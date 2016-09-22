فيديو: ضابط مخابرات سابق يفضح نوايا وخطط النظام الإيراني في التوسع واحتلال الحرم

صحيفة المرصد:فضح ضابط المخابرات الإيرانى السابق، مرتضى موسوي، خطة نظام الملالي للاحتلال الحرم المكي، مؤكداً أنه يمتلك بعض الوثائق التي تدين إيران في عمليات التفجير التي حدثت في المملكة عام 1986.

وقال “موسوي” في مقطع فيديو نشره حساب “بن فقيط” -يعرف نفسه بأنه متابع للشأن الإيراني: قررت الحكومة الإيرانية إرسال مجموعة من عناصر الحرس الثورى الإيرانى تحت غطاء حجاج بيت الله بهدف إحتلال بيت الله الحرام وقبل العملية تم التنسيق مع عدد من الدول للإعتراف بها.

وعرض “موسوي” محضر جلسة الإجتماع والذي تم لمناقشة خطة إحتلال مكة برئاسة رئيس الوزراء الإيراني، مير حسين موسوى، وبمشاركة كل من: “وزير المخابرات، حجة الإسلام محمدي، ووزير الخارجية، علي ولايتي، ووزير الحرس الثوري، محسن رفيق، ووزير الثقافة، محمد خاتمي، وقائد عام الحرس الثوري، محسن رضائي”.

وأشار إلى أن صاحب الفكرة الرئيسية لإحتلال مكة ووضعها تحت إدارة جميع الدول الإسلامية كان قائد عام الحرس الثوري وقتها “محسن رضائي، مؤكداً أنه وضع هذه المعلومات وقتها تحت تصرف الولايات المتحدة الأمريكية وأخبرت المسؤولين من المملكة عن هذه الفكرة.

وأضاف “موسوى”: “كانت الأوضاع في تلك الفترة خطيرة جدًا ويرجع سبب الخطورة إلى تدهور الأوضاع فى الإتحاد السوفيتي السابق قبل إنهياره وكنت وقتها أشعر بخطر إحتلال إيران وهو ما إضطرني لإخبار الأمريكان”.

ولفت إلى أنه اقترح على الولايات المتحدة دخول منطقة الخليج بحجة مواجهة الخطر الروسي الممتد في المنطقة وهو ما تم بالفعل وحركت أمريكا أسطولين حربيين ودخلت إلى مياه الخليج بحجة مواجهة هذه الخطة لصالح المملكة.