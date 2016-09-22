  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

مصر: ضبط صدام حسين وآخر بحوزتهما 24 حمارًا قبل ذبحهم بالبحيرة

22 سبتمبر, 2016 , 1:35 ص
مصر: ضبط صدام حسين وآخر بحوزتهما 24 حمارًا قبل ذبحهم بالبحيرة
  • 1٬576
  • 6
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:تمكن رجال مباحث وادي النطرون بمحافظة البحيرة بمصر ، من ضبط شخصين بحوزتهم 24 حمارًا قبل ذبحهم بقرية نبع الحمراء بدائرة المركز وبيعها في الأسواق للمواطنين.

حيث وردت معلومات لرئيس مباحث وادي النطرون، بقيام شخصين بمحاولة ذبح كميه من الحمير لبيعها في السوق بوادي النطرون.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وبالفحص تبين صحة المعلومات، وأن المتهمين سيقومان بارتكاب الجريمة بمنطقة نبع الحمراء، وقام رجال المباحث بمداهمة المنطقة المشار إليها وتمكنوا من ضبط (محمود حسن أحمد إسماعيل) 37 عاما – مقيم بسوهاج وسائق السيارة رقم 7683 هـ س ن مرور سوهاج، وبصحبته (صدام حسين محمد) 20 عاما – مقيم بسوهاج، وبحوزتهم 24 حمارًا بقصد ذبحهم لبيعهم في السوق للمواطنين.

تم اصطحاب المتهمين والمضبوطات إلي قسم شرطة وادي النطرون، وتم تحرير محضر رقم 5727 جنح الوادي 2016 وجارى عرض المتهمين على النيابة لتولى التحقيق.



تعليقات ( 6 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 6
    22 سبتمبر, 2016 , 2:33 ص

    !!!!

    واع الله يخزيهم بس نصيحة يا اخوان لا تتشمتون في الشعوب المنكوبه فالشماتة عاقبتها وخيمة ترجع على اصحابها الله يجيرنا مما بلاهم فيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 5
    22 سبتمبر, 2016 , 2:20 ص

    حفتر وفلتر

    الحذر كل الحذر من شراء أي منتج مصري مهما كانت جودته .... اللهم بلغت ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 4
    22 سبتمبر, 2016 , 2:09 ص

    حنفي

    وشرطة وادي النطرون سيقومون بإعادة تدوير هذه الحمير وسيقومون بذبحها وبيعها على أنها لحوم عقول ... مصاريه مافيهم طب ولايمكن نصدقهم ...
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  4. 3
    22 سبتمبر, 2016 , 2:07 ص

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    تم اصطحاب المتهمين والمضبوطات إلي قسم شرطة وادي النطرون، وتم تحرير محضر 24 حمار ودوهم الشرطه معاهم ايش ذنبهم 😢😢😢
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 2
    22 سبتمبر, 2016 , 2:05 ص

    الرادار .......

    اي منتج غذائي مصري يشتبه فيه تلوث ولحوم حمير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 1
    22 سبتمبر, 2016 , 1:54 ص

    ابوعاطي

    الكيلو 45جنيه يبتاع****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم