الأهلي لا يكذب مثلكم

اضحك وإن قلت غيرها صدقوني وهل هناك أجمل من أن تضحك في هذا الزمن الذي بوصلته لم تعد تشير شمالا في نظر عقول تدعي المعرفة في كل شيء وهي لا تعرف أي شيء..

اضحك على من يقول الأهلي لم يطلب حكاما أجانب لديربي الاتحاد في وقت طلب ولكن فارق 24 ساعة كان حجة الرفض عند ويب الذي نحترم رفضه ولا نبرر للأهلي خطأ التأخير أياً كان السبب..

هل يعقل ناد تضرر من التحكيم المحلي وفقد بطولات بسبب هذا التحكيم أن يتجاهل ما هو متاح له من حكام أجانب ويبحث عن طاقم سعودي وهل نصدق إعلام الحليفين ونكذب الأوراق والأدلة الدامغة التي أولها تحويل المبلغ من الأهلي لحساب الاتحاد!

مسألة وسائل الضغط والتي بدأ يكرس لها الرفقاء والأصدقاء ضد الأهلي قبل الديربي يفهم منها أصالة التحالف ومعدن التحالف حتى في الكذب!

لو قيض للأهلي وسمح له في اختيار كل حكام الموسم أجانب فلن يتردد في ذلك كونه أكثر الأندية

تضرراً من الحكام السعوديين، ففضلا إذا أردتم الحديث عن مثل هذه القضايا ابحثوا عن المستفيد أما الأهلي فهو الحلقة الأضعف في ملعب احكم عدالة يا حكم!

حملة الألف تغريدة وعشرات العناوين وهجوم البرامج ضد الأهلي ووصفه بما يسمى عندهم صديق الحكم المحلي فرية يراد بها التأثير على طاقم الحكام الذي ستسند له المباراة، وهذا على رأي أبو بكر سالم بلفقيه دان قديم!

أرجع وأقول هنا لا أبرر للأهلي بقدر ما أرد على من يعتقدون أنها لعبة من الأهلي مع يقيني أن هذه الألعاب لهم وليست للأهلي..

قد أقبل من مشجع أن يقول ما يريد في هذا الإطار لكن أن يتبنى ذلك إعلاميون فهنا يجب أن نقول الكذب خيبة يا زملاء الحرف!

والسؤال هنا للاتحاد السعودي لكرة القدم لماذا تمسكتم بفارق التوقيت!

ألم يسبق لكم أن مررتم لغير الأهلي مثل هذه الحالة؟

أعرف أن هناك تمريرا وعلى مستوى عال في لجنة الحكام وغيرها لكن تعرفون حقيقة الأهلي مع لجان وجدت لمحاربته..

وصلت الرسالة أم تحتاجون إلى رسالة أخرى لتعرفوا أكثر!

(2)

استقال مساعد الزويهري واعتذر فهد بن خالد فكثرت الأقاويل..

أعرف ظروف الأول وسبب اعتذار الثاني لكن هناك من يجيد حبك الروايات!

الغريب أن من يتحدث عن الأسباب والمسببات غير أهلاويين!

والعجيب أن بعض جماهير الأهلي تأخذ رواياتهم على محمل الجد..

(3)

غداً تعود الحياة لملعب الجوهرة بديربي الأهلي والاتحاد..

غداً ستعود الأرقام إلى أهلها بمعنى أن الملعب سيضيق بزواره..

مللنا بعدد الحضور 5000 و3000 واشتقنا إلى ما فوق الخمسين ألفا..

(4)

يقول غازي القصيبي: نحن في سباق مع الزمن إما يقتلنا التخلف أو نقتل التاريخ!