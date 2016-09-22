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مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قرار يمنع بيع السلاح إلى المملكة

22 سبتمبر, 2016 , 3:15 ص
مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قرار يمنع بيع السلاح إلى المملكة
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صحيفة المرصد – وكالات :مهّد مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء الطريق أمام صفقة لبيع دبابات وعتاد عسكري آخر بقيمة 1.15 مليار دولار للمملكة في تأييد لحليف مقرّب من الولايات المتحدة بالشرق الأوسط.

وصوت المجلس بأغلبية 71 صوتًا مقابل 27 ضد تشريع يهدف لعرقلة الصفقة.

وأحبط التصويت بأغلبية، جهودًا قادها السناتور الجمهوري راند بول والسناتور الديمقراطي كريس ميرفي لعرقلة البيع، بسبب مخاوف من بينها دور السعودية في الصراع اليمني ومخاوف من أن تؤجج الصفقة سباق تسلح بالمنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت في التاسع من أغسطس الماضي، أن وزارة الخارجية وافقت على البيع المحتمل لأكثر من 130 دبابة أبرامز و20 عربة مدرعة وعتاد آخر للمملكة.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، إن شركة جنرال داينمكس ستكون المتعاقد الرئيسي في الصفقة.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    22 سبتمبر, 2016 , 4:21 ص

    يعرب

    مبروك الخردة
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  2. 5
    22 سبتمبر, 2016 , 4:07 ص

    كاتم جروحي

    طبيعي يرفضون طالما أنه قرار سيحرمهم من عشرات المليارات . أما تحميل بلدنا كارثة 11 سبتمبر فسيصادقون عليه لأنه سيجلب لهم المليارات . مصلحتهم فوق الجميع
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  3. 4
    22 سبتمبر, 2016 , 4:01 ص

    D.r

    بالفلوس تقدر تجيب المملكة اللي تبغى هؤلاء عبدة المال . يجب اختيار حليف اخر غير امريكا
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  4. 3
    22 سبتمبر, 2016 , 3:39 ص

    الشهاب الاحمر

    يججب التنويع في التسليح ويجب انشاء خط تسليحي جديد مع دول اخرى فوقت امريكا انتهى
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  5. 2
    22 سبتمبر, 2016 , 3:37 ص

    يلملم

    مخالف
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  6. 1
    22 سبتمبر, 2016 , 3:28 ص

    اترك تعليق

    أي حجب لأي صفقه سيفتح الطريق للترسانات الصينيه والكنديه والروسيه والهنديه والباكستانيه والبريطانيه والبرازيليه والفرنسيه والالمانيه لتسد الفراغ
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