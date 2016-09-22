فسخ نكاح مواطنة من زوجها بعد أن أثبتت خيانته لها مع صديقتها المقربة

صحيفة المرصد: فسخت محكمة الأحوال الشخصية في جدة نكاح مواطنة من زوجها الأربعيني، بعد أن أثبتت خيانته لها مع صديقتها المقربة، وقيامه بضربها، وذلك بعد أن قدمت الدلائل على ذلك، ومن بينها رسالة “سناب شات” مرسلة من الصديقة للزوج ومحادثات بين الطرفين، وتقرير طبي يثبت تعرضها للضرب بأداة حادة.
وبحسب صحيفة “الوطن” , قال مصدر عدلي إن “محكمة الأحوال الشخصية بجدة تلقت قضية رفعتها مواطنة تطلب فيها فسخ نكاحها من زوجها نتيجة إقامته علاقة مع صديقتها، وسردت الزوجة للقاضي الكيفية التي اكتشفت بها تلك العلاقة، حيث تم ذلك صدفة، عندما كان الزوجان في رحلة إلى إحدى الدول العربية، ونتيجة انشغال الزوج مع أبنائه، ترك جهازه الجوال على طاولة المطعم، فجاءت رسالة سناب شات، ففتحت الزوجة الجوال لمعرفة المرسل فلاحظت أن المرسل صديقتها المقربة، وحينما فتحتها وجدت مقاطع مختلفة للصديقة في عملها ومنزل أسرتها، ومحادثات بينها وبين زوجها وصديقتها”.
وأضاف أن “الزوجة صدمت لخيانة زوجها وصديقتها لها من ورائها، وبعد العودة للمملكة واجهت زوجها فأنكر، وحينما أظهرت له الرسائل التي عثرت عليها بجهاز جواله طلب منها عدم التدخل بحياته، وأخبرها أنه ينوي الزواج من صديقتها، ما دفعها إلى طلب الطلاق، فساءت العلاقة بينهما لأكثر من 4 أشهر”.
وأوضح المصدر بحسب الصحيفة ذاتها أن “الزوج ادعى أن لديه عمل خارج جدة بحكم منصبه كمدير عمليات في أحد البنوك، فأوصل الزوجة إلى أسرتها في مكة المكرمة برفقة أبنائها الثلاثة، وبعد مرور أكثر من 6 ساعات على وصولها لأسرتها شعرت بضيق شديد، فطلبت من أسرتها السماح لها بالعودة إلى منزلها بجدة، وعندما وصلت إلى منزلها دخلت غرفة نومها، ففوجئت بزوجها وصديقتها بوضع مخل، فحدث شجار بينها وبين الزوج، وهددت الاثنين بفضح أمرهما عند أسرتيهما، فضربها الزوج بشمعدان ففقدت الوعي”.
أبان المصدر أن “الزوجة نقلت عبر الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد، حيث حققت الجهات الأمنية معها، وصدر تقرير طبي بحالتها الصحية وفترة العلاج التي تحتاجها وهي 15 يوما، وأوقفت الجهات الأمنية الزوج، وتم أخذ تعهد عليه بعدم تكرار تلك الفعلة ثم أطلق سراحه، وطلبت الزوجة الطلاق فرفض زوجها، فاضطرت لرفع دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية تطالب بفسخ نكاحها، وقدمت كافة الأدلة والبراهين على خيانة زوجها، وتعرضها للضرب منه”.
وأضاف أن “المحكمة نظرت القضية في عدة جلسات، وبعد أن تيقن القاضي من صدق الزوجة أصدر حكما شرعيا يقضي بفسخ نكاح الزوجة دون شرط، وطلب من الزوجة أن ترفع قضية أخرى على طليقها بعد تسلم صك فسخ النكاح، تطالبه فيها بدفع نفقة أبنائها”.
فسخ نكاح مواطنة من زوجها بعد أن أثبتت خيانته لها مع صديقتها المقربة
صحيفة المرصد: فسخت محكمة الأحوال الشخصية في جدة نكاح مواطنة من زوجها الأربعيني، بعد أن أثبتت خيانته لها مع صديقتها المقربة، وقيامه بضربها، وذلك بعد أن قدمت الدلائل على ذلك، ومن بينها رسالة “سناب شات” مرسلة من الصديقة للزوج ومحادثات بين الطرفين، وتقرير طبي يثبت تعرضها للضرب بأداة حادة.
تعليقات ( 64 )
محب الوطنيختلي بإمرأه ولا يعاقب فقط فسخ العقد هذا ليس رادع السجن والجلد والغرامه ليرتدع هذا ***وأمثاله ممن يلعبون بإعراض المسلمين اليس عندهم بنات
محقإلى 55 حد الرجم لاينفذ إلا ب4شهود نعم صح لكن في حالة الاعتراف ينفذ الشهود في حالة عدم الاعتراف فقط أمااذاعترفا يقام عليهما الحد وإن لم يكن هناك شهود
سعودي🇸🇦 وافتخر47 الحكومه الان حكومه الكترونيه جميع معاملاتنا الكترونيا بدون روحه او جيه التقنيه نعمه لمن احسن استخدامها وسيئه لمن اراد الفساد التقنيه بها فوائدعلميه
رينادخبر خيانة اكيد فيه ***ههههههههه
محقتعليق 51 في قاعده شرعيه اذا مفاسد الشيء أكثر من منافعه يمنع في الشرع وأسأل أكبر عالم يخاف الله كالخمروالميسراثمهماأكبرمن نفعها في القرآن ولذلك حرمت
مها**** حسبي الله عليهم هالرجال مايملى عينهم الا*** ماهمهم حلال او حرام اهم شي شهوتهم***
عدد التعليقات:1
بسمهمحق // انت عايش بفلك لوووحدك وافكارك متسرعه وبدون دراسه 😂😂يانكون معك ياضدك ..سلاماااات
الأسودان بعض الحريم حظها في أخس الرجال علاقات وسفريات وباين ان صاحبتها هي الخاينة لأنها دخلت بيتها وحد الرجم لايثبت الإ باربعة شهود لايختلف وصفهم .
اجنبيالاجنبي افضل واجمل واحلى الاجنبي لا يخون زوجته ولا يهجرها ولا يعلقها ولا يتزوج عليها ولا يشتمها ولا يعنفها الاجنبي اطيب واجمل وافضل واحلى
رينادمخالف
محقتعليق 45 الذي كشفتك زوجتك وانت تغازل اكيد انك حليق وقتها ولست صاحب ذقن واجزم بذلك صح ولالا جاوب بأمانة
سعودي🇸🇦 وافتخر47 يعني ياطخه ياطلع مخه لماذا تمنع التقنيه ولماذا التشدد من كلامك نمنع السكين لانها تستخدم بالقتل وليس بتقطيع الخضار لاتكن لين فتعصر ولا قاسي فتكسر
محقالذي لايريد فصل الجنسين في كل مجالات الحياة ولايريد قطع النت والقنوات الهدامة وسفر النساء للخارج فهو مافيه خير ولا يريد للوطن الخير والصلاح
مشاريالخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات
جنوبية..🌻🌻وربي مافسخ العقد مو قبل ماخليهم الاثنين أعداء لبعض قد ماقدر انتقم ومااخليها تتهنى حقير خائن جبان خاف من الفضيحة مخاف من ربه بس هذا طبعهم إلا مارحم ربي
محقإذا أردنا أن تختفي هذه المصائب 1- منع الإختلاط بين الجنسين في كل المجالات 2- قطع النت والقنوات والصحف الهدامة 3- منع السفر للخارج 4 تطبيق النقاب
السيد جحاصديقتها المقربة!! وش عرف الزوج بها!! إلا من الزوجة .. يمكن!..طبخ طبختين،، إكليه..بالهناء والشفاء
الواصلصباح الخير....انا مره من الايام كشفتني زوجتي ونا أغازل حريم...المهم بغا يجي طلاق وطلبتها عشان العيال لا يضيعون.... الحرمه لما ترضيها تنسى كل شي.......
سعودي🇸🇦 وافتخرتعليق 37 موجود الذي ذكرته بمعرفات زرق انثويه ومعرف احمر معروف له ٣٤ معرف وله اتجاهات معينه وسيعرف الذين ظلمو اي منقلب ينقلبون
جليتامخالف للنشر
عدد التعليقات:1
بسمهوعليكم السلام المنتصر وربي يسعد صباحك والجميع .
Nouraأكثر من يهدم بيت الزوجية هم الرجال أنانيين يبحثون عن مصلحتهم فقط لعلمكم ترا م في احد مجبور عالثاني اذا ناوي الفكاك انقلع م عليك حسوفه بس لاتطعن بالظهر
Ymni mahbobالله المستعان ،....
ندىأهم شيء في الزواج الحب الصادق ولا إخلاص
مخاوي القمراءذحين تجي قلم الكذب وتقول حريه شخصية..ههههه
محقهذا مجتمع مختلط ومن الطبيعي تكون فيه ***لواحد يجلس مع غير زوجته ويتحدث معها ويزينها الشيطان له حتى لوانها قبيحة ثم تقع
عدد التعليقات:5199
المنتصر باللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 🍁🍀☘🌿🍁
نورهأنا لو مكانها ما اطلب طلاق ولا اخليها تتهنى بزوجي بلحالها خاصه انه متمسك بي . اعلقه عندي لحد مااطلع عيونه واخليه يكره صنف الحريم
محقوالله لو صلحو إحصائية من أكثر بخيانة الزوجات هل هم الحليقين أم أهل الذقون انه يتضح أن الحليقين أكثر في الخيانه الحق يقال لكن الإعلام الخائن يشوهالسمعه
عدد التعليقات:5199
المنتصر باللهأم سالم 112ههههههههههه الحمد لله أ******
عدد التعليقات:1
بسمهسعودي وافتخر // شفت تعليقاتك بالكاريكاتير ومحاولة الاساءة لك لكن صدقني انت مميز وتعليقاتك جميله ومحترمه واي عاقل راح يميز انها مولك ..تحياتي ✋🏻
؟!؟!؟الحمدالله ان القاضي انصفها وافتكت منه اشباه الرجال ما يجون الا بالعين الحمراء
فوازأخواتي النساء اللاتي يتكلمن عن خيانة الرجل. لاتنسون خيانة أيضا المرأة لصديقتها وزوجها ايضا.
شجاعت 12 وش اللي لاتلومون اللي يحبون بعض حسبنا الله ونعم الوكيل عليك هذا حب الحب المباح ان تأتي البيوت من ابوابها بالزواج وليس بطرق غير مشروعه الله يهديك
سعودي🇸🇦 وافتخربديت تمدح الاجنبي يا،،، وزعلان اني قلت واحد اجنبي له ٥٠ عشيقه ياحربا يامنتحل معرفات انثويه
محقالفتيات الأيام هذه يجي يخطبها مطوع وترفض لا لا اش ابغى في ذقنه وتقبل بواحد منعم ويطلع خائن يسافر الخارج ويشبك بالحرام وتحطم حياتها بسبب رفضها المطوع
محقالفتيات الأيام هذه يجي يخطبها مطوع وترفض لا لا اش ابغى في ذقنه وتقبل بواحد منعم ويطلع خائن يسافر الخارج ويشبك بالحرام وتحطم حياتها بسبب رفضها المطوع
فوازالمرصد اليوم كل أخباره خيانات.
سعودي🇸🇦 وافتخرإذا الايمان ضاع فلا أمانُ ،، ولا دنيا لمن لم يحيي دينا،،
محقوالله يالمطاوعه مايخونون مثل الثانين لكن قد يتزوجو بالحلال هنا وهناك لكن الخيانه يمكن الإعلام ضدهم يفتري عليهم شوه سمعتهم والبنات انفتنو بمن يحلق ذقنه
عدد التعليقات:1
بسمهمحق // شوي شوي لا تطق من المثالية !!!الخيانه مو مختصه بناس عن ناس !!القذر مايحدده جنس ولا عرق الا انحطاط اخلاقه وبسسس
ريموين اللي يسبون الاجنبي ويقولون الاجنبي خاين وله 50 عشيقة شوفوا السعودي هنا وش عمل بزوجته ***
عدد التعليقات:5199
المنتصر باللهأم سالم تعليق 2 ههههههه بلاش فتنه خلي الطبق مستور الله يهديك وش ذا الهرج يابنت الناس تحرضين الحريم علانا آبك آبك آبك آبك آبك هذه فتنه منك يم سالم 👺👹
محقإذا اكتشفتهما وهما في زنا صريح المرود في المكحل مع اعترافهما بذلك فالشرع يطبق وهو رجم الزوج حتى الموت والأخرى رجمها إن كانت متزوجة وجلدها ان كانت عزبا
زائرهذا جريمة زنا واضحة استغرب عدم اعتقال الزوج فورا هو والفتاة الاخرى عقوبة الزوج الزاني المحصن في الشريعة الاسلامية الرجم حتى الموت
ابواحمدههههههه النساء ناقصات عقل لانهم بنصف الرجل وناقصات دين لحيظهم ولايؤدون الصلاه والصوم ...
محقتلقاهم طروش كلهم متسعودين اما الشرفاء معروف الذي عوائلهم في مكه ويعملو في جده وخميس وجمعه يطلعوا مكه المجتمع المختلط تحصل فيه الخيانات
الوافيالله يعوضه خير منه
عدد التعليقات:5199
المنتصر باللهأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وش ذا الخبر عكرتو مزاجي وش ذا الهرج يا ولد 🔫
سامية خالدبعض الرجال هذا طبعة خاين لو زوجته جميلة ونسب ومال يحب يغامر وينقاد وراى نزواته لاكن فيه البعض الاخر لو زوجته فيها عيوب الدنيا مايخونها تكون صفة بالشخص
شوقلا تلومون اللي يحبون بعض
محقالمطوع مايخون الواحده تاخذلها مطوع أفضل لها مايخون واذا أراد شيء يتزوج بالحلال الثانيه والثالله والرابعه خليكم على الحليق *** هنا وهناك
خالدالله يقلع الاجهزه والبرامج اللي تخلي المشاكل تزيد بينهما وهالرجل ذا دلخ الحين عنده زوجه وام عياله ويخونها عوووووذه
مخالف للنشر 1اما عاد ناقصين عقل ودين
سامية خالدالخيانة ماتتعم على الجميع فية الخاين وفية الوفي وفيه الي عنده اربع حريم ويخون الخيانه صفة بالانسان قد توجد فية اولا توجد واصابع اليد ماهي سوى
حسبي الله ونعم الوكيلدمر بيت كامل بسبب غياب الدين دمر زوجه تسعى لراحة اولادة وراحته دمر اولادة حسبي الله عليه من رجل خائن ناقص الدين
عدد التعليقات:1
بسمهالخيانة اقذر فعل واسوأ شعور ..الحمدلله اللي الشرع اعطاها حقها ..وربي يعينها على مداواة جرحها من احقر اثنين !!
شجاعحسبنا الله على كل خائن وخائنه
قل خيراشين. وقوي. عين. كل الي فيه. ومايبغى. يطلق. في ستين. داهيه انت وعشيقتك. عقبال ماتاخذ حق زوجتك الظعيفه. وترد لك الصاع صاعين.
ام سالميا اخوات اللي عندها صديقة او شغالة تأخذ حذرها منها وتراقب زوجها ترى بعض الازواج معه اكثر من جوال مخفي هالرجال مالهم امان ودينهم ناقص ما يشبعون
زائرهالرجال مالهم امان خونه وناقصين عقل ودين