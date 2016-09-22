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بالفيديو: شبح فتاة يظهر عند تقاطع طرق في المكسيك

22 سبتمبر, 2016 , 1:39 ص
بالفيديو: شبح فتاة يظهر عند تقاطع طرق في المكسيك
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صحيفة المرصد:أثار مقطع تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي في المكسيك ضجة كبيرة بين مستخدمي هذه المواقع، بعد أن ظهرت فيه سيارة تمر عبر شبح لفتاة صغيرة وسط تقاطع طرق.

وتظهر المشاهد التي التقطتها كاميرات المراقبة، لحظة اقتراب السيارة من تقاطع الطرق، في الوقت الذي كان شبح الفتاة الصغيرة يقف في المنتصف دون حراك، وعلى الرغم من مرور السيارة عبر جسدها، إلا أن الفتاة الشبح ظلت واقفة في مكانها، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.

الحادثة وقعت في باسيا دي لا ريفورما في مكسيكو سيتي حوالي الساعة 2:20 صباح يوم 18 سبتمبر (أيلول) الجاري، والمثير للدهشة أن كاميرا واحدة من كاميرات المراقبة الأمنية في الشارع تمكنت من التقاط هذا المشهد الغريب وفقاً لموقع 24 الإماراتي.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    22 سبتمبر, 2016 , 2:37 ص

    فارس

    استغل تدرج لمعة الاضاءه في الاسفلت لإظهار صورة الشبح من فوقها 🤓 ويا كثر اللي يعتقدون بالأشباح في المكسيك
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  2. 4
    22 سبتمبر, 2016 , 2:31 ص

    بلد ابويه وجد جدي

    الرجال قطع الاشاره
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  3. 3
    22 سبتمبر, 2016 , 2:22 ص

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    شبح يتصكع في انصاف الليالي ؛ هذي نهايه الصعلكه ؛ يتبطحون بالشوارع هالسلق الحفيانه
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  4. 2
    22 سبتمبر, 2016 , 2:01 ص

    سامية خالد

    يحب الاجانب حق القصص والخرافات الجن الي عندهم اعلاميين يحبو يظهرو بالكاميرات ليش الجن الي عندنا مانشوفهم بساهر والكاميرات والكاميرات الي بالمحلات
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  5. 1
    22 سبتمبر, 2016 , 1:49 ص

    زائر

    الله يامن كووووذاب ....
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