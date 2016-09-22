أمريكا تبدأ السماح ببيع طائرات لإيران

صحيفة المرصد – رويترز:قالت مصادر في قطاع الطيران، إن الولايات المتحدة بدأت في إصدار رخص للسماح ببيع طائرات ركاب غربية إلى إيران.
وقالت المصادر إن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت رخصتين تسمحان بتصدير بعض الطائرات من إنتاج إيرباص لإيران، ومن المتوقع أن تشرع بالموافقة على بيع طائرات من إنتاج بوينغ خلال أيام.
وأكد متحدث باسم ايرباص أن الشركة حصلت على رخصة أمريكية تغطي 17 طائرة في المجمل من المقرر تسليمهم قريباً. وعلى الرغم من أن مقر الشركة في أوروبا، تحتاج إيرباص لموافقة الولايات المتحدة، نظراً للعدد الكبير من المكونات الأمريكية في طائرات الشركة.
واتفقت الشركتان على بيع وتأجير أكثر من 100 طائرة لشركة إيران للطيران، في الوقت الذي تسعى فيه طهران لإعادة بناء القطاع بعد الاتفاق الذي توصلت إليه العام الماضي مع قوى دولية، بشأن رفع العقوبات ذات الصلة ببرنامج طهران النووي.
تعليقات ( 13 )
احمد حسنينهوه يعني ابو كاب بيلقمه ربنا يشفي بقى
عمر اسعد قليابو كاب معروب ليتك سكت ههههخخخخخخ
سامية خالدههههه بعد الضربة خافت ضربة روسيا وايران في تفجير نيويورك امريكا ماينفع معها الا العين الحمراء هههههه
ابو محمدابو كاب بجميع معرفاته كل هذا حباً في ايران ههههههه وداخل بكذا معرف باين عليك تعاني نفسياً من شيء ماضي هههههههه
متمرسهي جات ع بيع الطائرات ؟!! امريكا تبيع حلفائها ما هو بس الطائرات ..
سعدلههههههه ليتك نمت بامحمد وتركت منك الفلسفه ..بس تحليل خطيرررررر
ابوطاقيههههههه ايش قصة ابومحمد اشوف الذكا ينقط منه اتمنى وضع ابومحمد محاظر في قناة الاخباريه السعوديه .. رجل بالف رجل تحيه للذكي ابومحمد ✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋
صديق ابوكابعاش ابومحمد كاشف الامريكان فعلا رجل ذكي وجهبذ وفطحول .صفقوا لابومحمد 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 الشاطر ابو محمد 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
ابو كابت3ابومحمد هذا داهيه كشف الموضوع الله يسعده اتمنى يحطون ابومحمد مدرب للمنتخب اول مره اشوف سعودي بهذي العقليه عقلية مهندس ساعات وانا اقول الذكاء للاجانب
ابو محمدمادام في الطائرات المدنية فالأمر بسيط وامريكا اقتصادها قائم على التصنيع طائرات وسيارات ومعدات متنوعة ولكن الخوف ان تسلح ايران بأسلحة متطورةهنا المشكلة
احمدضحكو علينا الله ينتقم منهم ويسلطهم على بعضهم
ابو كابافاااا طيب الحين من نسب امريكا ولا ايران الافضل نسب بشار الاسد ..لعنك الله يابشار حسبي الله عليك ياظال ياقاتل الاطفال والنساء والحمام والدجاج والبط