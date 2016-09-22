مصر: ضبط صدام حسين وآخر بحوزتهما 24 حمارًا قبل ذبحهم بالبحيرة

صحيفة المرصد:تمكن رجال مباحث وادي النطرون بمحافظة البحيرة بمصر ، من ضبط شخصين بحوزتهم 24 حمارًا قبل ذبحهم بقرية نبع الحمراء بدائرة المركز وبيعها في الأسواق للمواطنين.
حيث وردت معلومات لرئيس مباحث وادي النطرون، بقيام شخصين بمحاولة ذبح كميه من الحمير لبيعها في السوق بوادي النطرون.
على الفور تم تشكيل فريق بحث وبالفحص تبين صحة المعلومات، وأن المتهمين سيقومان بارتكاب الجريمة بمنطقة نبع الحمراء، وقام رجال المباحث بمداهمة المنطقة المشار إليها وتمكنوا من ضبط (محمود حسن أحمد إسماعيل) 37 عاما – مقيم بسوهاج وسائق السيارة رقم 7683 هـ س ن مرور سوهاج، وبصحبته (صدام حسين محمد) 20 عاما – مقيم بسوهاج، وبحوزتهم 24 حمارًا بقصد ذبحهم لبيعهم في السوق للمواطنين.
تم اصطحاب المتهمين والمضبوطات إلي قسم شرطة وادي النطرون، وتم تحرير محضر رقم 5727 جنح الوادي 2016 وجارى عرض المتهمين على النيابة لتولى التحقيق.
تعليقات ( 6 )
!!!!واع الله يخزيهم بس نصيحة يا اخوان لا تتشمتون في الشعوب المنكوبه فالشماتة عاقبتها وخيمة ترجع على اصحابها الله يجيرنا مما بلاهم فيه
حفتر وفلترالحذر كل الحذر من شراء أي منتج مصري مهما كانت جودته .... اللهم بلغت ...
حنفيوشرطة وادي النطرون سيقومون بإعادة تدوير هذه الحمير وسيقومون بذبحها وبيعها على أنها لحوم عقول ... مصاريه مافيهم طب ولايمكن نصدقهم ...
مزاجي رايق ⭐🌟⭐تم اصطحاب المتهمين والمضبوطات إلي قسم شرطة وادي النطرون، وتم تحرير محضر 24 حمار ودوهم الشرطه معاهم ايش ذنبهم 😢😢😢
الرادار .......اي منتج غذائي مصري يشتبه فيه تلوث ولحوم حمير
ابوعاطيالكيلو 45جنيه يبتاع****