جوجل تنافس واتساب و مسنجر بتطبيق “ألو” للدردشة

صحيفة المرصد: أطلقت “ألفابت”، الشركة الأم لجوجل تطبيق “ألو” للرسائل الذي يجمع بين محرك جوجل للبحث وبرنامج للدردشة مزود بمساعد صوتي. وتنافس الخدمة الجديدة التي أعلن عنها في مايو تطبيقي واتس آب وماسنجر لفيسبوك.

ويأتي التدشين بعد شهر من طرح جوجل تطبيق “ديو” لاتصالات الفيديو.

ويعمل “ألو” ببرنامج للدردشة مزود بمساعدة صوتية يشغله جوجل أسيستانت وهو مساعد شخصي افتراضي مثل “سيري” في أبل.

وزودت جوجل التطبيق بخاصية “إجابة ذكية” تقترح على المستخدم ردودا أثناء الدردشة يمكن إرسالها بمجرد النقر عليها. كما يتيح للمستخدمين استخدام رسومات والنقش على الصور قبل إرسالها.

كما زود التطبيق الجديد بخاصية التشفير بين طرفي الدردشة فقط عند استخدام اسم مستعار.

وبدأت جوجل طرح التطبيق الجديد وقالت إنه سيتاح حول العالم في الأيام القليلة المقبلة.