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بالفيديو : نهاية مؤلمة لفتاة قررت ركوب عربة تسوق

22 سبتمبر, 2016 , 1:17 ص
بالفيديو : نهاية مؤلمة لفتاة قررت ركوب عربة تسوق
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صحيفة المرصد: أظهر مقطع لحظة ارتطام فتاة بالجدار بعد أن ركبت عربة للتسوق في مرآب للسيارات في أحد مراكز التسوق البريطانية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تناقلته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي الفتاة وهي تجلس داخل عربة التسوق قبل أن تبدأ العربة بالتحرك نحو الجدار ما دفع الفتاة للصراخ طلباً للنجدة.

وسمع أصدقاء الفتاة الذين يقومون بتصويرها وهم يضحكون قبل أن ترتطم العربة بالجدار وتسقط الفتاة على الأرض.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    22 سبتمبر, 2016 , 2:36 ص

    !!!!

    هاذول مو زينا شوي وتقوم ولا فيها الا العافية ناس عجيبة ما ادري ايش ياكلوووو؟؟؟؟؟
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  2. 3
    22 سبتمبر, 2016 , 1:35 ص

    ابوعاطي

    ممكن عندها تامين
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  3. 2
    22 سبتمبر, 2016 , 1:19 ص

    مشعل العتيبي

    أشوا روعتني
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  4. 1
    22 سبتمبر, 2016 , 1:19 ص

    W

    فلم يخووووووف !!
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