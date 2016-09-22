وزارة التعليم: لم تثبت صحة الاتهامات بجامعة الباحة

صحيفة المرصد: بعد أن اطلعت وزارة التعليم على ما أثير من شكاوى وملاحظات وما رفع إليها من قبل بعض منسوبي جامعة الباحة حول عدد من الأمور الإدارية والأكاديمية، أكد المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي، أنه لم تثبت حتى الآن صحة تلك الاتهامات في الجوانب الإدارية والنظامية.

و بحسب صحيفة “الوطن” ,أضاف أن ما يتعلق بالقضايا الأكاديمية المثارة، فلا زالت الوزارة تتحقق منها، مشيرا إلى أنه في حال ثبوت ما ذكر بشأنها فستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة، وحتى تكون هذه الملاحظات بناءة، تؤكد الوزارة على أهمية اتباع القنوات النظامية المعروفة لدى الجميع لطرح ومعالجة مثل هذه الملحوظات بعيدا عن أساليب الإثارة، مبينة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق من يثبت تجاوزه الحقائق وتشويه الواقع وعدم دقته فيما يذكر.