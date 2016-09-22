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بعد إعلان الطلاق بينهما…الكشف عن حجم ثروة “أنجلينا جولي” وبراد بيت الضخمة

22 سبتمبر, 2016 , 8:15 ص
بعد إعلان الطلاق بينهما…الكشف عن حجم ثروة “أنجلينا جولي” وبراد بيت الضخمة
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صحيفة المرصد: كشفت صحيفة بريطانية شهيرة عن حجم ثروة أنجلينا جولي وبراد بيت وأشارت إلى أنها تصل إلى 400 مليون دولار أمريكى، وطرحت الصحيفة تساؤلا حول كيفية تسوية الطلاق بينهما وكيف سيحسم الأمر خاصة أنهما يملكان العديد من القصور والعقارات فى الولايات المتحدة الأمريكية وفى فرنسا، ووصفت الصحيفة القصور المملوكة لبراد وأنجلينا بـ”إمبراطورية برنجلينا” الضخمة. وجاء ذلك بعدما طلبت النجمة العالمية أنجلينا جولي، الحضانة الكاملة لأبنائها الـ6 وتقدمها رسميًا بطلب طلاق من زوجها براد بيت. يذكر إلى أن الثنائي تزوجا فى شهر أغسطس عام 2014، وارتبطا الثنائى عاطفيًا من عام 2004، وكان آخر ظهور لهما أمام وسائل الإعلام معًا فى شهر يوليو الماضى عندما احتفلا بعيد مولد ابنيهما نوكس وفيفيان فى غرب هوليوود.
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تعليقات ( 2 )

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  1. 2
    22 سبتمبر, 2016 , 8:24 ص

    سامية خالد

    1 تصحيح انجلينا
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  2. 1
    22 سبتمبر, 2016 , 8:20 ص

    سامية خالد

    براد انت الخسران خسرت وحدة مثل جولينا رمز للانسانية بالعالم حياة جولينا لن تتوقف عندك ستكمل اعمالها الانسانية جنيفر انبسطي وافرحي رجع حبيبتس لتس هههه
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