مع قوى دولية، بشأن رفع العقوبات ذات الصلة ببرنامج طهران النووي.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    22 سبتمبر, 2016 , 2:37 ص

    احمد حسنين

    هوه يعني ابو كاب بيلقمه ربنا يشفي بقى
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  2. 12
    22 سبتمبر, 2016 , 2:31 ص

    عمر اسعد قلي

    ابو كاب معروب ليتك سكت ههههخخخخخخ
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  3. 11
    22 سبتمبر, 2016 , 2:29 ص

    سامية خالد

    ههههه بعد الضربة خافت ضربة روسيا وايران في تفجير نيويورك امريكا ماينفع معها الا العين الحمراء هههههه
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  4. 10
    22 سبتمبر, 2016 , 2:27 ص

    ابو كاب اذا فيه واحد زعلك في الماضي البعيد اسمه ابو محمد فحاول تنسى وابو محمد هذا قد لا يكون هو فحاول تنسى وعيش حياتك
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  5. 9
    22 سبتمبر, 2016 , 2:23 ص

    ابو محمد

    ابو كاب بجميع معرفاته كل هذا حباً في ايران ههههههه وداخل بكذا معرف باين عليك تعاني نفسياً من شيء ماضي هههههههه
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  6. 8
    22 سبتمبر, 2016 , 2:18 ص

    متمرس

    هي جات ع بيع الطائرات ؟!! امريكا تبيع حلفائها ما هو بس الطائرات ..
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  7. 7
    22 سبتمبر, 2016 , 2:16 ص

    سعدل

    ههههههه ليتك نمت بامحمد وتركت منك الفلسفه ..بس تحليل خطيرررررر
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  8. 6
    22 سبتمبر, 2016 , 2:11 ص

    ابوطاقيه

    هههههه ايش قصة ابومحمد اشوف الذكا ينقط منه اتمنى وضع ابومحمد محاظر في قناة الاخباريه السعوديه .. رجل بالف رجل تحيه للذكي ابومحمد ✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋
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  9. 5
    22 سبتمبر, 2016 , 2:09 ص

    صديق ابوكاب

    عاش ابومحمد كاشف الامريكان فعلا رجل ذكي وجهبذ وفطحول .صفقوا لابومحمد 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 الشاطر ابو محمد 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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  10. 4
    22 سبتمبر, 2016 , 2:07 ص

    ابو كاب

    ت3ابومحمد هذا داهيه كشف الموضوع الله يسعده اتمنى يحطون ابومحمد مدرب للمنتخب اول مره اشوف سعودي بهذي العقليه عقلية مهندس ساعات وانا اقول الذكاء للاجانب
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  11. 3
    22 سبتمبر, 2016 , 2:03 ص

    ابو محمد

    مادام في الطائرات المدنية فالأمر بسيط وامريكا اقتصادها قائم على التصنيع طائرات وسيارات ومعدات متنوعة ولكن الخوف ان تسلح ايران بأسلحة متطورةهنا المشكلة
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  12. 2
    22 سبتمبر, 2016 , 1:59 ص

    احمد

    ضحكو علينا الله ينتقم منهم ويسلطهم على بعضهم
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  13. 1
    22 سبتمبر, 2016 , 1:06 ص

    ابو كاب

    افاااا طيب الحين من نسب امريكا ولا ايران الافضل نسب بشار الاسد ..لعنك الله يابشار حسبي الله عليك ياظال ياقاتل الاطفال والنساء والحمام والدجاج والبط
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