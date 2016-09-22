مصر: ضبط صدام حسين وآخر بحوزتهما 24 حمارًا قبل ذبحهم بالبحيرة

صحيفة المرصد:تمكن رجال مباحث وادي النطرون بمحافظة البحيرة بمصر ، من ضبط شخصين بحوزتهم 24 حمارًا قبل ذبحهم بقرية نبع الحمراء بدائرة المركز وبيعها في الأسواق للمواطنين.

حيث وردت معلومات لرئيس مباحث وادي النطرون، بقيام شخصين بمحاولة ذبح كميه من الحمير لبيعها في السوق بوادي النطرون.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وبالفحص تبين صحة المعلومات، وأن المتهمين سيقومان بارتكاب الجريمة بمنطقة نبع الحمراء، وقام رجال المباحث بمداهمة المنطقة المشار إليها وتمكنوا من ضبط (محمود حسن أحمد إسماعيل) 37 عاما – مقيم بسوهاج وسائق السيارة رقم 7683 هـ س ن مرور سوهاج، وبصحبته (صدام حسين محمد) 20 عاما – مقيم بسوهاج، وبحوزتهم 24 حمارًا بقصد ذبحهم لبيعهم في السوق للمواطنين.

تم اصطحاب المتهمين والمضبوطات إلي قسم شرطة وادي النطرون، وتم تحرير محضر رقم 5727 جنح الوادي 2016 وجارى عرض المتهمين على النيابة لتولى التحقيق.