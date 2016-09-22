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جوجل تنافس واتساب و مسنجر بتطبيق “ألو” للدردشة

22 سبتمبر, 2016 , 1:21 ص
جوجل تنافس واتساب و مسنجر بتطبيق “ألو” للدردشة
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صحيفة المرصد: أطلقت “ألفابت”، الشركة الأم لجوجل تطبيق “ألو” للرسائل الذي يجمع بين محرك جوجل للبحث وبرنامج للدردشة مزود بمساعد صوتي. وتنافس الخدمة الجديدة التي أعلن عنها في مايو تطبيقي واتس آب وماسنجر لفيسبوك.

ويأتي التدشين بعد شهر من طرح جوجل تطبيق “ديو” لاتصالات الفيديو.

ويعمل “ألو” ببرنامج للدردشة مزود بمساعدة صوتية يشغله جوجل أسيستانت وهو مساعد شخصي افتراضي مثل “سيري” في أبل.

وزودت جوجل التطبيق بخاصية “إجابة ذكية” تقترح على المستخدم ردودا أثناء الدردشة يمكن إرسالها بمجرد النقر عليها. كما يتيح للمستخدمين استخدام رسومات والنقش على الصور قبل إرسالها.

كما زود التطبيق الجديد بخاصية التشفير بين طرفي الدردشة فقط عند استخدام اسم مستعار.

وبدأت جوجل طرح التطبيق الجديد وقالت إنه سيتاح حول العالم في الأيام القليلة المقبلة.



تعليقات ( 9 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 9
    22 سبتمبر, 2016 , 2:43 ص

    كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

    هذه التطبيقات والبرامج أفسدت أفكار شبابنا وبناتنا . أفسدت أخلاق الرجال والنساء . دمرت الصغار والكبار . ضيعت البنات . شتت أٌسَرْ . حرضت . فرقت . فضحت
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  2. 8
    22 سبتمبر, 2016 , 2:39 ص

    كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

    انتبهوا لأبناءكم وبناتكم . راقبوا أبناءكم وبناتكم . فتشوا جوالات أبناءكم وبناتكم . تابعوا أبناءكم وبناتكم . إحرصوا ع أبناءكم وبناتكم وأخواتكم وزوجاتكم
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  3. 7
    22 سبتمبر, 2016 , 2:17 ص

    كاتم جروحي

    يسابقون الزمن ويتنافسون فيما بينهم بكل شراسه في كيفية إفساد الأسر والمجتمعات والشباب والشابات وخاصة أهل الإسلام ... حسبنا الله ونعم الوكيل ....
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  4. 6
    22 سبتمبر, 2016 , 1:55 ص

    سبهلل

    شيء جميل
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  5. 5
    22 سبتمبر, 2016 , 1:49 ص

    غمد عطاف

    باب آخر و نافذة أخرى لأختلاط مدسوس سري و مختبئ يسهل الفساد و الأنحطاط و الأنحلال.
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  6. 4
    22 سبتمبر, 2016 , 1:46 ص

    الله يلعن الواتس وغيره طلعتلنا ابوسن وغيره والمصائب اللي كل واحد يعرفها مخدرات ترويج تخبيب انتهاك اعراض حوادث سيارات صدم ابرياء وغيره
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  7. 3
    22 سبتمبر, 2016 , 1:42 ص

    مع الاسف جميع وسائل الاتصال الحديثه اصبحت لنا كعرب باب لتخلف وتشتيت الاسر وعدم انتاجيه في العمل وعدم مراعاة من يسير بالطريق لابسياره ولا برجل ووووو
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  8. 2
    22 سبتمبر, 2016 , 1:39 ص

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام الذي جعل الغرب الكافر يتنافسون على هذه الدنيا ..وكانهم خالدين فيها ..ونسو أن الخلود الحقيقي هو في الجنة !!
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  9. 1
    22 سبتمبر, 2016 , 1:26 ص

    وتساب اكثر برنامج عبقري وجد لحد الان ولا اعتقد برنامج اخر يضاهيه
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