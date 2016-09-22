فسخ نكاح مواطنة من زوجها بعد أن أثبتت خيانته لها مع صديقتها المقربة

صحيفة المرصد: فسخت محكمة الأحوال الشخصية في جدة نكاح مواطنة من زوجها الأربعيني، بعد أن أثبتت خيانته لها مع صديقتها المقربة، وقيامه بضربها، وذلك بعد أن قدمت الدلائل على ذلك، ومن بينها رسالة “سناب شات” مرسلة من الصديقة للزوج ومحادثات بين الطرفين، وتقرير طبي يثبت تعرضها للضرب بأداة حادة.

وبحسب صحيفة “الوطن” , قال مصدر عدلي إن “محكمة الأحوال الشخصية بجدة تلقت قضية رفعتها مواطنة تطلب فيها فسخ نكاحها من زوجها نتيجة إقامته علاقة مع صديقتها، وسردت الزوجة للقاضي الكيفية التي اكتشفت بها تلك العلاقة، حيث تم ذلك صدفة، عندما كان الزوجان في رحلة إلى إحدى الدول العربية، ونتيجة انشغال الزوج مع أبنائه، ترك جهازه الجوال على طاولة المطعم، فجاءت رسالة سناب شات، ففتحت الزوجة الجوال لمعرفة المرسل فلاحظت أن المرسل صديقتها المقربة، وحينما فتحتها وجدت مقاطع مختلفة للصديقة في عملها ومنزل أسرتها، ومحادثات بينها وبين زوجها وصديقتها”.

وأضاف أن “الزوجة صدمت لخيانة زوجها وصديقتها لها من ورائها، وبعد العودة للمملكة واجهت زوجها فأنكر، وحينما أظهرت له الرسائل التي عثرت عليها بجهاز جواله طلب منها عدم التدخل بحياته، وأخبرها أنه ينوي الزواج من صديقتها، ما دفعها إلى طلب الطلاق، فساءت العلاقة بينهما لأكثر من 4 أشهر”.

وأوضح المصدر بحسب الصحيفة ذاتها أن “الزوج ادعى أن لديه عمل خارج جدة بحكم منصبه كمدير عمليات في أحد البنوك، فأوصل الزوجة إلى أسرتها في مكة المكرمة برفقة أبنائها الثلاثة، وبعد مرور أكثر من 6 ساعات على وصولها لأسرتها شعرت بضيق شديد، فطلبت من أسرتها السماح لها بالعودة إلى منزلها بجدة، وعندما وصلت إلى منزلها دخلت غرفة نومها، ففوجئت بزوجها وصديقتها بوضع مخل، فحدث شجار بينها وبين الزوج، وهددت الاثنين بفضح أمرهما عند أسرتيهما، فضربها الزوج بشمعدان ففقدت الوعي”.

أبان المصدر أن “الزوجة نقلت عبر الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد، حيث حققت الجهات الأمنية معها، وصدر تقرير طبي بحالتها الصحية وفترة العلاج التي تحتاجها وهي 15 يوما، وأوقفت الجهات الأمنية الزوج، وتم أخذ تعهد عليه بعدم تكرار تلك الفعلة ثم أطلق سراحه، وطلبت الزوجة الطلاق فرفض زوجها، فاضطرت لرفع دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية تطالب بفسخ نكاحها، وقدمت كافة الأدلة والبراهين على خيانة زوجها، وتعرضها للضرب منه”.

وأضاف أن “المحكمة نظرت القضية في عدة جلسات، وبعد أن تيقن القاضي من صدق الزوجة أصدر حكما شرعيا يقضي بفسخ نكاح الزوجة دون شرط، وطلب من الزوجة أن ترفع قضية أخرى على طليقها بعد تسلم صك فسخ النكاح، تطالبه فيها بدفع نفقة أبنائها”.