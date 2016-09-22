بالفيديو : نهاية مؤلمة لفتاة قررت ركوب عربة تسوق

صحيفة المرصد: أظهر مقطع لحظة ارتطام فتاة بالجدار بعد أن ركبت عربة للتسوق في مرآب للسيارات في أحد مراكز التسوق البريطانية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تناقلته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي الفتاة وهي تجلس داخل عربة التسوق قبل أن تبدأ العربة بالتحرك نحو الجدار ما دفع الفتاة للصراخ طلباً للنجدة.

وسمع أصدقاء الفتاة الذين يقومون بتصويرها وهم يضحكون قبل أن ترتطم العربة بالجدار وتسقط الفتاة على الأرض.