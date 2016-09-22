«معتوه» يهدد الاتحاديين.. والجماهير ترد: العب غيرها

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية عكّر مشجع مجهول الأجواء الجميلة التي تسبق مباريات (الديربي) التي تجمع الجارين الأهلي بالاتحاد، بعد أن روج لمقطع مصور عبر (يوتيوب)، قبل 24 ساعة من إقامة اللقاء الذي سيكون استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مسرحا له، إذ توعد خلال المقطع الجماهير الاتحادية بعبارات خارجة عن الروح الرياضية وأظهر المشجع قميص الأهلي واضعا عليه بعض السكاكين حسبما أوردت صحيفة عكاظ.

هذا وبدورها، أبدت جماهير الناديين استياءها من المقطع بعد أن وصفوا صاحبة بـ«المعتوه»، متفقين على أن المنافسة بين الفريقين لن تصل لهذا الحد من التشنج والروح العدائية التي أظهرها المقطع وأنه لا مكان له في مدرجات الفريقين، مشددين أن الروح الرياضية ستكون حاضرة والجماهير سوف تستمتع باللقاء ولن تنظر لأي تفاهات من هذا القبيل.