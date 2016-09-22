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فيديو: ضابط مخابرات سابق يفضح نوايا وخطط النظام الإيراني في التوسع واحتلال الحرم

22 سبتمبر, 2016 , 3:25 ص
فيديو: ضابط مخابرات سابق يفضح نوايا وخطط النظام الإيراني في التوسع واحتلال الحرم
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صحيفة المرصد:فضح ضابط المخابرات الإيرانى السابق، مرتضى موسوي، خطة نظام الملالي للاحتلال الحرم المكي، مؤكداً أنه يمتلك بعض الوثائق التي تدين إيران في عمليات التفجير التي حدثت في المملكة عام 1986.

وقال “موسوي” في مقطع فيديو نشره حساب “بن فقيط” -يعرف نفسه بأنه متابع للشأن الإيراني: قررت الحكومة الإيرانية إرسال مجموعة من عناصر الحرس الثورى الإيرانى تحت غطاء حجاج بيت الله بهدف إحتلال بيت الله الحرام وقبل العملية تم التنسيق مع عدد من الدول للإعتراف بها.

وعرض “موسوي” محضر جلسة الإجتماع والذي تم لمناقشة خطة إحتلال مكة برئاسة رئيس الوزراء الإيراني، مير حسين موسوى، وبمشاركة كل من: “وزير المخابرات، حجة الإسلام محمدي، ووزير الخارجية، علي ولايتي، ووزير الحرس الثوري، محسن رفيق، ووزير الثقافة، محمد خاتمي، وقائد عام الحرس الثوري، محسن رضائي”.

وأشار إلى أن صاحب الفكرة الرئيسية لإحتلال مكة ووضعها تحت إدارة جميع الدول الإسلامية كان قائد عام الحرس الثوري وقتها “محسن رضائي، مؤكداً أنه وضع هذه المعلومات وقتها تحت تصرف الولايات المتحدة الأمريكية وأخبرت المسؤولين من المملكة عن هذه الفكرة.

وأضاف “موسوى”: “كانت الأوضاع في تلك الفترة خطيرة جدًا ويرجع سبب الخطورة إلى تدهور الأوضاع فى الإتحاد السوفيتي السابق قبل إنهياره وكنت وقتها أشعر بخطر إحتلال إيران وهو ما إضطرني لإخبار الأمريكان”.

ولفت إلى أنه اقترح على الولايات المتحدة دخول منطقة الخليج بحجة مواجهة الخطر الروسي الممتد في المنطقة وهو ما تم بالفعل وحركت أمريكا أسطولين حربيين ودخلت إلى مياه الخليج بحجة مواجهة هذه الخطة لصالح المملكة.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    22 سبتمبر, 2016 , 4:36 ص
    عدد التعليقات:5192

    المنتصر بالله

    الحل الوحيد للمشاكل هو أن نتصالح مع بعض وليس مع أمريكا لأن أمريكا هي من تصنع إيران وداعش والقاعدة وأخواتها لكي تصبح مسمار جحا في خاصرة العرب ووووووووو
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  2. 12
    22 سبتمبر, 2016 , 4:28 ص
    عدد التعليقات:5192

    المنتصر بالله

    إيران صارت نفس موضوع البعبع والسلعوه لتخويف الخليج العربي ودخول أمريكا في الخليج تحت ذريعة حماية المصالح العالميه والملاحه البحريه من الخطر الإيراني
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  3. 11
    22 سبتمبر, 2016 , 4:27 ص

    كفى كذب

    طيب لآجديدف الامرهذا معروف والواقع اصدق من كثر الكلام ولازالت امريكا والغرب يلعبوا ع كل الدول بفزاعةالارهاب دون جدوى الا بتحقيق سياستهاالقذره .انتهى
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  4. 10
    22 سبتمبر, 2016 , 4:21 ص
    عدد التعليقات:5192

    المنتصر بالله

    إيران دوله تدار من قبل إسرائيل لكي يتحول الصراع العربي الإسرائيلي إلى صراع عربي إيراني وقد نجحت في ذلك وحولت هذا ونست العرب فلسطين والتنميه وكل شيء وو
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  5. 9
    22 سبتمبر, 2016 , 4:21 ص

    ندى

    اليوم الوطني💚86💚على خطى الأجداد تتواصل الأمجاد 🇸🇦دام عزك ياوطن 💚🇸🇦💚🇸🇦💚🇸🇦💚
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  6. 8
    22 سبتمبر, 2016 , 4:15 ص

    حامد كرزاي

    على اساس العراقي واليمني يذبحون في ايراني😁😁😁 يا رجل ايران رجعت حكم اجدادها في العراق واليمن وهذا تاريخهم قبل الاسلام..
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  7. 7
    22 سبتمبر, 2016 , 4:15 ص
    عدد التعليقات:5192

    المنتصر بالله

    أمريكا لعبت صح في المنطقة العربية خوفت الخليج في صدام حسين لين طاح والآن تخوف الجماعة في إيران لكن الروس دخل على الخط السريع وافشل الخطه في سوريا وووو
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  8. 6
    22 سبتمبر, 2016 , 4:10 ص

    سين سؤال ؟؟؟

    طيب ليش إحنا ساكتين عليهم منذ ذلك الحين إلى اليوم ؟؟ ولماذا لم نقطع علاقتنا بهذه الدوله المجرمه ؟؟
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  9. 5
    22 سبتمبر, 2016 , 4:07 ص

    D.r

    يجب على المملكة ان تكون صاااارمة مع من يريد تدنيس بلاد الحرمين الشريفين وخصوصا اذيالهم المتواجدون بيننا . الان عرفنا من الصديق ومن العدوا .
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  10. 4
    22 سبتمبر, 2016 , 4:02 ص
    عدد التعليقات:5192

    المنتصر بالله

    إيران لها في العراق والشام ولبنان واليمن أنصار ومذهب وعن طريقه تزرع الفتن والقتل لكن مكه المكرمه والمدينة المنورة وماحولها ليس على مذهب الفرس المجوس
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  11. 3
    22 سبتمبر, 2016 , 4:01 ص

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    صعاليك الملاليه الارهابيه هم منبع الارهاب والفتن والاضطرابات في العالم
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  12. 2
    22 سبتمبر, 2016 , 3:44 ص

    شغل استخبارات ؟؟؟
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  13. 1
    22 سبتمبر, 2016 , 3:31 ص
    عدد التعليقات:5

    حسين ابوامجد

    لعنهم الله هاالروافض
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